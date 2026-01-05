Novi Netflixov dokumentarac ledi krv u žilama: Influencerica i terapeutkinja izgladnjivale su i mučile djecu, brijale im glave...

Novi dokumentarni film "Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story" redateljice Skye Borgman, poznate po drugim true-crime dokumentarcima, u samo nekoliko dana postao je drugi najgledaniji naslov na ovoj streaming platformi u Hrvatskoj, a jeziva priča koju donosi s razlogom je šokirala gledatelje diljem svijeta.

Naime, riječ je o mračnoj sagi o Ruby Franke, majci šestero djece koja je godinama gradila sliku savršene mormonske obitelji na svom iznimno popularnom YouTube kanalu 8 Passengers, te Jodi Hildebrandt, njezinoj terapeutkinji i poslovnoj partnerici. Iza fasade idiličnog obiteljskog života, na kojem su zgrnule milijune pregleda, skrivala se stravična stvarnost ispunjena ekstremnim zlostavljanjem, manipulacijom i vjerskim fanatizmom koji je dvoje djece doveo na rub smrti. Kanal 8 Passengers nekada je imao više od dva i pol milijuna pretplatnika, no publika je s vremenom počela primjećivati sve strože i bizarnije odgojne metode koje su graničile sa zlostavljanjem.

Pad u spiralu zla započeo je kada je Ruby Franke potražila pomoć od Jodi Hildebrandt, licencirane terapeutkinje i osnivačice kontroverznog programa za samopomoć "ConneXions". Njihov odnos ubrzo je prerastao terapiju i postao toksično partnerstvo, a zajedno su pokrenule novi kanal i Instagram profil pod nazivom Moms of Truth, gdje su promovirale svoje radikalne stavove o odgoju. Hildebrandt je postupno preuzela potpunu kontrolu nad životom Ruby Franke, uvjerivši je da se odvoji od supruga Kevina i da svoju djecu podvrgne brutalnim "terapijskim" metodama kako bi ih "očistila od grijeha", a ta kontrola kulminirala je preseljenjem Ruby i njezino četvero mlađe djece u dom Jodi Hildebrandt u gradu Ivins u Utahu, daleko od očiju javnosti i ostatka obitelji, gdje se horor mogao nesmetano odvijati.

Terapeutkinja Jodi Hildebrandt Foto: IMDb

Klupko užasa počelo se odmotavati 30. kolovoza 2023. godine, kada je dvanaestogodišnji sin Ruby Franke uspio pobjeći kroz prozor kuće Jodi Hildebrandt. Izgladnio, izmučen i s vidljivim otvorenim ranama te ljepljivom trakom oko zglobova, dječak je otrčao do susjeda moleći za hranu i vodu, a šokirani susjed odmah je pozvao policiju. Kada su nadležne službe pretražile kuću, pronašle su njegovu desetogodišnju sestru u još gorem stanju, pothranjenu i skrivenu u ormaru obrijane glave. Dvoje djece odmah je prevezeno u bolnicu, gdje su im utvrđene teške ozljede i ekstremna pothranjenost. Pronađeni dokazi, uključujući užad i lisice, potvrdili su dječakovu priču o mučenju koje su proživljavali.

Istraga je otkrila zastrašujuće detalje zlostavljanja. Djeca su bila podvrgnuta uvjetima nalik na radni logor, gdje su im uskraćivani hrana, voda, kreveti... Bili su prisiljeni obavljati teške fizičke poslove na ekstremnoj ljetnoj vrućini u Utahu, često bez obuće, a za najmanji prijestup ili neposluh bili bi kažnjeni.

Ruby Franke i Jodi Hildebrandt u prosincu 2023. godine priznale su krivnju po četiri točke optužnice za teško zlostavljanje djece. Obje su osuđene na četiri uzastopne zatvorske kazne u trajanju od jedne do 15 godina, što znači da bi iza rešetaka mogle provesti i do 30 godina. Nakon uhićenja, skrbništvo nad četvero mlađe djece preuzele su socijalne službe, a kasnije su djeca dodijeljena ocu Kevinu Frankeu. Ovaj slučaj mračno je upozorenje na opasnosti koje se kriju iza savršeno uređenih fasada na društvenim mrežama, pa priča o Ruby Franke i Jodi Hildebrandt tako ostaje trajni podsjetnik da se najstrašnije tajne ponekad skrivaju tamo gdje se najmanje nadamo – pred očima milijunske publike.

Ovaj dokumentarac je, očekivano, izazvao burne reakcije gledatelja koji su na društvenim mrežama izrazili svoj šok i zgražanje. "Ovaj dokumentarac 'Evil Influencer' na Netflixu je tako duboko uznemirujuć", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Tek sam pet minuta u dokumentarcu i već sam naglas rekao 'moj Bože' barem tri puta." Treći je komentirao: "Osjećam se emocionalno slomljeno nakon gledanja 'Evil Influencera', ta potpuna izopačenost i zloba, nisam mislio da priča može biti gora od onoga što je bilo u vijestima kad se dogodilo, ali prevario sam se." Mnogi su istaknuli koliko ih je priča - doslovno - potresla. "Nisam dobro, tresao sam se od uzrujanosti gledajući ovo", napisao je jedan gledatelj, a peti je zaključio: "Gledao sam, zaista bolesni ljudi. Nakon nekog vremena sam premotao do desetak minuta prije kraja zbog svih detalja."