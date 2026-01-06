Netflix potvrdio 6. sezonu 'Emily u Parizu': Hoćemo li omiljenu Amerikanku i Gabriela doista gledati pod grčkim suncem?

Najslađi kroasan u Parizu nije onaj iz Gabrielove pekare, već onaj kojim je Netflix 5. siječnja potvrdio da se serija "Emily u Parizu" vraća sa šestom sezonom. U videu objavljenom na društvenim mrežama, glavna zvijezda Lily Collins gasi svjećicu u obliku broja šest, čime je i službeno najavljen nastavak avantura omiljene Amerikanke u Europi.

Podsjetimo, peta sezona popularne serije na Netflix je stigla 18. prosinca 2025. godine, a s obzirom na to da je u samo 11 dana od premijere prikupila 26,8 milijuna pregleda diljem svijeta, čime se popela na drugo mjesto globalne Top 10 ljestvice i osvojila srca gledatelja u čak 91 zemlji, ova odluka streamng diva uopće nije iznenađujuća.

Peta sezona odvela je Emily Cooper (Lily Collins) na novu adresu, onu rimsku, gdje je pokušala izgraditi život s novim partnerom Marcellom (Eugenio Franceschini) i voditi talijanski ured Agence Grateau. Ipak, pariški zov bio je jači. Nakon što je poslovni projekt neslavno propao, a veza s Marcellom doživjela konačni krah tijekom romantičnog, ali sudbonosnog putovanja u Veneciju, Emily se vratila u Grad Svjetlosti. U posljednjim trenucima sezone, taman kad se činilo da je sve definirano, na njezinu adresu stigla je razglednica. Gabriel (Lucas Bravo), koji je prihvatio posao privatnog kuhara na luksuznoj jahti, pozvao ju je da mu se pridruži na odmoru u Grčkoj, otvarajući vrata novom poglavlju njihove turbulentne romanse.

Istovremeno, ni životi sporednih likova nisu ništa manje dramatični. Emilyna najbolja prijateljica Mindy Chen (Ashley Park) prihvatila je prosidbu bogatog Nicolasa de Léona (Paul Forman), no njezino srce očito i dalje kuca za Alfieja (Lucien Laviscount), Emilynog bivšeg dečka. Njihov tajni flert iz Italije prerastao je u nešto više, a Alfiejev šok i razočaranje kada je vidio zaručnički prsten na Mindynoj ruci jasno daju do znanja da ta priča nije gotova. Ovaj ljubavni trokut zasigurno će biti jedan od glavnih pokretača radnje u nadolazećoj sezoni, stavljajući Mindy pred odluku života: sigurnost s Nicolasom ili nepredvidiva strast s Alfiejem.

Problema ne nedostaje ni u Agence Grateau. Nakon što je suprug Laurent (Arnaud Binard) svojim dugovima gotovo uništio agenciju, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) je bila prisiljena prihvatiti pomoć ekscentrične princeze Jane (Minnie Driver), koja je postala suvlasnica tvrtke. Nova dinamika moći unijet će kaos u ured, a suradnja između odlučne Sylvie i nepredvidive Jane testirat će granice strpljenja svih zaposlenika.

Kreator serije Darren Star, koji je nedavno odlikovan najvišim francuskim civilnim priznanjem, Vitezom Legije časti, već je ranije nagovijestio da, iako je serija "Emily u Parizu", voli publiku povesti na putovanja. "Ako mogu povesti publiku na putovanje negdje drugdje, volio bih to", izjavio je, ostavljajući mogućnost da ćemo Emily i Gabriela doista gledati pod grčkim suncem. Obožavatelji se sada s nestrpljenjem pitaju hoće li Emily reći "da" Gabrielovom pozivu i hoće li njihova veza napokon dobiti sretan kraj koji svi priželjkuju.