Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Poslušaj
Vizualna umjetnost

U galeriji Spirit of Art otvorena izložba "321": Tri sjajne umjetnice predstavile svoje poglede na suvremenog čovjeka

U galeriji Spirit of Art otvorena izložba "321"
Foto: Jurica Cvitanić
1/12
VL
Autor
Promo
18.03.2026.
u 15:15

U galeriji Spirit of Art powered by Artisan u centru Zagreba otvorena je nova izložba pod nazivom „321“, koja slavi diplomske radove tri talentirane umjetnice - Ivonne Grlić, Ene Antunović i Dorotee Matijević.

Izložba donosi svjež i autentičan pogled nove generacije umjetnica, ali već jasno artikuliraju vlastite teme koje ih zaokupljaju. Upravo ta kombinacija mladenačke perspektive i talenta čini ovu izložbu zanimljivom ne samo stručnoj publici, već i svima koji prate aktualna kulturna događanja u gradu.

"Izložba 321 u galeriji Spirit of Art okuplja tri umjetničke pozicije koje, svaka iz vlastite perspektive, promišljaju stanje suvremenog čovjeka – njegov odnos prema sebi, drugima i prostoru koji ga okružuje. Radovi Ivonne Grlić, Ene Antunović i Dorotee Matijević bave se temama otuđenja, nestabilnosti identiteta i granica percepcije, stvarajući vizualne situacije u kojima se intimno iskustvo susreće s univerzalnim osjećajem nesigurnosti i distanciranosti. Kroz različite slikarske pristupe – od figuracije obilježene egzistencijalnom napetošću, preko istraživanja lica kao promjenjive površine identiteta, do suptilnih studija svjetla i pogleda – izložba otvara prostor promišljanja o načinu na koji danas vidimo, osjećamo i interpretiramo stvarnost", otkriva kustosica, dr. Anita Ruso Brečić.

Vizualna umjetnica i slikarica Ivonna Grlić u svom ciklusu All We Ever Wanted polazi od iskustva alijenacije kao temeljnog stanja suvremenog čovjeka. Otuđenje se ovdje ne promatra kao prolazna kriza, već kao trajno stanje postojanja u kojem dolazi do raspada odnosa - prema prirodi, prema drugima i prema samome sebi. Ljudska figura zauzima središnje mjesto u kompozicijama, ali ne uspostavlja kontakt s drugima. Omotavajući glave svojih likova u prozirne folije, umjetnica pojačava osjećaj distanciranosti.

U središtu najnovijeg slikarskog ciklusa Mimika vizualne umjetnice i slikarice Ene Antunović nalazi se lice kao promjenjiva površina. Mimika se ovdje ne promatra kao sredstvo komunikacije, već kao prostor napetosti između kontroliranog i nekontroliranog, između maske i onoga što nazivamo autentičnim. Proces rada započinje fotografijom, a daljnjim prijenosom motiva kroz crtež, skicu i sliku prikaz se postupno udaljava od izvornog lica i vremena, čime se identitet motiva neprestano preoblikuje.

Vizualna umjetnica i slikarica Dorotea Matijević u svojim se studijama pogleda kroz prozor i balkon susreće s pogledom koji je onemogućen, kroz šest ulja na platnu. Detalji kovane ograde, zatvorenog prozora i balkona zaštićenog plahtom naslućuju trenutke izoliranosti od okruženja. Promatrač ne dolazi u izravan kontakt s motivima iza zastora; slikarica ih samo djelomično predstavlja kroz obrise grada u pozadini. U tom procesu gledatelj nije samo promatrač, već i aktivni sudionik. Rad tako istražuje granice percepcije te odnos između viđenog i zamišljenog.

