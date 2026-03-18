U galeriji Spirit of Art otvorena izložba "321": Tri sjajne umjetnice predstavile svoje poglede na suvremenog čovjeka

Izložba donosi svjež i autentičan pogled nove generacije umjetnica, ali već jasno artikuliraju vlastite teme koje ih zaokupljaju. Upravo ta kombinacija mladenačke perspektive i talenta čini ovu izložbu zanimljivom ne samo stručnoj publici, već i svima koji prate aktualna kulturna događanja u gradu.

"Izložba 321 u galeriji Spirit of Art okuplja tri umjetničke pozicije koje, svaka iz vlastite perspektive, promišljaju stanje suvremenog čovjeka – njegov odnos prema sebi, drugima i prostoru koji ga okružuje. Radovi Ivonne Grlić, Ene Antunović i Dorotee Matijević bave se temama otuđenja, nestabilnosti identiteta i granica percepcije, stvarajući vizualne situacije u kojima se intimno iskustvo susreće s univerzalnim osjećajem nesigurnosti i distanciranosti. Kroz različite slikarske pristupe – od figuracije obilježene egzistencijalnom napetošću, preko istraživanja lica kao promjenjive površine identiteta, do suptilnih studija svjetla i pogleda – izložba otvara prostor promišljanja o načinu na koji danas vidimo, osjećamo i interpretiramo stvarnost", otkriva kustosica, dr. Anita Ruso Brečić.

Foto: Jurica Cvitanić

Vizualna umjetnica i slikarica Ivonna Grlić u svom ciklusu All We Ever Wanted polazi od iskustva alijenacije kao temeljnog stanja suvremenog čovjeka. Otuđenje se ovdje ne promatra kao prolazna kriza, već kao trajno stanje postojanja u kojem dolazi do raspada odnosa - prema prirodi, prema drugima i prema samome sebi. Ljudska figura zauzima središnje mjesto u kompozicijama, ali ne uspostavlja kontakt s drugima. Omotavajući glave svojih likova u prozirne folije, umjetnica pojačava osjećaj distanciranosti.

U središtu najnovijeg slikarskog ciklusa Mimika vizualne umjetnice i slikarice Ene Antunović nalazi se lice kao promjenjiva površina. Mimika se ovdje ne promatra kao sredstvo komunikacije, već kao prostor napetosti između kontroliranog i nekontroliranog, između maske i onoga što nazivamo autentičnim. Proces rada započinje fotografijom, a daljnjim prijenosom motiva kroz crtež, skicu i sliku prikaz se postupno udaljava od izvornog lica i vremena, čime se identitet motiva neprestano preoblikuje.

Vizualna umjetnica i slikarica Dorotea Matijević u svojim se studijama pogleda kroz prozor i balkon susreće s pogledom koji je onemogućen, kroz šest ulja na platnu. Detalji kovane ograde, zatvorenog prozora i balkona zaštićenog plahtom naslućuju trenutke izoliranosti od okruženja. Promatrač ne dolazi u izravan kontakt s motivima iza zastora; slikarica ih samo djelomično predstavlja kroz obrise grada u pozadini. U tom procesu gledatelj nije samo promatrač, već i aktivni sudionik. Rad tako istražuje granice percepcije te odnos između viđenog i zamišljenog.

Povodom izložbe umjetnik, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti i predsjednik HDLU-a, Tomislav Buntak, izjavio je:

"Izložba tri diplomska rada triju studentica predstavlja rezultat završetak njihovog studija na Studiju slikarstva u Zagrebu. Uvijek se vidi i njihov odnos s mentorom, generacijom, te trendovima koji su oblikovali slikarsku scenu, ali i jesu li se u svemu tome izborile za sebe. Mislim da su se izborile za sebe i da sada samo trebaju hrabro i aktivno krenuti dalje. Za javnost, stručnu i svekoliku publiku uvijek je zanimljivo, a u ovom slučaju i intrigantno, susresti se s novom generacijom koja izlazi na scenu sa zrelim i vizualno atraktivnim radovima, kojima pokazuju da su spremne krenuti u izazove koje će im donijeti njihova, vjerujem, dinamična umjetnička karijera i osoban umjetnički put."

