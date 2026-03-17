Dobio nagradu, a nije se pojavio: Sean Penn otkantao Oscare zbog Zelenskog

Hollywoodska elita okupila se u nedjelju na 98. dodjeli nagrada Američke akademije, a večer je donijela i jedno iznenađenje u kategoriji najboljeg sporednog glumca. Iako je kipić otišao u ruke Seana Penna za ulogu pukovnika Lockjawa u političkom trileru Paula Thomasa Andersona "One Battle After Another", slavni glumac nije se pojavio na ceremoniji.

Nagradu je umjesto njega preuzeo prošlogodišnji pobjednik Kieran Culkin, koji je publiku nasmijao komentarom: "Sean Penn nije mogao biti ovdje večeras... ili nije želio". Pa iako je Sean Penn poznat po tome da ne pati od nagrada i ceremonija, razlozi njegova izostanka postali su jedna od glavnih tema večeri.

Samo dan kasnije, misterij je razriješen. Umjesto da nazdravlja s kolegama u Los Angelesu, Sean Penn se nalazio tisućama kilometara daleko, u Kijevu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio je njihovu zajedničku fotografiju iz svog ureda i napisao: "Seane, zahvaljujući tebi, znamo što je istinski prijatelj Ukrajine. Uz Ukrajinu si stajao od prvog dana rata. To je istina i danas. I znamo da ćeš i dalje biti uz našu zemlju i naš narod", napisao je Zelenski.

Pennova veza s Ukrajinom seže do samog početka ruske invazije u veljači 2022. godine. Glumac se tada zatekao u Kijevu snimajući dokumentarni film "Superpower", koji je kasnije postao svjedočanstvo o ratu i vodstvu predsjednika Zelenskog. Penn je od tada više puta posjetio zemlju, a njegova humanitarna organizacija CORE Response aktivno pruža pomoć ukrajinskim izbjeglicama. Njegova predanost prepoznata je i službeno, kada mu je Ukrajina 2022. godine dodijelila Orden za zasluge trećeg stupnja.

Penn je i ranije propuštao ceremonije čak i kad je bio nominiran, a 2022. godine čak je i javno zaprijetio da će istopiti svoja dva prethodno osvojena Oscara (za "Mystic River" i "Milk") ako se Zelenskom ne dopusti da se obrati publici na dodjeli. U jednom od kasnijih posjeta Kijevu, Penn je čak simbolično poklonio jedan od svojih kipića ukrajinskom predsjedniku, poručivši mu da ga vrati kad pobijede.