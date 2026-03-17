Preveslao je Atlantik, prešao pustinju Rub al Khali, popeo se na Mount Everest. Sad ima novu priču o životu u divljini!

Ben Fogle se nakon dvije godine vraća na festival kao prijatelj Greencajta i snažan glas održive budućnosti.

Široj publici poznat kao zaštitno lice BBC-jevog serijala New Lives in the Wild, Ben već godinama donosi priče o ljudima koji su odlučili živjeti drugačije: bliže prirodi, vlastitim vrijednostima i sporijem ritmu života.

Međutim, iza tih priča stoji i osobno iskustvo osobe koja je proputovala najudaljenije dijelove svijeta i kroz vlastite ekspedicije istraživala odnos čovjeka i prirode. Čovjek koji je preveslao Atlantik, sudjelovao u utrci preko Antarktike prema Južnom polu, prešao pustinju Rub al Khali i popeo se na Mount Everest, danas je mnogo više od putopisca. Ben Fogle postao je jedan od najprepoznatljivijih međunarodnih glasova koji kroz osobne priče i iskustva govori o odgovornijem odnosu prema svijetu koji dijelimo.

Nakon nezaboravnog gostovanja na Greencajtu 2024., u Zagreb se vraća s novim predavanjem „New Lives in the Wild: Beyond the Map“, u kojem publiku vodi kroz neispričane priče s ekstremnih putovanja i susrete s ljudima koji su odlučili živjeti izvan uobičajenih okvira. Ben kroz svoje iskustvo postavlja pitanje koje danas nadilazi putovanja i avanturu: ako možemo zamisliti drugačiji način života, možemo li zamisliti i drugačiji način razvoja, liderstva i poslovanja? Njegovo predavanje istovremeno je putopisni spektakl i inspirativna refleksija o povezanosti čovjeka i planeta, o odgovornosti i o budućnosti koju gradimo vlastitim odlukama.

Upravo takve priče čine važan dio Greencajta, festivala koji održivost promatra ne samo kao poslovnu strategiju, već i kao širi društveni okvir i način razmišljanja. Šesto izdanje Greencajta održat će se od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2, gdje će tijekom tri dana programa okupiti 70 govornika, među kojima i stručnjake iz Europe i Amerike. Kroz razgovore, predavanja i konkretne primjere iz prakse, festival otvara teme koje danas izravno utječu na tržište – od ESG strategija i investicija do inovacija koje mijenjaju industrije. Nakon više od 400 govornika iz 12 zemalja u prvih pet izdanja, Greencajt se profilirao kao najrelevantnija regionalna platforma za razgovor o održivosti, biznisu i budućnosti društva.

