Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
projekt vrijedan 400 milijuna dolara

Snima se četverostruki film o Beatlesima: Evo tko će glumiti legendarnu četvorku

lipaliverpool/instagram
VL
Autor
vecernji.hr
30.01.2026.
u 12:46

Projekt "The Beatles – A Four-Film Cinematic Event" redatelja Sama Mendesa donosi četiri filma, svaki iz perspektive jednog člana benda. Nakon mjeseci iščekivanja, Sony Pictures je otkrio kako Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn izgledaju u ulogama legendarne četvorke

Nakon višemjesečne šutnje, filmski svijet napokon je dobio prvi uvid u jedan od najambicioznijih projekata posljednjih godina, filmski spektakl o Beatlesima redatelja Sama Mendesa.  Prve fotografije glavnih glumaca u ulogama članova legendarne četvorke objavljene su putem gerilske marketinške kampanje, kao fizičke razglednice skrivene na lokacijama od presudne važnosti za povijest benda.

Prvi su ih pronašli studenti na Liverpoolskom institutu za izvedbene umjetnosti (LIPA), prestižnoj školi koju je suosnovao sam Paul McCartney, a koja se nalazi u zgradi koju su nekoć pohađali on i George Harrison. Kampanja se nije zaustavila u Liverpoolu. Razglednice s likovima Johna, Paula, Georgea i Ringa počele pojavljivati i u Hamburgu, New Yorku i Tokiju, gradovima koji su obilježili karijeru Beatlesa.

 Na fotografijama vidimo Paula Mescala kao Paula McCartneyja, Harrisa Dickinsona u ulozi Johna Lennona, Barryja Keoghana kao Ringa Starra i Josepha Quinna kao Georgea Harrisona. Slike prikazuju glumce u različitim fazama karijere benda, od urednih "mop-top" frizura s početka šezdesetih do ležernijeg, bradatog izgleda s kraja desetljeća.

Ono što ovaj projekt čini bez presedana jest njegov koncept. Ne radi se o jednom biografskom filmu, već o četiri zasebna, ali isprepletena ostvarenja pod zajedničkim nazivom "The Beatles – A Four-Film Cinematic Event". Svaki će film pratiti priču benda iz perspektive jednog od članova, a svi će u kina stići istovremeno, u travnju 2028. godine, stvarajući jedinstveno "binge" kino iskustvo. Redateljsku palicu nad sva četiri filma drži Oscarom nagrađeni Sam Mendes ("1917", "Vrtlog života"), a projekt ima i blagoslov Paula McCartneyja, Ringa Starra te obitelji Johna Lennona i Georgea Harrisona, koji su po prvi put ustupili puna prava na svoje životne priče i glazbu za igrani film.

Ukupni budžet procjenjuje se na vrtoglavih četiristo milijuna dolara, što ga svrstava među najskuplje filmske pothvate. Snimanje je započelo krajem 2025. godine i planirano je da traje gotovo neprekidno petnaest mjeseci, budući da se sva četiri filma snimaju jedan za drugim. Za vizualni identitet zadužen je Greig Fraser, direktor fotografije poznat po radu na hitovima kao što su "Dina" i "The Batman", dok scenarije potpisuje probrana ekipa predvođena Jezom Butterworthom ("Ford v Ferrari") i Peterom Straughanom.

Osim fantastične četvorke, Mendes je okupio i impresivnu glumačku ekipu za sporedne uloge. Žene koje su obilježile živote Beatlesa utjelovit će neke od najtalentiranijih glumica današnjice. Saoirse Ronan glumit će Paulovu prvu suprugu Lindu McCartney, zvijezda "Shōguna" Anna Sawai igrat će Yoko Ono, Aimee Lou Wood pojavit će se kao prva supruga Georgea Harrisona, Pattie Boyd, dok će Mia McKenna-Bruce glumiti Ringovu prvu suprugu Maureen Starkey. Uloga legendarnog menadžera Briana Epsteina povjerena je Jamesu Nortonu, a producenta Georgea Martina, poznatog i kao "peti Beatle", glumit će Harry Lloyd. 

Ključne riječi
Barry Keoghan Paul Mescal Sam Mendes glazba film beatlesi The Beatles Beatles

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kidnapped: Elizbeth Smart
najgledanije na netflixu

Ovi filmovi osvojili su Hrvate: Apsolutni vladar streaminga novi je dokumentarac o otmici 14-godišnje djevojčice

U moru sadržaja koji se svakodnevno nudi na streaming servisima, ponekad je najteže odabrati što gledati. Ipak, lista najgledanijih naslova često služi kao pouzdan kompas, otkrivajući što je zaokupilo pažnju publike. Ovog tjedna, hrvatski gledatelji pokazali su iznimno raznolik ukus, a ljestvicu popularnosti osvojili su naslovi koji nude sve – od potresnih istinitih priča i holivudskog glamura do europske drame i obiteljske zabave

Gledatelji diktiraju pravila

Zagreb dobiva kino u centru grada u povijesnom podrumu iz 19. stoljeća

U vremenu kada su klasična kina sve bučnija, a izlasci sve manje osobni, BrickClub donosi povratak jednostavnom, ali gotovo zaboravljenom osjećaju: zajedničkom gledanju sadržaja u prostoru koji pripada samo vašoj grupi. Riječ je o intimnom, privatnom mini kinu koje se rezervira isključivo za jednu grupu. Posjetitelji biraju sadržaj - film, seriju, sportsko natjecanje ili posebne televizijske događaje - kao i ritam večeri, atmosferu i društvo

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!