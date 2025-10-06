Strašno je što je protagonistica mog filma ubijena, to se nikada nije dogodilo u povijesti kinematografije

Dokumentarni film iranske redateljice Sepideh Farsi "Ponesi dušu na dlanu i hodaj" ("Put Your Soul on Your Hand and Walk") odjeknuo je u Cannesu i potaknuo rasprave o Gazi i sigurnosti novinara, ponajviše zbog činjenice da je protagonistica filma, fotoreporterka Fatima Hassouni, tragično ubijena dan nakon što je film odabran za prikazivanje na tome prestižnom festivalu. U razgovoru za Večernji list Farsi govori o tome koliko je na nju, ali i na film, utjecala Fatimina smrt te o izazovima rada pod zabranama, prijetnjama i etičkim dvojbama. Iranska autorica najavljuje i nove projekte, među kojima je animirani film "Memories of Undutiful Daughter", inspiriran njezinim životom, te dodaje kako će njezin fokus uvijek biti na temama slobode i snažnih ženskih likova. Povod za razgovor, uz navedeno, jest i činjenica da je film uvršten u selekciju 26. Mediteran Film Festivala, koji se od 7. do 11. listopada održava u Širokom Brijegu.