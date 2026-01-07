Od Nikole Tanhofera do Gorana Rušinovića: U KIC-u pogledajte najbolje hrvatske kriminalistiške filmove iz prošlog stoljeća

Tuškanac u gostima od 10. siječnja u zagrebačkom KIC-u počinje s prikazivanjem četiri značajna ostvarenja hrvatskog kriminalističkog filma nastala u rasponu od 1950-ih do 1990-ih. Program prati razvoj žanra kroz djela istaknutih redatelja - Gorana Rušinovića, Fadila Hadžića, Nikole Tanhofera i Zorana Tadića, s naglaskom na žanrovske motive ubojstva i pljačke, kritiku tromog i neosjetljivog institucionalnog sustava te prepoznatljiv lokalni kontekst, stoji u najavi Tuškanca.

Program otvara film Gorana Rušinovića "Mondo Bobo" (1997.) čiji junak Bobo, djelomično inspiriran Belmondovim likom iz Godardova "Do posljednjeg daha", u samoobrani ubije dvojicu kriminalaca, završi u umobolnici odakle pobjegne i nađe se s djevojkom. Film je na festivalu u Puli nagrađen Velikom zlatnom arenom za najbolji film, za glavnu mušku ulogu (Sven Medvešek), scenografiju i montažu, a osvojio je i nagradu publike Jelen.

"Divlji anđeli" (1969.) Fadila Hadžića prati trojicu delikvenata koji opljačkaju dućan i pobjegnu s djevojkama na more, gdje privuku sumnju hotelskog animatora. Inspiriran američkim filmovima o "buntovnicima bez razloga" i novovalnim djelima o izgubljenoj mladeži, film progovara o osjećaju beznađa, a koristi i šatrovački govor te elemente stripa.

Redateljski prvijenac Nikole Tanhofera "Nije bilo uzalud" (1957.) prati mladog liječnika Juru koji dolazi u zaostalo močvarno mjesto pogođeno groznicom koju mještani, vođeni praznovjerjem, pokušavaju suzbiti uz pomoć seoske vračare. Nakon ubojstva, liječnik uz pomoć mlade djevojke kreće u potragu za počiniteljem. Film je sniman u Kopačkom ritu, a širokoj publici je predstavio dvoje kasnije omiljenih glumaca - Miru Nikolić i Antuna Vrdoljaka.

Ciklus će zaključiti "Ritam zločina" (1981.) Zorana Tadića, nastao prema motivima pripovijetke "Dobri duh Zagreba" Pavla Pavličića. U središtu radnje je Ivica koji u svoju kuću na zagrebačkom Trnju primi sredovječnog Fabijana opsjednutog statistikom pojave zločina. Pored Fabijana Šovagovića i Ivice Vidovića, upečatljivu ulogu ostvaruje i Božidarka Frajt.



Ulaz na sve projekcije je besplatan.