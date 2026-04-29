epsteinova žrtva

Potresni memoari Virginije Giuffre razotkrivaju stravičnu mrežu moćnih predatora

Emily Michot
VL
Autor
vecernji.hr
29.04.2026.
u 16:29

U izdanju Lotusa objavljen je hrvatski prijevod knjige Virginije Roberts Giuffre "Ničija djevojka: Memoari o preživljavanju zlostavljanja i borbi za pravdu"

Svijet ju je upoznao kao jednu od hrabrih žena koje su ustale protiv financijera i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, no Virginia Roberts Giuffre svoju je cijelu, potresnu priču ispričala tek u memoarima objavljenim nakon njezine smrti. U knjizi "Ničija djevojka: Memoari o preživljavanju zlostavljanja i borbi za pravdu", koju je u hrvatskom prijevodu ovih dana objavilo Lotus izdavaštvo, Giuffre detaljno opisuje kako je od problematične tinejdžerice koja je sanjala o boljem životu postala seksualna robinja u rukama moćnih predatora.

Giuffre preminula je u travnju prošle godine, a njena smrt proglašena je samoubojstvom. Posljednja želja bila joj je da se u slučaju njene smrti ova knjiga objavi, kako je napisala, "ne samo zbog mene, već i zbog svih ostalih žrtava."

Sve je počelo 2000. godine u ekskluzivnom klubu Mar-a-Lago na Floridi, tada u vlasništvu Donalda Trumpa. Šesnaestogodišnja Virginia Giuffre ondje je radila u spa centru. Jednog dana prišla joj je britanska bogatašica Ghislaine Maxwell i ponudila joj posao maserke. Međutim, zapravo ju je uvukla u stravičnu mrežu trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja koju je predvodio Epstein, a Giuffre u ovoj knjizi razotkriva i ostale zlostavljače koji su u to bili upleteni, uključujući i bivšeg britanskog princa Andrewa.

"U svojoj knjizi 'Ničija djevojka' Virginia Giuffre donosi otvoren i brutalno iskren prikaz vremena koje je provela uz Jeffreyja Epsteina i Ghislaine Maxwell. Opisuje kako su ona i druge djevojke bile podvođene brojnim utjecajnim muškarcima, ali i zlostavljanje koje je pretrpjela još kao dijete. U knjizi govori i o svom hrabrom bijegu od seksualnog nasilja u devetnaestoj godini, kao i o dugom i teškom putu oporavka. Unatoč svemu, uspjela je iznova izgraditi svoj život i pronaći snagu – ne samo da svoje zlostavljače pozove na odgovornost, nego i da postane glas i zagovornica drugih žrtava. Stranice ove knjige zauvijek čuvaju njezin glas – i njezino nasljeđe", kažu iz Lotusa.

