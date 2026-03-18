Paviljon Srbije koji je danas gorio, nekoć je bio jugoslavenski. Hrvatska i dalje nema svoj...

U srijedu je, kao što smo već pisali, na krovu paviljona Srbije na Venecijanskom bijenalu izbio požar. Unatoč snažnom vjetru, koji je otežao gašenje, vatrogasci su uspijeli spriječiti širenje požara. Prema prvim izvješćima, šteta se nije proširila na inventar paviljona, samu izložbu niti na okolne objekte. Također, nema izvješća o ozlijeđenim osobama, prenosi talijanska ANSA.

Ovaj paviljon nalazi se na vrlo atraktivnoj poziciji, u samom centru Giardina, gdje se održava glavni program Bijenala, a valja spomenuti i kako je Kraljevina Jugoslavija još 1938. godine dobila stalni prostor u ovom paviljonu. Nakon Drugog svjetskog rata, prostor je koristila i socijalistička Jugoslavija. Upravo zbog toga i dan danas nad glavim ulazom u sada paviljon stoji natpis "Jugoslavija", koji je uklesan u fasadu te ga iz tog razloga nije lako ukloniti, a s druge strane, riječ je i o spomeniku kulture koji se kao takav ne smije dirati.

Početkom devedesetih, nakon raspada SFRJ, postavilo se sasvim logično pitanje: tko nasljeđuje paviljon na Giardinima? Tvrdeći da su pravne sljednice Jugoslavije, paviljon su tada nastavile koristiti Srbija i Crna Gora, iako to nije bilo u potpunosti prihvaćeno od međunarodne zajednice. Naposljetku, nastala je pravna rupa. Naime, paviljon nikad nije formalno podijeljen među državama nasljednicama, niti postoji međunarodni sporazum koji bi ga redistribuirao, pa su u paviljonu na Giardinima, na kojemu sada sa strane piše Srbija, do danas nastavili izlagati srpski umjetnici.

S druge strane, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i ostale bivše članice SFRJ-a od devedesetih nadalje izlažu u unajmljenim ili privremenim paviljonima po Veneciji. Hrvatska tako gotovo svake godine izlaže u nekom drugom paviljonu, što zna biti problematično ako je riječ o prostoru koji se ne nalazi u neposrednoj blizini Arsenala ili Giardina (gdje se održava glavni program Bijenala), no 2026., srećom, naša predstavnica Dubravka Lošić sprema izložbu u Palači Zorzi - atraktivnom prostoru koji se nalazi između Piazze San Marco i Arsenala, a ujedno je i sjedište UNESCO-a.

Njezina multidisciplinarna, ambijentalna, prostorno i sadržajno specifična instalacija, koja nosi naziv "Potaknuta strahom i ljepotom" ("Compelled by Fright and Beauty"), bit će otvorena 8. svibnja, dok se cjelokupni program Bijenala održava od 9. svibnja do 22. studenog.

– Velika mi je čast predstavljati Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo zbog toga što sam za Veneciju vezana od svoje šesnaeste godine te sam obišla gotovo sva bijenala. Nikada se nisam pokušala zamisliti ondje, međutim uvijek sam se uspoređivala s radovima koje sam gledala, tako da sam trenutačno na jednom velikom zadatku i nadam se da ću ga ispuniti najbolje što mogu. Pošto sam se posljednjih godina naviknula izlagati u derutnim skladištima, bivšim tvornicama i sličnim, pomalo prljavim i neurednim prostorima, kada sam saznala da izlažem u Veneciji, instinktivno sam se ponovno vidjela u takvom ambijentu, u skladištu ili nekoj sličnoj sirovoj hali. Branko Franceschi je, međutim, bio apsolutno protiv te ideje i morala sam popustiti – rekla je uz smijeh umjetnica koju je za nastup na 61. Venecijanskom bijenalu predložio već spomenuti Branko Franceschi, ravnatelj NMMU-a.

Dubravka Lošić Foto: Veronica Arevalo

– Ono što me nadahnulo da predložim Dubravku Lošić za nastup na bijenalu jest njezina prošlogodišnja izložba u tvrđavi Bokar u Dubrovniku koja, kao i palača Zorzi, spaja vanjski i unutrašnji prostor. Iako tada još nismo znali u kakvom ćemo prostoru izlagati u Veneciji, Dubravka Lošić u Bokaru je pokazala da se njezin rad apsolutno dobro prilagođava bilo kojem prostoru iz bilo koje epohe, a isto tako da umije svoj rad prilagoditi prostorima koji su pod tolikom zaštitom da doslovno ništa u njima ne smijete dotaknuti. Jedan od takvih prostora je i palača Zorzi. Riječ je, dakle, o monumentalnom zdanju, rekonstrukciji jednog renesansnog prostora, čije će dvorište, trijem i prvi kat za vrijeme trajanja Bijenala krasiti radovi Dubravke Lošić, a mislim da hrvatski umjetnik do sada nije imao prilike izlagati u prostoru koji je u ovoj mjeri venecijanski sofisticiran – kazao je Franceschi.