Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
kožarićevo 'prizemljeno sunce'

MSU kritizirao HRT-ovu nagradnu igru: 'Ovakva akcija narušava integritet samog rada i njegov javni značaj'

Zagreb: Prizemljeno sunce nakon 8 mjeseci vraćeno u Bogovićevu ulicu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Tea Radović
07.01.2026.
u 17:37

Povodom sto godina postojanja Hrvatskog radija organizirana je nagradna igra "Sto na kvadrat", čija je završnica održana u subotu, 3. siječnja kod Kožarićeva "Prizemljenog sunca". O ovom pothvatu HRT-a oglasio se Muzej suvremene umjetnosti

Hrvatski radio prije nekoliko dana počeo je s obilježavanjem svojih velikih sto godina postojanja. Sve je, naime, počelo na Staru godinu, 31. prosinca 2025., kada je na Drugom programu Hrvatskog radija održan maraton "100 glasova u 100 sati za 100 godina", koji je u eteru okupio više od sto radijskih voditelja, a tim pothvatom Hrvatski radio srušio je Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu.

Međutim, povodom 100. obljetnice Hrvatske radiotelevizije, odnosno Hrvatskog radija, organizirana i nagradna igra "Sto na kvadrat", čija se završnica održala u subotu, 3. siječnja 2026. u Bogovićevoj ulici, kod Kožarićeve skulpture "Prizemljeno sunce". Ondje je dvadeset najsretnijih slušatelja, koji su ušli u finale nagradne igre, satima držalo desnu ruku na posebno uređenom prozirnom balonu, svakih dva sata imali su po 15 minuta pauze, a pobjednica je naposljetku bila Andrijana Pocrnić koja je (nakon 14 sati držnja ruke na tom prozirnom balonu!) osvojila 10 tisuća eura.

Malo je reći da su građani koji su se u subotu našli na zagrebačkoj špici bili zbunjeni kada su vidjeli scenu u kojoj dvadesetoro ljudi, na nimalo prijateljskoj temperaturi, satima nepomično drži ruku na napuhanom balonu. No to čak i nije najveći problem ove priče (iako bi se i o tome dalo raspravljati). Naime, iz Muzeja suvremene umjetnosti izjavili su kako ovaj pothvat Hrvatskog radija smatraju neprimjerenim zbog narušavanja integriteta Kožarićeva rada te njegova javnog značaja, a objašnjenje su napisali na svom Facebook profilu. Njihovu objavu u nastavku prenosimo u cijelosti. 

"Skulptura Prizemljeno sunce, autora Ivana Kožarića jedno je od najznačajnijih djela hrvatske suvremene umjetnosti, trajno upisana u identitet grada Zagreba.

Dovođenje ovog umjetničkog rada u kontekst promotivne aktivnosti "Sto na kvadrat" u organizaciji Hrvatskog radija 3. siječnja 2026. godine, držimo neprimjerenim oblikom njegove instrumentalizacije, koja narušava integritet samog rada i njegov javni značaj.

Takav je postupak u suprotnosti s potrebom očuvanja javnog prostora, poštovanja publike i odgovornog djelovanja javnih medija."

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Bob Dylan - Električna pobuna!"
"Električna pobuna!" Elijaha Walda

'Bob Dylan nije bio bogzna kakav pjevač, gitarist, ni zabavljač, ali pisao je tako očaravajuće stihove da ga jednostavno niste mogli ignorirati'

U knjizi "Bob Dylan – Električna pobuna!" američki glazbenik, pisac i etnomuzikolog Elijah Wald istražuje kulturni, politički i povijesni kontekst Dylanovog nastupa na Newport Folk Festivalu. Bio je to pucanj koji je odjeknuo diljem svijeta, Dylanova deklaracija o glazbenoj neovisnosti, kraj folk-preporoda i rođenje rock-glazbe kao glasa generacije te se smatra jednim od ključnih trenutaka u glazbi dvadesetog stoljeća.

60 godina djelovanja KIC-a
60 godina djelovanja

Obljetnička izložba u KIC-u traje do kraja siječnja, pogledajte kako je Centar mijenjao zagrebačku kulturnu scenu

Središnji dio programa čini živopisni izložbeni postav u Galeriji Forum koji prati prva dva desetljeća Centra i njegovu specifičnu ulogu u lokalnom kontekstu, a uz središnju izložbu publika će imati priliku poslušati i radijsku instalaciju sastavljenu od davnih glasova, misli i stihova velike šestorice hrvatskih umjetnika – Ede Murtića, Đure Sedera, Zlatka Price, Koste Angelija Radovanija, Ferdinanda Kulmera i Ivana Kožarića

Zagreb: Glazbenik Brano Likić
Premium sadržaj
producent brano likić

Šokiralo me kad sam čuo obradu svoje pjesme – perfektno, ali bez duše, hladno, bez neprimjetne ljudske 'greške'. To je AI

Sinoć sam na TV-u gledao prilog s nekog sajma iz Kine o humanoidnim robotima. Ne samo da su to ljudske kopije, već su istovjetni, komuniciraju, gestikuliraju, reagiraju ljudski, nevjerojatno. Bare i dalje pjeva: "…gdje je nestao čovjek". Kako sačuvati čovjeka? Naravno, ja kao glazbenik ne mogu puno učiniti, ali moram bar pokušati

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!