Snima se četverostruki film o Beatlesima: Evo tko će glumiti legendarnu četvorku

Nakon višemjesečne šutnje, filmski svijet napokon je dobio prvi uvid u jedan od najambicioznijih projekata posljednjih godina, filmski spektakl o Beatlesima redatelja Sama Mendesa. Prve fotografije glavnih glumaca u ulogama članova legendarne četvorke objavljene su putem gerilske marketinške kampanje, kao fizičke razglednice skrivene na lokacijama od presudne važnosti za povijest benda.

Prvi su ih pronašli studenti na Liverpoolskom institutu za izvedbene umjetnosti (LIPA), prestižnoj školi koju je suosnovao sam Paul McCartney, a koja se nalazi u zgradi koju su nekoć pohađali on i George Harrison. Kampanja se nije zaustavila u Liverpoolu. Razglednice s likovima Johna, Paula, Georgea i Ringa počele pojavljivati i u Hamburgu, New Yorku i Tokiju, gradovima koji su obilježili karijeru Beatlesa.

Na fotografijama vidimo Paula Mescala kao Paula McCartneyja, Harrisa Dickinsona u ulozi Johna Lennona, Barryja Keoghana kao Ringa Starra i Josepha Quinna kao Georgea Harrisona. Slike prikazuju glumce u različitim fazama karijere benda, od urednih "mop-top" frizura s početka šezdesetih do ležernijeg, bradatog izgleda s kraja desetljeća.

Ono što ovaj projekt čini bez presedana jest njegov koncept. Ne radi se o jednom biografskom filmu, već o četiri zasebna, ali isprepletena ostvarenja pod zajedničkim nazivom "The Beatles – A Four-Film Cinematic Event". Svaki će film pratiti priču benda iz perspektive jednog od članova, a svi će u kina stići istovremeno, u travnju 2028. godine, stvarajući jedinstveno "binge" kino iskustvo. Redateljsku palicu nad sva četiri filma drži Oscarom nagrađeni Sam Mendes ("1917", "Vrtlog života"), a projekt ima i blagoslov Paula McCartneyja, Ringa Starra te obitelji Johna Lennona i Georgea Harrisona, koji su po prvi put ustupili puna prava na svoje životne priče i glazbu za igrani film.

Ukupni budžet procjenjuje se na vrtoglavih četiristo milijuna dolara, što ga svrstava među najskuplje filmske pothvate. Snimanje je započelo krajem 2025. godine i planirano je da traje gotovo neprekidno petnaest mjeseci, budući da se sva četiri filma snimaju jedan za drugim. Za vizualni identitet zadužen je Greig Fraser, direktor fotografije poznat po radu na hitovima kao što su "Dina" i "The Batman", dok scenarije potpisuje probrana ekipa predvođena Jezom Butterworthom ("Ford v Ferrari") i Peterom Straughanom.

Osim fantastične četvorke, Mendes je okupio i impresivnu glumačku ekipu za sporedne uloge. Žene koje su obilježile živote Beatlesa utjelovit će neke od najtalentiranijih glumica današnjice. Saoirse Ronan glumit će Paulovu prvu suprugu Lindu McCartney, zvijezda "Shōguna" Anna Sawai igrat će Yoko Ono, Aimee Lou Wood pojavit će se kao prva supruga Georgea Harrisona, Pattie Boyd, dok će Mia McKenna-Bruce glumiti Ringovu prvu suprugu Maureen Starkey. Uloga legendarnog menadžera Briana Epsteina povjerena je Jamesu Nortonu, a producenta Georgea Martina, poznatog i kao "peti Beatle", glumit će Harry Lloyd.