Uskoro počinje Brdo knjiga: Na Kalnik dolaze Stipe Božić i Silvo Karo, dobitnik najprestižnijeg svjetskog alpinističkog priznanja

Peto izdanje festivala Brdo knjiga, uz predstavljanja knjiga, razgovore s piscima i putopiscima te razne popratne planinarske aktivnosti, održat će se od 22. do 24. svibnja na Kalniku u organizaciji izdavačke kuće putopisne i planinske književnosti Libricon.

Ovogodišnji program, u suorganizaciji Planinarskog doma Kalnik – Planinarac, okupit će niz autora među kojima su Ranko Dragičević, Mario Celinić, Lara Černicki i Stašo Forenbaher, Marina Juranić, Bruno Šimleša, Tanja Mravak i Stipe Božić.

Njihove nove knjige pokrivaju različite stilove i planin(ar)ske terene i iskustva, u Hrvatskoj i po svijetu, od srednjovjekovnih brdskih utvrda poput Starog grada Kalnika, preko iskustava prehodavanja Camina de Santiaga i američkog Pacific Crest Traila, do penjanja na aljaški Denali i najviše vrhove svih sedam kontinenata, najavljeno je.

Posebni gost festivala bit će proslavljeni slovenski alpinist Silvo Karo, dobitnik Zlatnog cepina za životno djelo, najprestižnijeg svjetskog alpinističkog priznanja, koji će predstaviti svoju autobigrafiju "Alpinist - Rock 'n' Roll on the Wall“.

Prikazat će se i dokumentarni film Stipe Božića „Alpski ratnici“, nastao prema knjizi Kanađanke Bernadette McDonald, priči o uspjesima slovenskog i nešto manje hrvatskog alpinizma, preko najstrmijih i najopasnijih himalajskih litica na svijetu.

Festival u petak navečer, 22. svibnja, otvaraju predstavljanja knjiga autora Ranka Dragičević i Marija Celinića, a dan kasnije slijedi jutarnja akcija pošumljavanja okolice Doma, vođena tura Kalnikom za festivalsku publiku te svečano otvaranje, književne promocije i razgovori do večeri i festivalskog krijesa.

Peto Brdo završava u nedjelju, 24. svibnja, tradicionalnim jutarnjim „kulturnim uzdizanjem“, planinarenjem uz predahe za čitanje klasika po Kalniku te razgovorom i koncertom Darka Rundeka poslijepodne.

Brdo knjiga jedinstvena je manifestacija u Hrvatskoj koja povezuje književnost, planinarstvo i boravak u prirodi, a posjetiteljima nudi energiju i atmosferu kakva se ne može prenijeti – samo doživjeti, i to u planinarskom domu u kojemu posjetitelji mogu i prespavati, poručuju organizatori.