Objavljen trailer za 'Dina: Treći dio': Otkriveno tko je novi zlikovac i tko se vraća iz mrtvih

Samo devet mjeseci prije kino premijere, Warner Bros. je na ekskluzivnom događaju u Los Angelesu predstavio prvi trailer za "Dina: Treći dio", redatelja Denisa Villeneuvea. Događaju, koji je okupio novinare i kritičare, prisustvovali su Zendaya, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy i novi član glumačke postave, Robert Pattinson. Iako nije bio prisutan, glavni glumac Timothée Chalamet obratio se publici putem video poruke, a film je opisao kao istinski čin kinematografije i Villeneuvea pohvalio kao majstora filma.

Radnja trećeg dijela smještena je čak 17 godina nakon događaja iz prethodnika i temelji se na romanu "Dina: Mesija" Franka Herberta. Trailer otkriva Paula Atreidesa (Chalamet) kao cara poznatog svemira, koji se bori s posljedicama vlastite moći i svetog rata pokrenutog u njegovo ime. U jednoj od najmoćnijih scena, Paul u razgovoru s majkom, Lady Jessicom (Rebecca Ferguson), postavlja pitanje: "Kako je moj otac to radio?", na što ona odgovara: "Tvoj otac nikada nije započeo rat".

Unatoč političkim spletkama, ratovanju i unutarnjim borbama koje muče Paula, Villeneuve je naglasio kako emotivna srž filma i dalje ostaje ljubavna priča između Paula i Chani. Iako je drugi dio završio njihovim rastankom, trailer je nagovijestio pomirenje i budućnost u kojoj razgovaraju o imenima za svoju djecu...

Robert Pattinson ulazi u franšizu kao Scytale, zagonetni negativac koji ima sposobnost mijenjanja oblika i čije namjere ostaju nejasne. Vraća se i Jason Momoa, čiji je lik Duncana Idaha, ako se sjećate, u prvom filmu poginuo! Uz njih, Anya Taylor-Joy, nakon kratkog pojavljivanja u drugom dijelu, sada ima znatno veću ulogu kao Paulova odrasla sestra Alia.

Redatelj Denis Villeneuve priznao je da je prvotno namjeravao uzeti pauzu od svijeta Dine, no golem uspjeh i entuzijazam publike nakon drugog dijela stvorili su u njemu osjećaj odgovornosti da završi priču. Opisao je treći film kao znatno drugačiji od prethodnika. "Ako je prvi film bio kontemplacija, istraživanje novog svijeta, a drugi ratni film, ovaj je triler. Pun je akcije, napet i snažniji", objasnio je Villeneuve. Epski kraj ove sage u kina stiže 18. prosinca 2026. godine i vidjet ćemo je li Villeneuve uspio razbiti "kletvu" Dine i zaključiti priču na zadovoljstvo svih.