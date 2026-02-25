Raskošni balovi, sirove drame Divljeg zapada i mračne tajne modne industrije: Ovo je 10 serija koje Hrvati najviše gledaju

Raznolikost žanrova i priča na trenutnoj ljestvici najgledanijih serija u Hrvatskoj potvrđuje da publika traži sve – od adrenalinskih akcijskih vožnji do emotivnih povijesnih saga i intrigantnih dokumentaraca.

Na samom vrhu gledanosti smjestio se povratak omiljenog akcijskog junaka, no visoko na listi su i vesterni koji nemilosrdno prikazuju surovost Divljeg zapada, ali i turska adaptacija književnog klasika koja istražuje dubine ljudske opsesije. Gledatelje su jednako privukle i raskošne kostimirane drame, mračni krimi zapleti, ali i serije koje bude nostalgiju, dokazujući da dobra priča, bez obzira na vrijeme nastanka, uvijek pronalazi svoj put do publike.

Apsolutni vladar ljestvice je treća sezona akcijskog trilera The Night Agent, koja je opravdala ogromna očekivanja. U novim nastavcima, agent FBI-a Peter Sutherland (Gabriel Basso) izlazi iz podruma Bijele kuće i biva bačen u globalnu arenu prepunu opasnosti. Radnja ga vodi od Istanbula preko Mexico Cityja sve do Dominikanske Republike, dok razotkriva mrežu crnih fondova i izbjegava plaćene ubojice. Ono što počinje kao lov na odbjeglog agenta s osjetljivim podacima pretvara se u borbu protiv goleme međunarodne zavjere koja prijeti samom srcu američke administracije. Nova sezona donosi još više akcije, napetosti i neočekivanih obrata, a glumačkoj postavi pridružuje se i Stephen Moyer u ulozi misterioznog i smrtonosnog ubojice poznatog kao "The Father", dodatno podižući uloge za Petera.

Odmah iza modernog špijunskog trilera nalazi se sirova i brutalno iskrena vestern drama 1883, prednastavak megapopularne serije Yellowstone. Kroz oči obitelji Dutton, koju predvode James (Tim McGraw) i Margaret (Faith Hill), pratimo mukotrpno i opasno putovanje iz Teksasa preko Velikih ravnica u potrazi za boljim životom u obećanoj zemlji Montani. Autor Taylor Sheridan ne uljepšava surovu stvarnost Divljeg zapada; serija je ispunjena opasnostima od bolesti, gladi, napada odmetnika i negostoljubive prirode. U ulozi ciničnog, ali pravednog vođe karavane Shea Brennana briljira legendarni Sam Elliott, čija izvedba daje težinu i autentičnost ovoj epskoj priči o preživljavanju, žrtvi i stvaranju nasljeđa koje će desetljećima kasnije oblikovati sudbinu obitelji Dutton.

"1883" Foto: Netflix

Na trećem mjestu je turska serija The Museum of Innocence, hipnotička adaptacija istoimenog romana nobelovca Orhana Pamuka. Radnja je smještena u Istanbul sedamdesetih godina prošlog stoljeća i prati Kemala (Selahattin Paşalı), mladića iz bogate i ugledne obitelji, koji se, unatoč zarukama, fatalno zaljubljuje u svoju siromašnu i lijepu daljnju rođakinju Füsun (Eylül Lize Kandemir). Serija je mračna, melankolična i duboko potresna studija o opsesiji, klasnim razlikama, sjećanju i neuzvraćenoj ljubavi. Kroz Kemalovu višedesetljetnu potragu za izgubljenom srećom, gledatelji svjedoče njegovom pokušaju da zaustavi vrijeme skupljajući predmete koji ga podsjećaju na svaki trenutak proveden s Füsun, gradeći tako muzej posvećen njihovoj tragičnoj ljubavi.

