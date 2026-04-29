FOTO Svečano otvoreno Bijenale slikarstva! Pogledajte tko je bio

Osmo Bijenale slikarstva, koje okupljajući umjetnike različitih generacije predstavlja ključne tendencije suvremene hrvatske slikarske produkcije, svečano je otvoreno u Galeriji Klovićevi dvori, uz gostujuću izložbu austrijskih umjetnika. Otvorila ga je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, na fotografiji sa slikarom Zoranom Šimunovićem
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
„Ove smo godine imali najveći broj prijava dosad, na natječaj se prijavilo oko 260 umjetnika, odabrano je njih 56 i pet je pozvanih, a među njima je čitav niz nagrađivanih autora”, rekla je izvršna producentica HDLU Martina Miholić
Share
Podijeli
„Imamo i desetero austrijskih umjetnika, na svakom bijenalu surađujemo s jednim europskim gradom, a ove je godine to Graz i čitava štajerska regija s kojim dugo surađujemo”, dodala je Martina Miholić
Share
Podijeli
Prilikom sastavljanja postava misao vodilja bila je da se radovi estetski podudaraju ili da se naglase njihove tematike, da se one možda suprotstavljaju, izazivaju ili čak provociraju
Share
Podijeli
Ovogodišnja posebnost je što Bijenale nije u svojem matičnom prostoru, u Meštrovićevom paviljonu koji je u procesu temeljite obnove, nego gostuje po raznim lokacijama, a tijekom godine postav će seliti i u Vukovar, Poreč i Zadar
Share
Podijeli
U okviru Bijenala tradicionalno se predstavlja međunarodna izložba kojom se donosi presjek slikarske scene jednog europskog grada. Dosad su to bili Berlin, Beč, Gdansk, Prag, Leipzig, Dublin i Vilnius, a ove godine je to Graz i izložba „Beyond Boundaries: Perspectives on Contemporary Painting from Graz”, prema koncepciji Luise Kloos
Share
Podijeli
Unutar glavne selekcije i dodatnih izložbenih programa bit će predstavljeno oko 100 umjetnika, od kojih su pozvani Biserka Baretić, Bartol Galović, Zlatko Keser, Zoran Šimunović i Zlatan Vehabović
Share
Podijeli
Izlažu, među ostalima, Grgur Akrap, Mia Akrap, Gordana Bakić, Danko Frišćić, Martina Grlić, Petra Grozaj, Paulina Jazvić, Sanja Jureško, Marta Katavić, Teo Kiš, Anita Kos, Slaven Kosanović, Mihaela Rašica, Mirna Kutleša, Lucia Labas, Slaven Macolić, Mitar Matić, Marina Mesar OKO, John Miličić, Zdravko Milić, Lav Paripović, Luisa Pascu, Pavle Pavlović, Anamaria Pekšić, Mihaela Rašica, Maja Rožman, Danijel Žeželj
Share
Podijeli
U službenoj konkurenciji dodijelit će se Grand prix i nagrada za mlade umjetnike te, zahvaljujući Anonimnog filantropa, izvan službene konkurencije Kontrapunkt nagrada Vladimir Dodig Trokut_Iva Vraneković, umjetnici umjetniku
Share
Podijeli
Bogati popratni program donosi izložbe studenata ALU „ALUZIJA“, „ART4ALL“ studenata ALU i korisnika Centra za rehabilitaciju Zagreb u Galeriji Art&CeRZe te samostalne izložbe Domagoja Rogine u Galeriji Kranjčar i Zorana Šimunovića u Galeriji OpArt, kao i pop-up izložba i predstavljanje grafičke mape Mije Akrap i Šimuna Tolića u Galeriji Canvas
Share
Podijeli
Predsjednik HDLU Tomislav Buntak rekao je kako zagrebačka Akademija likovnih umjetnika proteklih dvadesetak godina producira najviše generacija slikara i slikarica koji obilježavaju domaću scenu, pa se ovom izložbom nastoji napraviti kontinuitet i pokazati im kako se mogu ostvariti nakon Akademije i povezati ih s konkretnim programima
Share
Podijeli
Od edukativnih programa održat će se seminar „Nova realnost rada u kulturi: tempo, pritisak i otpornost“, dok diskurzivni segment uključuje predstavljanje europskog projekta „Healing Nature“ u sklopu programa „Slikarstvo u javnom prostoru“
Share
Podijeli
Ravnatelj Galerije Klovićevi dvori Antonio Picukarić pozdravio je gostovanje Bijenala u prostorima Klovićevih dvora, dodavši da se unutar njega, na istom katu, održava i izložba odabranih djela iz zbirke Slavka Kopača u Maloj galeriji zbirki i donacija Galerije Klovićevi dvori
Share
Podijeli
Bijenale se provodi u suradnji s pet partnerskih institucija - program je već održan u Gradskom muzeju Varaždin, a u Klovićevim dvorima može se pogledati do 21. lipnja
Share
Podijeli
Nakon toga odlazi u Muzej Grada Vukovara, od 8. srpnja do 24. kolovoza, Pučko otvoreno učilište Poreč, od 29. listopada do 28. studenog te Narodni muzej Zadar – Providurova palača, od 15. listopada do 29. siječnja 2027.
Share
Podijeli
1/