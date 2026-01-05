Ne propustite siječanjski program u riječkom Art-kinu: Na repertoaru su kontroverzni 'Sirât, 'Fiume o morte!', 'Glas Hind Rajab'...

Nova filmska godina u riječkom Art-kinu Croatia počet će u srijedu, 7. siječnja, projekcijom filma "Fiume o morte!" Igora Bezinovića, a povodom 38. dodjele Europskih filmskih nagrada u siječnju će na repertoaru, uz taj, biti i drugi nominirani filmovi, izvijestili su iz riječkog kina.

Film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića nominiran je za dvije Europske filmske nagrade, za najbolji europski film i najbolji europski dokumentarac. Istog dana, dakle 7. siječnja, bit će prikazana i dokudrama "Glas Hind Rajab" redateljice Kaouther Ben Hanie, koja gledatelje vodi kroz radni dan u uredu volontera Crvenog polumjeseca u Palestini.

Crna komedija grčkog redatelja Yorgosa Lanthimosa "Bugonia" na programu je 8. siječnja, a donosi provokativnu priču o dvojici mladića opsjednutih teorijama zavjere. Jedno od najoriginalnijih, ali i najkontroverznijih ovogodišnjih filmskih ostvarenja, film "Sirât" Olivera Laxea je na programu 9. siječnja, a prati oca i sina koji dolaze na rave party u izolirano planinsko područje južnog Maroka gdje traže kćer i sestru Mar, nestalu na sličnom festivalskom događanju.

"Bugonia" Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE

Film iranskog redatelja Jafara Panahija, crnohumorni triler osvete "Jedan običan incident" bit će prikazan 10. siječnja, a istražuje moralne pukotine koje otvara trauma, kroz prikaz društvene represije, neravnopravnosti žena, ali i duboki humanizam i humor u svakodnevici. Na programu 11. siječnja je film "Kasna smjena" Petre Volpe, a prati radnu smjenu medicinske sestre Florije, koja ostaje sama iako količina posla nezaustavljivo raste, a situacije s pacijentima postaju sve ozbiljnije. Riječ je o bolničkoj drami s elementima trilera koja prikazuje život medicinskog osoblja i kompleksnost njihovih odnosa s pacijentima. Film "Gledati u Sunce" Masche Schilinski na programu je 15. siječnja, a donosi intimni i nadrealni portret četiriju generacija žena koje žive u istoj kući u sjevernoj Njemačkoj.

U suradnji s Europskom filmskom akademijom i Hrvatskom radiotelevizijom, u Art-kinu će po prvi puta biti omogućeno zajedničko gledanje HRT-ova prijenosa dodjele 38. Europskih filmskih nagrada, koja se održava u Berlinu 17. siječnja. Ulaz za posjetitelje bit će besplatan, a dva nagrađena naslova bit će reprizno prikazana 18. siječnja.

Također, u kinu će u siječnju biti prikazana i 'osvetnička trilogija' južnokorejskog redatelja i producenta Park Chan-wooka: "Simpatija za g. Osvetu", "Oldboy" i "Simpatija za gđu. Osvetu", zatim novi film američkog redatelja Richarda Linklatera "Novi val", drama Paola Sorrentina "La Grazia" s Tonijem Servillom u glavnoj ulozi, nagrađena kao najbolji film na Venecijanskom filmskom festivalu, te politički triler redatelja Klebera Mendonçe Filha "Tajni agent".