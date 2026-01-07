Predahnite u Lapidariju: U samom centru Zagreba na proljeće će osvanuti otvorena urbana oaza

Arheološki muzej u Zagrebu, središnje mjesto prikupljanja, čuvanja i istraživanja arheološke baštine, povodom 180. obljetnice postojanja najavljuje projekt "Predah u Lapidariju", koji će se održavati tijekom proljeća i ljeta 2026. godine. Riječ je, naime, o zelenoj, tihoj i nenametljivoj gesti zahvalnosti građanima, u sklopu koje se Lapidarij muzeja privremeno pretvara u otvorenu urbanu oazu – mjesto predaha, sjedenja, čitanja i boravka u hladu - u samom srcu Zagreba.

Iz Muzeja napominju kako projekt "Predah u Lapidariju" ne poziva na konzumaciju, već na usporavanje, boravak i tišinu. Naime, inspiriran antičkim konceptom viridariuma – vrta za promišljanje i mir – projekt vraća život prostoru kamene baštine, ali bez komercijalnih sadržaja.

Arheološki muzej u Zagrebu osnovan je 1846. godine kao dio Narodnog muzeja. Od samih početaka bio je središnje mjesto prikupljanja, čuvanja i istraživanja arheološke baštine, ali i aktivan sudionik kulturnog i javnog života grada Zagreba.

Tijekom gotovo dva stoljeća djelovanja Muzej je izrastao u nacionalnu instituciju s iznimno vrijednim zbirkama koje obuhvaćaju razdoblja od pretpovijesti do kasnog srednjeg vijeka, ističu iz Muzeja, te dodaju kako ima jednu od najvažnijih numizmatičkih zbirki u ovom dijelu Europe. Naposljetku, povijest Arheološkog muzeja u Zagrebu neraskidivo je povezana i s razvojem hrvatske arheologije, muzeologije i znanstvenog rada.