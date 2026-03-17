Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
poznati aktivist

Dobio nagradu, a nije se pojavio: Sean Penn otkantao Oscare zbog Zelenskog

REUTERS
VL
Autor
Tia Špero
17.03.2026.
u 16:40

Sean Penn propustio trećeg Oscara: otkriveno zašto je umjesto Hollywooda odabrao Kijev Dok je Kieran Culkin na pozornici Dolby Theatrea u Los Angelesu u njegovo ime preuzimao zlatni kipić, slavni glumac i aktivist Sean Penn bio je na drugom kontinentu. Misterij njegova izbivanja s 98. dodjele Oscara riješen je objavom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Hollywoodska elita okupila se u nedjelju na 98. dodjeli nagrada Američke akademije, a večer je donijela i jedno iznenađenje u kategoriji najboljeg sporednog glumca. Iako je kipić otišao u ruke Seana Penna za ulogu pukovnika Lockjawa u političkom trileru Paula Thomasa Andersona "One Battle After Another", slavni glumac nije se pojavio na ceremoniji.

Nagradu je umjesto njega preuzeo prošlogodišnji pobjednik Kieran Culkin, koji je publiku nasmijao komentarom: "Sean Penn nije mogao biti ovdje večeras... ili nije želio". Pa iako je Sean Penn poznat po tome da ne pati od nagrada i ceremonija, razlozi njegova izostanka postali su jedna od glavnih tema večeri.

Samo dan kasnije, misterij je razriješen. Umjesto da nazdravlja s kolegama u Los Angelesu, Sean Penn se nalazio tisućama kilometara daleko, u Kijevu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio je njihovu zajedničku fotografiju iz svog ureda i napisao: "Seane, zahvaljujući tebi, znamo što je istinski prijatelj Ukrajine. Uz Ukrajinu si stajao od prvog dana rata. To je istina i danas. I znamo da ćeš i dalje biti uz našu zemlju i naš narod", napisao je Zelenski. 

Pennova veza s Ukrajinom seže do samog početka ruske invazije u veljači 2022. godine. Glumac se tada zatekao u Kijevu snimajući dokumentarni film "Superpower", koji je kasnije postao svjedočanstvo o ratu i vodstvu predsjednika Zelenskog. Penn je od tada više puta posjetio zemlju, a njegova humanitarna organizacija CORE Response aktivno pruža pomoć ukrajinskim izbjeglicama. Njegova predanost prepoznata je i službeno, kada mu je Ukrajina 2022. godine dodijelila Orden za zasluge trećeg stupnja.

Penn je i ranije propuštao ceremonije čak i kad je bio nominiran, a 2022. godine čak je i javno zaprijetio da će istopiti svoja dva prethodno osvojena Oscara (za "Mystic River" i "Milk") ako se Zelenskom ne dopusti da se obrati publici na dodjeli. U jednom od kasnijih posjeta Kijevu, Penn je čak simbolično poklonio jedan od svojih kipića ukrajinskom predsjedniku, poručivši mu da ga vrati kad pobijede.

Ključne riječi
Volodimir Zelenski Ukrajina oscari 2026 Oscar film Sean Penn

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ekipa filma Jedna bitka za drugom
2
ivan hrstić

Oscari za 'Jednu bitku za drugom' samo još jedan dokaz moralnog ponora holivudske Amerike

DiCaprio neinventivno kopira Jeffa Bridgesa u Big Lebowskom, ne dodajući nikakvu dodatnu vrijednost, iako je njegova uloga najsimpatičniji element filma. Zapravo jedini simpatični. U Pennovom karikaturalnom portretu glavnog filmskog zlikovca pak nema ništa što nismo već vidjeli u nekom crtiću. Karikatura karikature dr. Strangelovea. Sve suprotno od njegove maestralno nijansirane uloge u Eastwoodovoj "Mističnoj rijeci"

mlaka dodjela

Na Oscarima se nije dogodilo ništa zanimljivo još od šamara Willa Smitha

Iako se šuškalo o mogućim prosvjedima zbog napada SAD-a na Iran i otkazivanja crvenog tepiha te iako se hollywoodske zvijezde vole koristiti ovakvim događajima za svoj performativni aktivizam, na tom se planu nije dogodilo gotovo ništa. Nekoliko rutinskih pošalica voditelja Conana O'Briena na račun Trumpove administracije i jedan jedini usamljeni usklik "Sloboda Palestini", koji je publici i gledateljima uputio Javier Bardem

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!