U petom nastavku knjige pred Klubom istražitelja težak je zadatak - mogu li na vrijeme spriječiti ubojstvo?

Banda umirovljenika koja rješava zločine vraća se u novoj pustolovini! Riječ je naravno, o Joyce, Elizabeth, Ronu i Ibrahimu, likovima iz "Kluba istražitelja ubojstava četvrtkom", omiljenog serijala engleskog voditelja, komičara i pisca Richarda Osmana, čiji peti nastavak "Nemoguće bogatstvo" ovih dana izlazi na hrvatskom jeziku u izdanju Egmonta.

Ako još niste stigli pročitati prva četiri nastavka ovog urnebesnog serijala, premisa, ukratko, glasi ovako – četvero penzića svoje zlatne godine života provodi u luksuznoj zajednici umirovljenika Cooper's Chase u pitoresknom engleskom kraju nedaleko od Kenta. Četvorku čine bivša medicinska sestra Joyce, sindikalist Ron, psihijatar Ibrahim i misteriozna Elizabeth, koja je, sigurni su svi, za radnog vijeka bila špijunka. Međutim, umjesto da krate vrijeme igranjem kartaških igara ili možda pletenjem, ovi se junaci sastaju svakog četvrtka u jednoj od soba za rekreaciju i rješavaju stare i zaboravljene kriminalističke slučajeve. Njihova različita zanimanja, karakteri i životna iskustva čine ih savršenom ekipom za takve pothvate, a kada do njih dođe informacija o jednom svježem ubojstvu, nastaje Klub istražitelja ubojstava četvrtkom i bacaju se u akciju. Serijal je vrlo brzo stekao veliku popularnost diljem svijeta, što zbog originalnih, odlično napisanih zapleta i neočekivanih raspleta, a što zahvaljujući sjajnoj karakterizaciji glavnih junaka te je po prvoj knjizi snimljen i Netflixov hit-film!

Najnoviji nastavak Osmanova serijala, "Nemoguće bogatstvo", donosi nam pak nešto drukčiji zaplet. Nakon poprilično mirne godine bez opasnih uzbuđenja i ubojstava, poduzetna četvorka malko se primirila. Joyce je okupirana pripremama za vjenčanje svoje kćeri, Rona muče obiteljski problemi, Ibrahim pomaže bivšoj dilerici Connie... Ali kada Elizabeth na vjenčanju pristupi jedan gost u strahu za vlastiti život, Klub istražitelja ubojstava ponovno se aktivira. No ovoga puta pred njima je teži zadatak – mogu li na vrijeme spriječiti ubojstvo?