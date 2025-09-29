Slavlje je započelo na riječkoj ribarnici, a očekuju nas još četiri dana programa

HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci je u ponedjeljak, 29. rujna, počeo s petodnevnim obilježavanjem 140. godišnjice zgrade kazališta, u kojem sudjeluju svi ansambli riječkoga HNK. Program je počeo ujutro nenajavljenim nastupom muškog zbora Opere s "U boj, u boj" iz opere "Nikola Šubić Zrinjski" Ivana pl. Zajca na riječkoj ribarnici, a s prozora zgrade HNK operni solisti svakog sata izvode arije i duete.

Prvi dan obilježavanja 140. obljetnice zgrade namijenjen je predstavljanju Opere. Tako će se uz nastupe zbora na više lokacija u gradu te solista s prozora zgrade, organizirati i kazališne radionice koje će voditi nacionalne prvakinje Leonora Surian Popov i Anamarija Knego.

Drugog dana predstavlja se Talijanska drama s izvedbom autorskog projekta za djecu Brune De Franceschija "Ti porto via con me (Odvest ću te sa sobom)". To je interaktivna predstava u čijoj izvedbi sudjeluju i djeca gledatelji, a osim toga, Talijanska drama priređuje i vođene šetnje zgradom HNK.

Hrvatska drama 1. listopada organizira kazališne radionice za osnovnoškolce o glumi, a voditelji su glumci Deni Sanković i Ana Marija Brđanović. Na programu je i razgovor s doajenima riječkog glumišta Zrinkom Kolak Fabijan, Davorom Jureškom i Nenadom Vukelićem te izvedba hvaljene predstave "U Parku heroja". Publici će se omogućiti i praćenje otvorenog pokusa predstave u pripremi "Tri sestre, ja", autorskog projekta Borisa Liješevića.

Riječki balet 2. listopada pruža priliku građanima da steknu uvid u pripreme baletnog ansambla, točnije u njihove redovite vježbe, a plesači riječkoga Baleta dobili su mogućnost da se okušaju u ulozi koreografa, pa će četvero njih predstaviti svoje plesne minijature.

Središnje događanje zakazno je na sam rođendan zgrade, 3. listopada, kada je na programu svečana koncertna izvedba opere "Nabucco" Giuseppea Verdija. U programu obilježavanja 140. godišnjice zgrade HNK su i posjeti kazališnim radionicama sa stručnim vodstvom te predavanja povjesničarki umjetnosti Nane Palinić i Irene Kraševac o povijesti izgradnje kazališta te motivima i simbolizmu Klimtovih slika u HNK.