Stražanac i Starčević otvorili Festival hrvatske glazbe u Beču

Dojmljivim vokalističko-pijanističkim recitalom hrvatskog bas baritona Krešimira Stražanca iz Stuttgarta i zagrebačkog pijanista Krešimira Starčevića, pod naslovom “Rahmanjinov & Bersa 150 romansi i popijevki”, u utorak navečer u Baroknoj dvorani bečke Starogradske Vijećnice, u salonu Bank Austria, otvoren je 19. Festival hrvatske glazbe u Beču, kojem je godinama pokrovitelj i Večernji list.

Bila je to večer za pamćenje. Ljepota osebujnog glasa i vrhunski Stražančev nastup pun emocija ove sve traženije vokalističke zvijezde na europskoj i svjetskoj glazbenoj sceni, uz impozantnu i sigurnu Starčevićevu klavirsku pratnju, oduševila je inače zahtjevnu bečku glazbenu publiku, koja ih je nagradila višestrukim burnim i dugotrajnim pljeskom i pozivima na “bis”. Sjajno uigrani glazbeni “dvojac” Stražanac - Starčević se je zahvalio publici dodacima, od kojih je jedan bio pjesma Vladimira Ruždjaka “Laku noć”.

Naš grandiozni bas bariton, u svijetu poznat i kao operni pjevač, kojeg odlikuju ne samo izniman glas nego i snažni i temperamentni nastupi vrhunske interpretacije, na bečkom je recitalu izveo, uz Rahmanjinove romanse i Bersine popijevke na njihovim materinskim jezicima i Bersine skladbe na njemačkom, francuskom, talijanskom, španjolskom …

Naravno, uz klavirsku pratnju sjajnog hrvatskog pijanista mlađe generacije Starčevića, koji svojim solo pijanističkim izvedbama Bečanima jasno dao na znanje da ga isključivo zanima virtuozno i temperamentno prebiranje po klavirskim tipkama.

Uz iskreni užitak slušanja, ali nažalost premalo publike za ovaj sjajan glazbeni “dvojac”, ono što je svim austrijskim Hrvatima te večeri bilo zajedničko je ponos na ove hrvatske glazbenike koji uspješno promoviraju Hrvatsku i naše glazbenike, ovoga puta Blagoju Bersu, diljem Europe i svijeta.

“Hvala organizatoru da nas je uvrstio u festivalski program i omogućio mi kao vokalistu nastup pred bečkom publikom, u ovoj predivnoj dvorani sjajne akustike”, rekao je za Večernji list bas bariton Stražanac dodavši: “Veseli me da mogu publici izvan granica Hrvatske predstaviti Blagoju Bersu, jednog od naših najboljih skladatelja. On je to više nego zaslužio”. Napomenuo je kako su on i Starčević Isti recital već održali u nekoliko hrvatskih gradova, ali i u Brazilu itd.

“Uskoro se vraćam u Beč, za dva mjeseca ću opet nastupiti u bečkom Theatru an der Wien”, dodao je Stražanac još jednom naglasivši da mu je bio “užitak Bečanima predstaviti Bersu”.

O glasovnim kvalitetama našeg bas baritona sa stuttgardskom adresom govori i podatak da je pozvan u Berlinsku filharmoniju i s njom nastupio u Madridu. Ali i njegovi vokalni nastupi u Helsinkiju, Leipzigu, Montrealu itd. U Beču je već bio operna zvijezda. Nastupio je u praizvedbi poznate Telemannove opere “Orfej” u bečkom kazalištu Theater an der Wien, inače ispostavi poznate Bečke Državne opere, gdje je pjevao glavnu mušku opernu ulogu, kao i u djelu talijanske skladateljice F. Caccini, predstavljenom Bečanima.

“Naš je Bersa studirao u Beču, a rođen je iste godine kada i Rahmanjin, što su bili dodatni razlozi da njegove popijevke uvrstimo u bečki recital”, rekao je za Večernji list pijanist Starčević dodavši:

“Bersa nam se je uvukao pod kožu. Njegove pjesme još nitko nije snimio, nadam se da će to nama uspjeti. Mi smo jedini koji te pjesme u programu glas - glasovir, i to za muški glas, a ima ih 23, izvodimo. A o Rahmanjinovu ne treba puno pričati. On je jednostavno magnet koji privlači publiku. Njegove romanse su, uz ostalo, vrhunac njegovog stvaralaštva”.

Umjetnički voditelj Festivala hrvatske glazbe u Beču Josip Nalis nam je rekao kako ovogodišnje 19. festivalsko izdanje obuhvaća tri koncerta i jednu radionicu na bečkoj Akademiji za glazbu i scensku umjetnost. Ujedno je najavio i naredna dva koncerta.

“U listopadu će u Beču svoj recital održati gitarist Krešimir Bedek, a u studenome ćemo Festival završiti etno-jazz koncertom u izvedbi kontrabasista Tihomira Hojsaka i tamburaša Filipa Novosela. Zanimljiva će Bečanima sigurno biti i jednodnevna radionica na Akademiji za glazbu i scensku umjetnost vezana uz instrumente kontrabas i tamburu odnosno brač”, istakao je Nalis dodavši:

“Bečku je publiku teško osvojiti. Moraš ponuditi nešto posebno. Zato smo se ove godine vratili počecima i lirskoj pjesmi tzv. Liedu, koji se je razvio kao posebni glazbeni žanr. I očito smo pogodili, jer bečka je publika bila oduševljena večerašnjim recitalom Stražanca i Starčevića”. Ali i sjajnim odabirom cjelovečernjeg programa posvećenog Bersi i Rahmanjinovu u povodu obilježavanja 150. godišnjice njihovog rođenja, te 70-godišnjice Rahmanjinove smrti, kako je kod uvodnog pozdrava bečke publike rekao bas bariton Krešimir Stražanac.