Povodom izložbe umjetnik, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti i predsjednik HDLU-a, Tomislav Buntak, izjavio je:

"Izložba tri diplomska rada triju studentica predstavlja rezultat završetak njihovog studija na Studiju slikarstva u Zagrebu. Uvijek se vidi i njihov odnos s mentorom, generacijom, te trendovima koji su oblikovali slikarsku scenu, ali i jesu li se u svemu tome izborile za sebe. Mislim da su se izborile za sebe i da sada samo trebaju hrabro i aktivno krenuti dalje. Za javnost, stručnu i svekoliku publiku uvijek je zanimljivo, a u ovom slučaju i intrigantno, susresti se s novom generacijom koja izlazi na scenu sa zrelim i vizualno atraktivnim radovima, kojima pokazuju da su spremne krenuti u izazove koje će im donijeti njihova, vjerujem, dinamična umjetnička karijera i osoban umjetnički put."

Izložba "321" još je jedna u nizu koja je otvorena uz potporu agencije Real grupa i The Artisan Gina - domaćeg premium brenda koji stvara umjetnost u čaši.

Ključne riječi
Spirit of Art Izložba 321

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Luka Dubroja
"Radne fotografije"

Nedovršena scenografija i glumci u svakodnevnoj odjeći: Luka Dubroja novom izložbom otkriva proces nastanka kazališne predstave

U galerijskom prostoru izloženo je dvadesetak fotografija istog formata te jedna fotografija većeg vertikalnog formata. Svaka fotografija popraćena je informacijama o predstavi, redatelju, lokaciji i točnom vremenu snimanja. Izložba tako pruža rijedak i intiman uvid u kazališni radni proces te predstavlja vrijedan dokument suvremene kazališne produkcije

Povjesničar umjetnosti s misijom

Kolekciju slika skuplja već 50 godina. Sada će sve izložiti i to u autosalonu!

Marijan Špoljar izložit će 20. ožujka u Koprivnici čak 300 radova među kojima su djela Hegedušića, Kožarića, Ivekovića, Picelja, Murtića i Baričevića.Sam podnaslov izložbe "Od Hegedušića do Kožarića, od Ivekovića do Picelja, od Murtića do Barićevića, od naive do suvremenih autora“ upućuje na to da se izložbu "Pet dana slikarstva" može promatrati kao presjek slikarstva 20. i 21. stoljeća

London: 17.03.1969., ro?en britanski dizajner Alexander McQueen
Zločesti dečko visoke mode

Nije znao živjeti bez majke, a zbog seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu cijeli je život pokušavao zaštititi žene

Slavni dizajner Alexander McQueen rođen je na današnji dan 1969. godine. Bio je vizionar čije su revije bile više od mode, a život čak pomalo 'školska' već toliko puta ispričana priča o borbi genija s vlastitim demonima. Ostavio je modne postavke satkane od sirove ljepote i osobne boli koje i danas, već 16 godina nakon njegove smrti, modnim svijetom odzvanjaju kao podsjetnik na cijenu kreativnosti

London: Umjetnički paviljon Smiljana Radića privlači brojne goste
Prestižna Pritzkerova nagrada

Čileanac hrvatskih korijena Smiljan Radić Clarke dobio 'Nobela' za arhitekturu

"Njegove zgrade djeluju privremeno, nestabilno ili namjerno nedovršeno - gotovo na rubu nestanka - no pružaju strukturirano, optimistično i tiho radosno sklonište, prihvaćajući ranjivost kao intrinzični uvjet životnog iskustva", stojei u obrazloženju nagrade. Slavni arhitekt rođen je u Santiagu u Čileu 1965. godine, a njegov djed s očeve strane emigrirao je u Čile s Brača 1919. godine

Spirit
Povijesna panorama stripa

Rijetko se u stripu pojavilo toliko seksepilnih dama kao u Spiritu. Autor je izjavio: 'To je serija priča za odrasle'

Spirit nije djelovao kao predstavnik zakona, što je bila uloga načelnika Dolana, policajca starog kova. On je bio vječno gunđalo, sklon beskrajnim govorancijama, ali imao je zlatno irsko srce. Njegova kći Ellen predstavljala je ljubavnu stranu priče, nevina i uporna u svojim pokušajima da pripitomi Spirita i uvede ga u bračnu luku, unatoč velikoj konkurenciji zavodnica i fatalnih dama koje su prodefilirale stripom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!