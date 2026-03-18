EPSKI KRAJ SAGE

Objavljen trailer za 'Dina: Treći dio': Otkriveno tko je novi zlikovac i tko se vraća iz mrtvih

Objavljen je trailer za treći dio blockbustera "Dina", a redatelj Denis Villeneuve i glumačka ekipa na ekskluzivnoj projekciji u Los Angelesu otkrili su ključne detalje o radnji i novim likovima koje ćemo gledati u prosincu ove godine

Samo devet mjeseci prije kino premijere, Warner Bros. je na ekskluzivnom događaju u Los Angelesu predstavio prvi trailer za "Dina: Treći dio", redatelja Denisa Villeneuvea. Događaju, koji je okupio novinare i kritičare, prisustvovali su Zendaya, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy i novi član glumačke postave, Robert Pattinson. Iako nije bio prisutan, glavni glumac Timothée Chalamet obratio se publici putem video poruke, a film je opisao kao istinski čin kinematografije i Villeneuvea pohvalio kao majstora filma. 

Radnja trećeg dijela smještena je čak 17 godina nakon događaja iz prethodnika i temelji se na romanu "Dina: Mesija" Franka Herberta. Trailer otkriva Paula Atreidesa (Chalamet) kao cara poznatog svemira, koji se bori s posljedicama vlastite moći i svetog rata pokrenutog u njegovo ime. U jednoj od najmoćnijih scena, Paul u razgovoru s majkom, Lady Jessicom (Rebecca Ferguson), postavlja pitanje: "Kako je moj otac to radio?", na što ona odgovara: "Tvoj otac nikada nije započeo rat".

Unatoč političkim spletkama, ratovanju i unutarnjim borbama koje muče Paula, Villeneuve je naglasio kako emotivna srž filma i dalje ostaje ljubavna priča između Paula i Chani. Iako je drugi dio završio njihovim rastankom, trailer je nagovijestio pomirenje i budućnost u kojoj razgovaraju o imenima za svoju djecu...

Robert Pattinson ulazi u franšizu kao Scytale, zagonetni negativac koji ima sposobnost mijenjanja oblika i čije namjere ostaju nejasne. Vraća se i Jason Momoa, čiji je lik Duncana Idaha, ako se sjećate, u prvom filmu poginuo!  Uz njih, Anya Taylor-Joy, nakon kratkog pojavljivanja u drugom dijelu, sada ima znatno veću ulogu kao Paulova odrasla sestra Alia.

Redatelj Denis Villeneuve priznao je da je prvotno namjeravao uzeti pauzu od svijeta Dine, no golem uspjeh i entuzijazam publike nakon drugog dijela stvorili su u njemu osjećaj odgovornosti da završi priču. Opisao je treći film kao znatno drugačiji od prethodnika. "Ako je prvi film bio kontemplacija, istraživanje novog svijeta, a drugi ratni film, ovaj je triler. Pun je akcije, napet i snažniji", objasnio je Villeneuve.  Epski kraj ove sage u kina stiže 18. prosinca 2026. godine i vidjet ćemo je li Villeneuve uspio razbiti "kletvu" Dine i zaključiti priču na zadovoljstvo svih. 

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ekipa filma Jedna bitka za drugom
2
ivan hrstić

Oscari za 'Jednu bitku za drugom' samo još jedan dokaz moralnog ponora holivudske Amerike

DiCaprio neinventivno kopira Jeffa Bridgesa u Big Lebowskom, ne dodajući nikakvu dodatnu vrijednost, iako je njegova uloga najsimpatičniji element filma. Zapravo jedini simpatični. U Pennovom karikaturalnom portretu glavnog filmskog zlikovca pak nema ništa što nismo već vidjeli u nekom crtiću. Karikatura karikature dr. Strangelovea. Sve suprotno od njegove maestralno nijansirane uloge u Eastwoodovoj "Mističnoj rijeci"

mlaka dodjela

Na Oscarima se nije dogodilo ništa zanimljivo još od šamara Willa Smitha

Iako se šuškalo o mogućim prosvjedima zbog napada SAD-a na Iran i otkazivanja crvenog tepiha te iako se hollywoodske zvijezde vole koristiti ovakvim događajima za svoj performativni aktivizam, na tom se planu nije dogodilo gotovo ništa. Nekoliko rutinskih pošalica voditelja Conana O'Briena na račun Trumpove administracije i jedan jedini usamljeni usklik "Sloboda Palestini", koji je publici i gledateljima uputio Javier Bardem

Učitaj još

