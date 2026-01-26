Jan Niković: Nagrada „Ivo Vuljević“ ima težinu i velika je čast

Za samog laureata, nagrada „Ivo Vuljević“ ima duboko osobno i profesionalno značenje. „Već dugo znam za tu nagradu i već dugo mi je jedan od ciljeva“, ističe Niković, naglašavajući njezinu težinu i važnost u kontekstu profesionalnog sazrijevanja mladih glazbenika. Upravo tu vidi ključnu razliku u odnosu na mnoga današnja natjecanja. „Za razliku od dosta natjecanja koja se brendiraju kao ona koja otvaraju vrata mladima, a nažalost rezultat često bude samo jedan koncert, ova nagrada – zajedno s Natjecanjem Ferdo Livadić – u mojoj je karijeri napravila više od bilo kakvog natjecanja. Biti prepoznat s tom nagradom ima težinu i zato mi je velika čast“, rekao nam je mladi pijanist.

Da priznanje dolazi u pravom trenutku, potvrđuju i brojni koncertni pozivi koji su uslijedili. Već 6. veljače Niković će nastupiti sa Zagrebačkom filharmonijom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje će izvesti Griegov Klavirski koncert, jedno od kapitalnih djela klavirskog repertoara. Nakon toga slijedi recital u Italiji, koji će za mladog pijanista biti i novo iskustvo – prvi put održat će vlastiti masterclass i okušati se u ulozi pedagoga. Posebno mjesto u njegovim planovima zauzimaju i koncerti diljem Hrvatske – u Osijeku, Splitu, Zadru, Dubrovniku i Zagrebu. „Sve je to posljedica ove nagrade – svi ti pozivi i činjenica da si prepoznat u svojoj zemlji“, ističe Niković, s vidljivim uzbuđenjem najavljujući obilazak Lijepe Naše.

Unatoč gustom rasporedu i sve većim profesionalnim obvezama, mladi pijanist svjesno traži ravnotežu između rada i odmora. Smatra da mu najviše odgovara izmjena faza intenzivnog rada bez puno slobodnog vremena i razdoblja u kojima si dopušta predah. „To mi se do sada pokazalo kao najplodonosnija kombinacija“, kaže. Upravo tada javlja se, kako priznaje, snažna „kulturna glad“, pa slobodno vrijeme najčešće ispunjava čitanjem, filmovima i kazališnim predstavama ili ga provodi s prijateljima i obitelji, nadoknađujući sve one trenutke koje je ranije morao preskakati uz objašnjenje da – mora vježbati. Hobije još uvijek traži, uz osmijeh dodaje, ali čini se da upravo ta otvorenost, znatiželja i potreba za stalnim rastom čine važan dio njegove umjetničke osobnosti.

U priči Jana Nikovića, nagrada „Ivo Vuljević“ tako ne stoji kao završna točka, već kao zarez – potvrda dosadašnjeg puta i snažan poticaj za ono što tek slijedi. S jasno artikuliranim ciljevima, sve prisutnijim nastupima u Hrvatskoj i inozemstvu te zrelom sviješću o vlastitom razvoju, Niković se nameće kao ime koje će publika i struka s razlogom još dugo pratiti.

Nagrada „Ivo Vuljević" dodjeljuje se za sveukupno djelovanje mladih glazbenika s naglaskom na najistaknutije umjetničko ostvarenje u 2025. godini i kroz više od tri je desetljeća kroz ruke nagrade i žirija prodefilirala impozantna serija hrvatskih glazbenih umjetnika od kojih su mnogi u međuvremenu svoju umjetničku aktivnost čvrsto ugradili u lik hrvatske glazbene umjetnosti 21. stoljeća.