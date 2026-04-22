Knjiga o Daytonu

Kolinda Grabar-Kitarović otvoreno: Miomir Žužul nije vukao samo za rukav, nego i za kosu
Autor
Milena Zajović
22.04.2026.
u 20:32

U pregovorima koji su prethodili Daytonskom sporazumu, dodala je, djelovao je kao osoba neopterećena političkim funkcijama i pozicijama, što je bilo osobito vrijedno u razdoblju kada su odnosi Hrvatske i SAD-a bili zategnuti

Knjiga Miomira Žužula „Dayton: Diplomacija – druga strana rata“ predstavljena je u srijedu u foajeu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.

O knjizi su govorili predsjednik Upravnog odbora Školske knjige Ante Žužul, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja se obratila videovezom, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, diplomat Darinko Bago te glavna urednica Školske knjige Miroslava Vučić. Ulomke iz knjige čitao je dramski umjetnik Joško Ševo.

Kolinda Grabar-Kitarović istaknula je kako se Miomir Žužul, kada su bili u pitanju hrvatski interesi, „nije libio povući nekoga ne samo za rukav nego i za kosu“. U pregovorima koji su prethodili Daytonskom sporazumu, dodala je, djelovao je kao osoba neopterećena političkim funkcijama i pozicijama, što je bilo osobito vrijedno u razdoblju kada su odnosi Hrvatske i SAD-a bili zategnuti. Naglasila je i da su Žužul i njegov tim neumorno radili na očuvanju i jačanju tih odnosa, ključnih ne samo za Hrvatsku nego i za mirovni proces u jugoistočnoj Europi.

Ministar Gordan Grlić Radman ocijenio je da su počeci hrvatske diplomacije bili obilježeni hrabrim i jasno usmjerenim vodstvom prvog predsjednika Franje Tuđmana, koji je imao viziju međunarodno priznate i suverene države. U takvim okolnostima, obilježenima velikosrpskom agresijom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, suradnja s diplomatima poput Žužula bila je, istaknuo je, ključna za pozicioniranje Hrvatske na međunarodnoj sceni. Daytonski sporazum, dodao je, ostaje trajni podsjetnik na snagu hrvatske diplomacije u postizanju mira i stabilnosti te i danas čini temelj ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

Diplomat Darinko Bago naglasio je da Žužul u knjizi pruža širok i dinamičan prikaz događaja u Daytonu, približavajući čitateljima složenost pregovaračkog procesa vezanog uz raspad bivše Jugoslavije. „Knjiga objašnjava kako je nastala današnja BiH — iz perspektive čovjeka koji je bio dio tog procesa“, rekao je, dodavši da Dayton za njega nije samo sporazum, nego sustav u kojem i danas živimo. Istaknuo je i da je knjiga pisana jasnim i pristupačnim stilom te namijenjena širokom krugu čitatelja — od građana do novinara, analitičara i studenata društvenih znanosti.

Ante Žužul podsjetio je na ulogu izdavača, naglasivši kako je dužnost vodeće hrvatske izdavačke kuće objavljivati znanstveno utemeljena djela, pritom pazeći da se činjenice ne pretvore u ideologiju ili bilo koji oblik publicističkog nasilja. „Profesionalni kriteriji Školske knjige visoki su i upravo smo po tome prepoznati kako u Hrvatskoj tako i među međunarodnim partnerima koji nas doživljavaju kao važnu nacionalnu instituciju“, rekao je.

Sam autor Miomir Žužul istaknuo je kako ga svaki povratak u Hrvatsku ispunjava ponosom, osobito kada usporedi današnji položaj države s njezinim teškim i skromnim počecima. Napomenuo je da uvijek postoji prostor za napredak, ali i podsjetio kako je slobodno kretanje Europom bez putovnice nekoć bilo tek daleka težnja.

„Borba za samostalnost, o kojoj govorim u knjizi, bila je ujedno i povratak našim srednjoeuropskim korijenima – u kulturi, književnosti i znanosti – od kojih smo, osobito tijekom 20. stoljeća, često bili udaljavani“, naglasio je Žužul. Dodao je i kako, kao psiholog, vjeruje da povijest u ključnim trenucima oblikuju pojedinci te istaknuo ulogu Franje Tuđmana kao državnika koji je prepoznao povijesni trenutak i imao odlučnost ostvariti „tisućljetni san“.

„Moja knjiga donosi prikaz tog vremena, ponajprije događaja u kojima sam osobno sudjelovao, s uvjerenjem da ih se ne smije zaboraviti jer vrijedi stara istina: narod koji zaboravlja vlastitu prošlost teško može graditi svoju budućnost“, poručio je Žužul. Knjigu „Dayton: Diplomacija – druga strana rata“ objavila je Školska knjiga.
 

Avatar IvanR
IvanR
21:37 22.04.2026.

Ekipa sa spiska plaćenika stranca.

AG
Agram1960
21:30 22.04.2026.

A gdje je onaj srednji prst?

Avatar Bob_Rock_
Bob_Rock_
21:19 22.04.2026.

Nisu se naši proslavili u Daytonu, Srbima pola Bosne, Hrvate preglasavaju, drugi im biraju člana predsjedništva...

