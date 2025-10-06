Dokumentarni film iranske redateljice Sepideh Farsi "Ponesi dušu na dlanu i hodaj" ("Put Your Soul on Your Hand and Walk") odjeknuo je u Cannesu i potaknuo rasprave o Gazi i sigurnosti novinara, ponajviše zbog činjenice da je protagonistica filma, fotoreporterka Fatima Hassouni, tragično ubijena dan nakon što je film odabran za prikazivanje na tome prestižnom festivalu. U razgovoru za Večernji list Farsi govori o tome koliko je na nju, ali i na film, utjecala Fatimina smrt te o izazovima rada pod zabranama, prijetnjama i etičkim dvojbama. Iranska autorica najavljuje i nove projekte, među kojima je animirani film "Memories of Undutiful Daughter", inspiriran njezinim životom, te dodaje kako će njezin fokus uvijek biti na temama slobode i snažnih ženskih likova. Povod za razgovor, uz navedeno, jest i činjenica da je film uvršten u selekciju 26. Mediteran Film Festivala, koji se od 7. do 11. listopada održava u Širokom Brijegu.
Strašno je što je protagonistica mog filma ubijena, to se nikada nije dogodilo u povijesti kinematografije
Sepideh Farsi, redateljica dokumentarnog filma "Ponesi dušu na dlanu i hodaj", sudjelovala je na konferenciji o humanitarnoj krizi u Gazi i o smrti Fatime Hassouna, koja je zajedno s nekoliko članova obitelji poginula u izraelskom zračnom napadu u travnju, dan nakon što je objavljeno da je dokumentarac odabran za 78. filmski festival u Cannesu. Hrvatska će publika ovaj dokumentarni film imati prilike vidjeti na Mediteran Film Festivalu, koji se od 7. do 11. listopada održava u Širokom Brijegu
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.