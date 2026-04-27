izvijestio hena com

'Safari u Sarajevu' Andreja Nikolaidisa najbolji je roman Sarajevskog sajma knjiga

VL
Hina
27.04.2026.
u 17:19

Po riječima urednice knjige Kristine Ljevak Bajramović, „Safari u Sarajevu" polazi od pretpostavke koju je gotovo nemoguće prihvatiti, a još teže ignorirati, da je nasilje nad Sarajevom bilo i spektakl, da su ljudi dolazili ubijati zato što su to mogli, iz obijesti, za novac, neki iz navike

Roman „Safari u Sarajevu“ Andreja Nikolaidisa proglašen je najboljim na ovogodišnjem Sarajevskom sajmu knjiga, što je veliko priznanje knjizi koja hrabro, beskompromisno i književno snažno otvara pitanja vremena u kojem živimo, izvijestio je u ponedjeljak izdavač Hena com.

Po riječima urednice knjige Kristine Ljevak Bajramović, „Safari u Sarajevu” polazi od pretpostavke koju je gotovo nemoguće prihvatiti, a još teže ignorirati, da je nasilje nad Sarajevom bilo i spektakl, da su ljudi dolazili ubijati zato što su to mogli, iz obijesti, za novac, neki iz navike.

„Ovaj roman ne nastaje kao rekonstrukcija sarajevskog safarija, niti ga promatra kao izoliran slučaj. Naprotiv, podsjeća nas na univerzalnost zla i na metak koji nikada ne pogađa samo jednu osobu, u slučaju djeteta, ponajmanje”, ustvrdila je u tekstu o knjizi.

„Taj metak, kako je precizno primijetio Nikolaidis, onaj ispaljen na nadvojvodu Ferdinanda, i dalje putuje. Putuje poviješću, svakodnevicom, ravnodušnošću, do trenutka u kojem se neka knjiga života uvijek iznova otvara na istoj stranici, onoj na kojoj postaje jasno da fašizam nije poražen, nego vitalan, prilagodljiv i uporan”, dodala je. 

Kako je ocijenila, to nije roman o prošlom ratu, nego o mehanizmu koji omogućuje da se nasilje ponavlja, da se zločin normalizira, da se stradanje banalizira, da zlo ne dolazi uvijek izvana, da rijetko ostaje iza nas i da se, ako se ne prepozna, uvijek vraća u nekom drugom obliku.

Andrej Nikolaidis (1974., Sarajevo), bosanskohercegovačko-crnogorski književnik i novinar, objavio je više romana, zbirki priča, eseja i publicističkih knjiga. Za svoj je književni rad dobio brojna priznanja i nagrada, između ostalih i Nagradu Britanskog PEN-a za prevedenu književnost u Londonu te EUPL - Europsku nagradu za književnost. Knjige su mu prevedene na 15 jezika. Živi u Ulcinju i radi kao kolumnist crnogorskog portala CDM.

U okviru tog sajma, održanog od 22. do 27. travnja, zagrebačka izdavačka kuća je predstavila i niz drugih naslova, među kojima i autobiografsku knjigu Inele Nogić "Miss opkoljenog Sarajeva”.

Sama si to tražila
Irska spisateljica Louise O'Neill

Autorica knjige 'Sama si to tražila' stiže u Samobor: 'Nije važno je li žrtva nosila kratku suknju, ona i dalje zaslužuje suosjećanje i dobrotu'

U romanu "Sama si to tražila" protagonistica Emma je lijepa i popularna tinejdžerica iz malog mjesta u Irskoj, pomalo glasna, neobuzdana kada je riječ o alkoholu i seksualnim odnosima, a eksperimentirala je i s drogom. Ništa od toga za nju nije predstavljalo problem sve dok nije postala žrtva grupnog silovanja, čiji su detalji podijeljeni na društvenim mrežama

Novi rezultati istraživanja čitanosti!

U Hrvatskoj se bilježi trend porasta čitanosti knjiga. Čak 44 posto Hrvata čita!

Podatak je to iz istraživanja o čitanosti i kupnji knjiga u Republici Hrvatskoj koje je u četvrtak 23. travnja na otvorenju Noći knjige u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstavila Tamara Kraus iz tvrtke KARIKA koja nedostaje d.o.o. I čitanje sadržaja na internetu u stalnom je porastu. Sa 63% u 2023. godini, udio je narastao na 75% prošle godine dok u 2026. iznosi 77%. I dalje se najviše čitaju dnevne novine (55%), češće osobe u dobi od 36 do 55 godina (64%)

