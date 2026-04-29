FOTO Svečano otvoreno Bijenale slikarstva! Pogledajte tko je bio
Osmo Bijenale slikarstva, koje okupljajući umjetnike različitih generacije predstavlja ključne tendencije suvremene hrvatske slikarske produkcije, svečano je otvoreno u Galeriji Klovićevi dvori, uz gostujuću izložbu austrijskih umjetnika. Otvorila ga je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, na fotografiji sa slikarom Zoranom Šimunovićem
„Ove smo godine imali najveći broj prijava dosad, na natječaj se prijavilo oko 260 umjetnika, odabrano je njih 56 i pet je pozvanih, a među njima je čitav niz nagrađivanih autora”, rekla je izvršna producentica HDLU Martina Miholić
Ovogodišnja posebnost je što Bijenale nije u svojem matičnom prostoru, u Meštrovićevom paviljonu koji je u procesu temeljite obnove, nego gostuje po raznim lokacijama, a tijekom godine postav će seliti i u Vukovar, Poreč i Zadar
U okviru Bijenala tradicionalno se predstavlja međunarodna izložba kojom se donosi presjek slikarske scene jednog europskog grada. Dosad su to bili Berlin, Beč, Gdansk, Prag, Leipzig, Dublin i Vilnius, a ove godine je to Graz i izložba „Beyond Boundaries: Perspectives on Contemporary Painting from Graz”, prema koncepciji Luise Kloos
U službenoj konkurenciji dodijelit će se Grand prix i nagrada za mlade umjetnike te, zahvaljujući Anonimnog filantropa, izvan službene konkurencije Kontrapunkt nagrada Vladimir Dodig Trokut_Iva Vraneković, umjetnici umjetniku
Bogati popratni program donosi izložbe studenata ALU „ALUZIJA“, „ART4ALL“ studenata ALU i korisnika Centra za rehabilitaciju Zagreb u Galeriji Art&CeRZe te samostalne izložbe Domagoja Rogine u Galeriji Kranjčar i Zorana Šimunovića u Galeriji OpArt, kao i pop-up izložba i predstavljanje grafičke mape Mije Akrap i Šimuna Tolića u Galeriji Canvas
Predsjednik HDLU Tomislav Buntak rekao je kako zagrebačka Akademija likovnih umjetnika proteklih dvadesetak godina producira najviše generacija slikara i slikarica koji obilježavaju domaću scenu, pa se ovom izložbom nastoji napraviti kontinuitet i pokazati im kako se mogu ostvariti nakon Akademije i povezati ih s konkretnim programima
Od edukativnih programa održat će se seminar „Nova realnost rada u kulturi: tempo, pritisak i otpornost“, dok diskurzivni segment uključuje predstavljanje europskog projekta „Healing Nature“ u sklopu programa „Slikarstvo u javnom prostoru“
Ravnatelj Galerije Klovićevi dvori Antonio Picukarić pozdravio je gostovanje Bijenala u prostorima Klovićevih dvora, dodavši da se unutar njega, na istom katu, održava i izložba odabranih djela iz zbirke Slavka Kopača u Maloj galeriji zbirki i donacija Galerije Klovićevi dvori
Nakon toga odlazi u Muzej Grada Vukovara, od 8. srpnja do 24. kolovoza, Pučko otvoreno učilište Poreč, od 29. listopada do 28. studenog te Narodni muzej Zadar – Providurova palača, od 15. listopada do 29. siječnja 2027.