"Museum of Innocence" Foto: IMDb

Visoko na listi je i kriminalistička drama Hightown, smještena u naizgled idilični, ali iznutra mračni Cape Cod. Serija prati agenticu Jackie Quiñones (Monica Raymund), čiji se život ispunjen zabavama raspada kada na plaži otkrije tijelo žrtve lokalne epidemije opioida. Progonjena ovim otkrićem, Jackie postaje opsjednuta rješavanjem ubojstva, a istraga je prisiljava da se suoči s vlastitim demonima i ovisnošću, otkrivajući trulo podzemlje turističkog raja.

"Hightown" Foto: IMDb

Popularnost ne jenjava ni za seriju Bridgerton, koja u svojoj četvrtoj sezoni ponovno donosi raskoš, romantiku i skandale londonskog visokog društva. Priča se ovaj put fokusira na umjetnički nastrojenog Benedicta Bridgertona (Luke Thompson) i njegovu potragu za tajanstvenom "Damom u srebru", donoseći dašak bajke o Pepeljugi. Očekuju nas novi zapleti, tajne koje prijete izbiti na vidjelo pod budnim okom Lady Whistledown i, naravno, plesni balovi koji oduzimaju dah jer veliko finale očekuje se već sutra, 26. veljače.

Foto: IMDb

Veliku pažnju privukao je i trodijelni dokumentarni serijal Reality Check: Inside America's Next Top Model. Iza blještavila modnih pista i glamuroznih fotografiranja, ovaj serijal bez zadrške istražuje kontroverzno nasljeđe kultnog showa Tyre Banks. Kroz svjedočanstva bivših natjecateljica, razotkrivaju se optužbe za rasizam, nehumani pritisak i psihičku manipulaciju, postavljajući pitanje o pravoj cijeni slave u okrutnom svijetu mode.

"Reality Check: Inside America's Next Top Model" Foto: IMDb

Gledatelji su pokazali interes i za privatni život slavnih, što dokazuje uspjeh serijala Being Gordon Ramsay. Umjesto vikanja i psovki, ovaj dokumentarac prikazuje mekšu stranu slavnog chefa, prateći ga u jednom od najvećih izazova karijere: otvaranju čak pet novih, različitih restorana unutar jednog od najviših londonskih nebodera. Serija nudi intiman uvid u pritisak s kojim se suočava dok istovremeno balansira obiteljski život sa šestero djece.

Pravne drame također imaju svoje vjerne obožavatelje, a The Lincoln Lawyer se vratio s preokretom koji mijenja sve. U novoj sezoni, lovac postaje lovina. Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), odvjetnik poznat po tome što radi sa stražnjeg sjedala svog automobila, biva uhićen nakon što je u njegovu prtljažniku pronađeno tijelo. Po prvi put, briljantni odvjetnik mora iskoristiti sve svoje vještine kako bi obranio najvažnijeg klijenta dosad – samog sebe.

"The Lincoln Lawyer" Foto: IMDb

Nostalgija je odigrala ključnu ulogu u povratku serije Smallville. Priča koja je za čitavu generaciju definirala porijeklo Supermana sada je pronašla novu publiku. Gledatelji prate desetogodišnje putovanje mladog Clarka Kenta od zbunjenog tinejdžera s nevjerojatnim moćima do čovjeka koji će postati najveći svjetski heroj. Njegov konačni obračun s mračnim silama i sudbonosni trenutak kada će napokon poletjeti i obući legendarno odijelo i danas drže gledatelje prikovanima za ekrane.

"Smallville" Foto: Netflix

Na začelju top deset liste nalazi se njemački špijunski triler Unfamiliar. Priča prati bračni par koji vodi miran život kao vlasnici restorana u Berlinu, no njihova idila je samo krinka – oni su bivši elitni agenti za koje se službeno smatra da su mrtvi. Njihov se život urušava kada ih sustigne opasna prošlost, a oni moraju riskirati sve kako bi zaštitili svoju tinejdžersku kćer, koja ne zna ništa o njihovom pravom identitetu.