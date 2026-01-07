MSU kritizirao HRT-ovu nagradnu igru: 'Ovakva akcija narušava integritet samog rada i njegov javni značaj'

Hrvatski radio prije nekoliko dana počeo je s obilježavanjem svojih velikih sto godina postojanja. Sve je, naime, počelo na Staru godinu, 31. prosinca 2025., kada je na Drugom programu Hrvatskog radija održan maraton "100 glasova u 100 sati za 100 godina", koji je u eteru okupio više od sto radijskih voditelja, a tim pothvatom Hrvatski radio srušio je Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu.

Međutim, povodom 100. obljetnice Hrvatske radiotelevizije, odnosno Hrvatskog radija, organizirana i nagradna igra "Sto na kvadrat", čija se završnica održala u subotu, 3. siječnja 2026. u Bogovićevoj ulici, kod Kožarićeve skulpture "Prizemljeno sunce". Ondje je dvadeset najsretnijih slušatelja, koji su ušli u finale nagradne igre, satima držalo desnu ruku na posebno uređenom prozirnom balonu, svakih dva sata imali su po 15 minuta pauze, a pobjednica je naposljetku bila Andrijana Pocrnić koja je (nakon 14 sati držnja ruke na tom prozirnom balonu!) osvojila 10 tisuća eura.

Malo je reći da su građani koji su se u subotu našli na zagrebačkoj špici bili zbunjeni kada su vidjeli scenu u kojoj dvadesetoro ljudi, na nimalo prijateljskoj temperaturi, satima nepomično drži ruku na napuhanom balonu. No to čak i nije najveći problem ove priče (iako bi se i o tome dalo raspravljati). Naime, iz Muzeja suvremene umjetnosti izjavili su kako ovaj pothvat Hrvatskog radija smatraju neprimjerenim zbog narušavanja integriteta Kožarićeva rada te njegova javnog značaja, a objašnjenje su napisali na svom Facebook profilu. Njihovu objavu u nastavku prenosimo u cijelosti.

"Skulptura Prizemljeno sunce, autora Ivana Kožarića jedno je od najznačajnijih djela hrvatske suvremene umjetnosti, trajno upisana u identitet grada Zagreba.



Dovođenje ovog umjetničkog rada u kontekst promotivne aktivnosti "Sto na kvadrat" u organizaciji Hrvatskog radija 3. siječnja 2026. godine, držimo neprimjerenim oblikom njegove instrumentalizacije, koja narušava integritet samog rada i njegov javni značaj.



Takav je postupak u suprotnosti s potrebom očuvanja javnog prostora, poštovanja publike i odgovornog djelovanja javnih medija."