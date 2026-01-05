Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
povodom dodjele Europskih filmskih nagrada

Ne propustite siječanjski program u riječkom Art-kinu: Na repertoaru su kontroverzni 'Sirât, 'Fiume o morte!', 'Glas Hind Rajab'...

Sirat
IMDb
VL
Autor
Hina
05.01.2026.
u 13:15

U suradnji s Europskom filmskom akademijom i Hrvatskom radiotelevizijom, u Art-kinu će po prvi puta biti omogućeno zajedničko gledanje HRT-ova prijenosa dodjele 38. Europskih filmskih nagrada, koja se održava u Berlinu 17. siječnja, a ulaz za posjetitelje bit će besplatan

Nova filmska godina u riječkom Art-kinu Croatia počet će u srijedu, 7. siječnja, projekcijom filma "Fiume o morte!" Igora Bezinovića, a povodom 38. dodjele Europskih filmskih nagrada u siječnju će na repertoaru, uz taj, biti i drugi nominirani filmovi, izvijestili su iz riječkog kina.

Film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića nominiran je za dvije Europske filmske nagrade, za najbolji europski film i najbolji europski dokumentarac. Istog dana, dakle 7. siječnja, bit će prikazana i dokudrama "Glas Hind Rajab" redateljice Kaouther Ben Hanie, koja gledatelje vodi kroz radni dan u uredu volontera Crvenog polumjeseca u Palestini.

Crna komedija grčkog redatelja Yorgosa Lanthimosa "Bugonia" na programu je 8. siječnja, a donosi provokativnu priču o dvojici mladića opsjednutih teorijama zavjere. Jedno od najoriginalnijih, ali i najkontroverznijih ovogodišnjih filmskih ostvarenja, film "Sirât" Olivera Laxea je na programu 9. siječnja, a prati oca i sina koji dolaze na rave party u izolirano planinsko područje južnog Maroka gdje traže kćer i sestru Mar, nestalu na sličnom festivalskom događanju.

Bugonia
"Bugonia"
Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE

Film iranskog redatelja Jafara Panahija, crnohumorni triler osvete "Jedan običan incident" bit će prikazan 10. siječnja, a istražuje moralne pukotine koje otvara trauma, kroz prikaz društvene represije, neravnopravnosti žena, ali i duboki humanizam i humor u svakodnevici. Na programu 11. siječnja je film "Kasna smjena" Petre Volpe, a prati radnu smjenu medicinske sestre Florije, koja ostaje sama iako količina posla nezaustavljivo raste, a situacije s pacijentima postaju sve ozbiljnije. Riječ je o bolničkoj drami s elementima trilera koja prikazuje život medicinskog osoblja i kompleksnost njihovih odnosa s pacijentima. Film "Gledati u Sunce" Masche Schilinski na programu je 15. siječnja, a donosi intimni i nadrealni portret četiriju generacija žena koje žive u istoj kući u sjevernoj Njemačkoj.

U suradnji s Europskom filmskom akademijom i Hrvatskom radiotelevizijom, u Art-kinu će po prvi puta biti omogućeno zajedničko gledanje HRT-ova prijenosa dodjele 38. Europskih filmskih nagrada, koja se održava u Berlinu 17. siječnja. Ulaz za posjetitelje bit će besplatan, a dva nagrađena naslova bit će reprizno prikazana 18. siječnja.

Također, u kinu će u siječnju biti prikazana i 'osvetnička trilogija' južnokorejskog redatelja i producenta Park Chan-wooka: "Simpatija za g. Osvetu", "Oldboy" i "Simpatija za gđu. Osvetu", zatim novi film američkog redatelja Richarda Linklatera "Novi val", drama Paola Sorrentina "La Grazia" s Tonijem Servillom u glavnoj ulozi, nagrađena kao najbolji film na Venecijanskom filmskom festivalu, te politički triler redatelja Klebera Mendonçe Filha "Tajni agent".

Ključne riječi
kultura dodjela nagrada Europska filmska nagrada Igor Bezinović Fiume o morte! Art kino Croatia film

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!