"Pjesma o rodi i dromedaru"

Ovo je najbolji nizozemski roman 21. stoljeća, svrstava se uz bok svjetskih klasika poput 'Don Quijotea' i 'Moby Dicka'

Ostani doma - čitaj knjigu
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Tia Špero
23.04.2026.
u 10:54

Otkrijte roman "Pjesma o rodi i dromedaru" nizozemske spisateljice i scenaristice Anjet Daanje, proglašen "najboljim nizozemskim romanom 21. stoljeća". Ovo monumentalno djelo na više od 700 stranica ispisuje fascinantnu potragu za istinom o književnici Elizi May Drayden, čije su kontroverzno remek-djelo "Haeger Mass" i tajanstveni život obilježili stoljeća nakon njezine smrti te utjecali na sudbine mnogih.

Roman "Pjesma o rodi i dromedaru" osvojio je dvije najvažnije nizozemske književne nagrade, Libris i Boekenbon, postavši tako prva knjiga u povijesti ovjenčana tim dvama priznanjima. Ugledni portal za kulturu De Lage Landen svrstao je "Pjesmu o rodi i dromedaru" uz bok klasicima poput "Don Quijotea", "Moby Dicka" i "Školica".

Nije slučajno što u romanu prepoznajemo tragove jednog od kanonskih djela svjetske književnosti. Anjet Daanje oduševio je kao srednjoškolku roman "Orkanski visovi" te je njegove motive maestralno utkala u svoj tekst. Vodeći čitatelja od Yorkshirea 19. stoljeća do Groningena 21. stoljeća, autorica ispisuje jedanaest zasebnih priča, od kojih svaka uspostavlja dijalog s Elizom May, kroz živote ljudi koji su s njom na neki način povezani.

Pjesma o rodi i dromedaru
Foto: Naklada Ljevak

Jedna od njih je Susan Knowles-Chester, žena koja radi posao koji nitko živ ne želi raditi. Pere mrtvace, veže im čeljusti maramom, pokriva ih mrtvačkim pokrovom i moli za njihove duše. Zatim odlazi potiho na stražnja vrata, za nekoliko šilinga i vječnu zahvalnost pokojnikovih najbližih. Hladnog i vjetrovitog 12. prosinca 1847. Susan dolazi u župni dvor kako bi uredila tijelo mlade Elize May Drayden. No ovoga puta nešto nije kako treba. Boravak u sobi Elize May – kraj njezinih knjiga, njezinih zečjih i ovnujskih lubanja i njezina beživotnog tijela, odredit će ostatak Susanina života.

U romanu "Pjesma o rodi i dromedaru" Anjet Daanje stvara očaravajuću književnu misteriju i meditaciju o životu i smrti, ljubavi i gubitku, povezanosti sudbina i prolaznosti vremena. Knjiga je samo u Nizozemskoj prodana u više od 100.000 primjeraka te su otkupljena prava za prijevod na 16 jezika.

