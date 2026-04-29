Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
u 78. godini

Preminuo filmski kritičar i televizijski urednik Darko Zubčević

Pixabay
VL
Autor
Hina
29.04.2026.
u 16:21

Za filmsku publicistiku 1975. dobio je uglednu Nagradu „Sedam sekretara SKOJ-a"

Filmski kritičar i televizijski urednik te jedan od najistaknutijih predstavnika hrvatske autorske filmske kritike Darko Zubčević preminuo u ponedjeljak, 27. travnja u New Yorku u 78. godini života, potvrđeno je Hini u srijedu u Matici hrvatskoj

Darko Zubčević rođen je 1948. u Zagrebu, gdje je i diplomirao na Filozofskom fakultetu. Od studentskih dana objavljivao je tekstove o filmu, isprva u studentskim časopisima, a ubrzo i u uglednim tjednicima i magazinima kao što su Prolog, Film, Filmska kultura i Danas. Početkom 90-ih pisao filmske je kritike objavljivao i u hrvatskom pollitičkom tjedniku Glasnik.

Rano se afirmirao kao jedan od važnijih kritičara 1970-ih te pripadnik kruga tadašnje urbane intelektualne filmske scene Zagreba. Za filmsku publicistiku 1975. dobio je uglednu Nagradu „Sedam sekretara SKOJ-a”.

U razdoblju od 1975. do 1985. u magazinu Start objavio je niz zapaženih intervjua s istaknutim svjetskim filmskim autorima (Orson Welles, Claude Chabrol, Bernardo Bertolucci, Werner Herzog  i dr.), a od 1973. do 1985. i niz većih eseja na III. programu Radio Zagreba. 

Zubčević je jedan od pokretača i urednika zagrebačkog časopisa Film (1975.–79.), a bio je i dio ekipe koja je radila glasovitu televizijsku emisiju o filmu 3,2,1,...kreni!, prikazivanu na Televiziji Zagreb od 1977. do 1983.

Darko Zubčević se okušao i u filmskom stvaralaštvu. Radio je kao asistent redatelja na filmu "Ljubica" (1978.) Kreše Golika te na filmu "Tajna Nikole Tesle" (1980.) Krste Papića. Od 1981. do kraja 1980-ih bio je urednik i kritičar filmske rubrike tjednika Studio, jednog od najčitanijih medija toga vremena.

U 1990-ima na Hrvatskoj radioteleviziji vodio je i uređivao nekoliko emisija posvećenih filmu: Film video film (1993.–95., s Darijom Markovićem), Fatamorgana (1998.–1999.) i Zvjezdana prašina (1999.–2000.).

Sudjelovao je i u radu Pulskog filmskog festivala, središnje nacionalne filmske smotre. Bio je izbornik programa 45. Pulskog filmskog festivala (1998.), član ocjenjivačkog suda (1996.) te urednik programa (1999.).

Od početka 2000-ih, sa suprugom Irenom, diplomatkinjom, koja je kasnije radila u Ujedinjenim narodima, trajno se nastanio u New Yorku.

Darko Zubčević aktivno je u hrvatskoj filmskoj kritici djelovao od ranih 1970-ih do početka 21. stoljeća. Svojim je tekstovima o filmu držao hrvatsku filmsku kritiku u korak sa strujanjima europskog i svjetskog filma te je bitno obilježio njezin moderni razvoj, ostavljajući trajan trag u hrvatskoj filmskoj kulturi.

Ključne riječi
kultura tužna vijest preminuo urednik televiziija filmski kritičari Darko Zubčević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Michael"
najuspješnije otvaranje biografskog filma

Nadmašio 'Oppenheimera' i 'Bohemian Rhapsody': Unatoč novim optužbama za pedofiliju, 'Michael' ruši rekorde

Dok publika hrli u kina, kritičari su bili znatno manje oduševljeni. Film na stranici Rotten Tomatoes ima poražavajuću ocjenu kritike od samo 38 posto, nasuprot nevjerojatnih 97 posto publike, što se iznimno rijetko viđa. Kao glavnu zamjerku kritičari ističu činjenicu da se film potpuno izbjegava osvrnuti na optužbe protiv Jacksona za seksualno zlostavljanje i pedofiliju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!