Tko je Jessie Buckley? Odbili su je na Akademiji, izvisila je u talent showu, a sada čeka prvog Oscara

U Santa Monici je održana 31. dodjela nagrada Critics' Choice koja je službeno otvorila sezonu filmskih nagrada. Iako su po broju kipića dominirali filmovi 'Sinners' i 'Frankenstein', glavnu nagradu večeri za najbolji film odnio je vestern 'One Battle After Another', dok su Timothée Chalamet i Jessie Buckley slavili u glumačkim kategorijama. I dok o Chalametu znamo gotovo sve, biografija Jessie Buckley i njen streloviti uspon ka slavi vrijedan je dodatne pažnje.

Rođena je u prosincu 1989. godine u irskom Killarneyu, kao najstarija od petero djece. Njezina majka, Marina Cassidy, cijenjena je vokalna trenerica, dok je otac Tim Buckley pjesnik, pa bi mnogi rekli da njen uspjeh u umjetnosti nije preveliko čudo. Njezin put, međutim, bio je pun prepreka; prije nego što će je svijet upoznati kao novu glumačku zvijezdu, doživjela je odbijenice od dviju prestižnih dramskih škola i poraz u finalu talent showa, koji joj je ipak otvorio put do slave.

Glazba je bila njezin prvi jezik. U Kraljevskoj irskoj glazbenoj akademiji dostigla je osmi stupanj u sviranju klavira, klarineta i harfe, a talent je brusila kao članica orkestra Tipperary Millennium. U srednjoj školi, koju je pohađala u Thurlesu, bez problema je preuzimala i muške uloge, poput Tonyja u mjuziklu "West Side Story", pokazujući već tada glumačku širinu. Ipak, trenutak koji ju je prvi put lansirao u javnost dogodio se 2008. godine, kada se kao osamnaestogodišnjakinja pojavila u BBC-jevom talent showu "I'd Do Anything" ("Učinila bih sve"). U potrazi za glumicom koja će utjeloviti Nancy u novoj West End produkciji mjuzikla "Oliver!", Jessie je svojim izvedbama osvojila publiku i žiri te stigla do samog finala, gdje je završila na drugom mjestu.

Iako nije pobijedila, njezina karijera krenula je uzlaznom putanjom. Ponuđena joj je uloga zamjene za pobjednicu, no Buckley je na iznenađenje mnogih odbila ponudu kako bi prihvatila konkretnu ulogu Anne Egerman u hvaljenoj produkciji mjuzikla Stephena Sondheima "A Little Night Music". Bio je to njezin debi na West Endu i jasan pokazatelj da je ne zanima slava pod svaku cijenu, već gradnja karijere na čvrstim temeljima. Svoju je vještinu nastavila usavršavati na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramske umjetnosti (RADA) u Londonu, gdje je diplomirala 2013. godine. Odmah nakon diplome uslijedile su zapažene uloge u Shakespeareovom Globeu, gdje je glumila Mirandu u "Oluji", te u produkciji "Henrika V." uz Judea Lawa.

Nakon što se dokazala u kazalištu, uslijedio je pohod na male i velike ekrane. Prve zapažene televizijske uloge ostvarila je u BBC-jevim serijama "Rat i mir" (2016.) i mračnoj povijesnoj drami "Taboo" (2017.), gdje je glumila uz Toma Hardyja. Filmski debi u psihološkom trileru "Beast" (2017.) donio joj je pohvale kritike, no uloga koja ju je katapultirala među zvijezde bila je ona u glazbenoj drami "Divlja ruža" (2018.). U njoj je utjelovila Rose-Lynn Harlan, samohranu majku iz Glasgowa koja sanja o tome da postane country pjevačica u Nashvilleu. Za tu je izvedbu, u kojoj je do punog izražaja došao njezin pjevački i glumački talent, zaradila prvu nominaciju za nagradu BAFTA za najbolju glavnu glumicu, a glazba iz filma omogućila joj je i nastup na slavnom festivalu Glastonbury!

Nakon "Divlje ruže", njezina je karijera eksplodirala. Uslijedio je niz zahtjevnih i potpuno različitih uloga koje su potvrdile njezin status glumačkog kameleona. Gledatelji su je mogli vidjeti kao Ljudmilu Ignatenko, suprugu vatrogasca u HBO-ovoj potresnoj miniseriji "Černobil" (2019.), kao psihotičnu medicinsku sestru Oraettu Mayflower u četvrtoj sezoni serije "Fargo" (2020.) te u nadrealnom trileru Charlieja Kaufmana "I'm Thinking of Ending Things" (2020.). Vrhunac priznanja stigao je s filmom "Mračna kći" (2021.), redateljskim prvijencem Maggie Gyllenhaal. U njemu je maestralno odglumila mlađu verziju lika Lede, koju je u starijoj dobi tumačila Olivia Colman. Ta joj je uloga donijela nominaciju za Oscara i nagradu BAFTA za najbolju sporednu glumicu, čime je i službeno ušla u prvu ligu svjetske glume.

Paralelno s filmskim uspjesima, Buckley nije zaboravila ni svoju prvu ljubav, kazalište. Godine 2021. vratila se na West End kao legendarna Sally Bowles u novoj postavi mjuzikla "Cabaret", i to uz već veliku zvijezdu Eddieja Redmaynea. Njezina sirova, ranjiva i eksplozivna izvedba oduševila je kritiku, a za ulogu je nagrađena najprestižnijom britanskom kazališnom nagradom Olivier, za najbolju glumicu u mjuziklu. Pritom je zanimljivo da nije zapostavila ni svoju glazbenu karijeru - godine 2022. s bivšim gitaristom grupe Suede, Bernardom Butlerom, objavila je hvaljeni zajednički album "For All Our Days That Tear the Heart", koji je bio nominiran za prestižnu nagradu Mercury.

Unatoč svjetskoj slavi, Jessie Buckley uspijeva zadržati svoj privatni život daleko od očiju javnosti. Od 2022. godine živi u Norfolku u Engleskoj, a sredinom 2023. udala se za svog partnera Freddieja, koji radi u području mentalnog zdravlja. Početkom 2025. godine otkrila je da očekuje i njihovo prvo dijete. Njezina karijera i dalje cvjeta; za hvaljenu ulogu Agnes Shakespeare u povijesnoj drami "Hamnet" upravo je osvojila nagradu Critic's Choice, nominaciju za Zlatni globus, a smiješi joj se i nominacija za Oscar. Istovremeno, publika s nestrpljenjem očekuje nadolazeći film "The Bride!", u kojem će utjeloviti modernu verziju Frankensteinove nevjeste.