Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Ben Fogle stiže u Zagreb

Preveslao je Atlantik, prešao pustinju Rub al Khali, popeo se na Mount Everest. Sad ima novu priču o životu u divljini!

Greencajt
VL
Autor
Vecernji.hr
17.03.2026.
u 11:59

Greencajt festival ove godine ponovno dovodi jednog od najinspirativnijih međunarodnih govornika – britanskog avanturista, autora i televizijskog voditelja. Šesto izdanje Greencajta održat će se od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2, gdje će tijekom tri dana programa okupiti 70 govornika, među kojima i stručnjake iz Europe i Amerike

Ben Fogle se nakon dvije godine vraća na festival kao prijatelj Greencajta i snažan glas održive budućnosti.

Široj publici poznat kao zaštitno lice BBC-jevog serijala New Lives in the Wild, Ben već godinama donosi priče o ljudima koji su odlučili živjeti drugačije: bliže prirodi, vlastitim vrijednostima i sporijem ritmu života.

Međutim, iza tih priča stoji i osobno iskustvo osobe koja je proputovala najudaljenije dijelove svijeta i kroz vlastite ekspedicije istraživala odnos čovjeka i prirode. Čovjek koji je preveslao Atlantik, sudjelovao u utrci preko Antarktike prema Južnom polu, prešao pustinju Rub al Khali i popeo se na Mount Everest, danas je mnogo više od putopisca. Ben Fogle postao je jedan od najprepoznatljivijih međunarodnih glasova koji kroz osobne priče i iskustva govori o odgovornijem odnosu prema svijetu koji dijelimo.

Nakon nezaboravnog gostovanja na Greencajtu 2024., u Zagreb se vraća s novim predavanjem „New Lives in the Wild: Beyond the Map“, u kojem publiku vodi kroz neispričane priče s ekstremnih putovanja i susrete s ljudima koji su odlučili živjeti izvan uobičajenih okvira. Ben kroz svoje iskustvo postavlja pitanje koje danas nadilazi putovanja i avanturu: ako možemo zamisliti drugačiji način života, možemo li zamisliti i drugačiji način razvoja, liderstva i poslovanja? Njegovo predavanje istovremeno je putopisni spektakl i inspirativna refleksija o povezanosti čovjeka i planeta, o odgovornosti i o budućnosti koju gradimo vlastitim odlukama.

Upravo takve priče čine važan dio Greencajta, festivala koji održivost promatra ne samo kao poslovnu strategiju, već i kao širi društveni okvir i način razmišljanja. Šesto izdanje Greencajta održat će se od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2, gdje će tijekom tri dana programa okupiti 70 govornika, među kojima i stručnjake iz Europe i Amerike. Kroz razgovore, predavanja i konkretne primjere iz prakse, festival otvara teme koje danas izravno utječu na tržište – od ESG strategija i investicija do inovacija koje mijenjaju industrije. Nakon više od 400 govornika iz 12 zemalja u prvih pet izdanja, Greencajt se profilirao kao najrelevantnija regionalna platforma za razgovor o održivosti, biznisu i budućnosti društva.

Early bird ulaznice dostupne su na službenoj web stranici, a više informacija o Greencajt festivalu možete pratiti i na društvenim mrežama Instagram i Facebook.

Ključne riječi
Greencajt život u divljini Antarktik pustinja mount everes Ben Fogle

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!