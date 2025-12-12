Naši Portali
izvanredno upozorenje diskografa

Croatia Records i HUZIP manipuliraju i dovode u zabludu javnost i glazbeni sektor

Ilustracija
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Tia Špero
12.12.2025.
u 11:53

Niz hrvatskih diskografskih kuća na adresu Večernjeg lista poslao je izvanredno upozorenje za medije kojim osuđuju pokušaj, kako kažu, manipulativnog bilateralnog dogovora Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava i Croatia Recordsa. Upozorenje diskografa prenosimo u cijelosti

Članovi Upravnog odbora i velika većina članova Hrvatske diskografske udruge najoštrije osuđuju pokušaj manipulativnog predstavljanja bilateralnog dogovora HUZIP-a i Croatia Records kao "sektorskog modela" ili dijela bilo kakve "nacionalne strategije", a vezano uz najavljenu press konferenciju za 12. prosinca 2025. godine. Ovo je svjestan i namjeran pokušaj dovođenja u zabludu javnosti, institucija i glazbenog sektora.

Naglašavamo da 8 od 9 članova Upravnog odbora HDU-a nije imalo nikakvu informaciju o najavljenoj press-konferenciji niti o potpisivanju ugovora između HUZIP-a i Croatia Records. Unatoč tome, taj se izolirani, individualni dogovor pokušava prikazati kao rješenje za cijelu industriju. To nije istina – i HDU to kategorički odbacuje.

Najavljeni "model suradnje" nema nikakvu legitimnost. Nije rezultat dogovora industrije, nije rezultat kolektivnog procesa i nije ništa drugo nego jednostrani, privatni aranžman jedne diskografske kuće i HUZIP-a. Predstavljanje tog aranžmana kao modela hrvatskih diskografa je neprihvatljivo i štetno. Pokušaj zaobilaženja UO-a i većine sektora dodatno potvrđuje da se radi o svjesnom pokušaju stvaranja lažne slike "konsenzusa".

Podsjećamo i na dugogodišnje javne prozivke HUZIP-a oko vlasništva dijela kataloga Croatia Records, što je bilo predmet sporova s HGU-om. Današnji pokušaj zajedničkog nastupa, predstavljen kao sektorski dogovor, još je jedno u nizu kontradiktornih i neusklađenih poteza koji štete povjerenju u cijeli sustav kolektivnog ostvarivanja prava.

Hrvatska diskografska udruga jasno i nedvosmisleno poručuje: ovaj model odbacujemo. On nije dobar za industriju, nije pravedan i nije legitiman. HDU neće prihvatiti nikakav sustav koji se gradi na jednostranim interesima i prikrivanju činjenica.

Članovi HDU-a poštuju sve pozitivne zakonske propise, zbog čega je posebno neodgovorno što se ovakav potez poduzima paralelno sa zakonski usklađenim procesom donošenja cjenika HUZIP-a koji je Upravni odbor HDU-a, na čelu s Croatia Recordsom već osporio te u skladu sa zakonom čeka početak arbitraže ili postupka pred Vijećem stručnjaka. Pokušaj zaobilaženja Upravnog odbora i većine sektora dodatno potvrđuje da se radi o svjesnom pokušaju stvaranja lažne slike "konsenzusa".

Članovi HDU još jednom pozivaju sve diskografe da ne ulaze u pojedinačne pregovore s HUZIP-om te da se za sve dodatne informacije obrate uredu HDU-a.

Priopćenje su potpisali Aquarius Records, Dallas Records, Menart, Dancing Bear, Scardona, Hit Records, Tonika, Spona, LAA, SIPA Music, MAST produkcija, Chansonfest i Kondorcomm. 

Ključne riječi
glazba HUZIP HDU Hrvatska diskografska udruga Croatia records

