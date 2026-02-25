Novi ciklus tematizira strast, seksualne devijacije i potisnute želje. Tuškanac u gostima donosi 16 filmova o ljubavnom trokutu

Tuškanac u gostima tijekom ožujka u kinu Forum prikazuje 16 filmova koji kroz gotovo sto godina filmske povijesti istražuju složenost erotske i emocionalne dinamike unutar ljubavnih trokuta, počevši od nijemog sovjetskog klasika „Treća Meščanska”, kojim se program otvara 2. ožujka.

Prvi u ciklusu „Ljubavni trokuti”, film „Treća Meščanska” iz 1927. godine, prikazuje erotsku emancipaciju žene, a nastao je kao kritički osvrt na seksualne slobode i abortus u okviru državne kampanje, stoji u najavi „Tuškanca”.

Slijede filmski klasik sa Humphreyem Bogartom i Ingrid Bergman „Casablanca” (1942.), Truffautova romantična drama „Jules i Jim” (1962.) nastala prema autobiografskom romanu Henria-Pierrea Rochéa te debitantski dugi metar Jacquesa Roziera „Zbogom, Philippine” (1962.). Dok „Sreća” (1965.) Agnès Varde kritizira mehaničnost obiteljskih odnosa u kapitalizmu, „Diplomac” (1967.), s Dustinom Hoffmanom u naslovnoj ulozi, prati dezorijentiranog studenta koji se upušta u aferu sa starijom ženom.

„Drama ljubomore” (1970.) u komičnom ključu rekonstruira strast i ljubomoru kroz sudski okvir, Schlesingerova „Nedjelja, krvava nedjelja” (1971.) afirmativno istražuje nove oblike intimnosti nakon seksualne revolucije, a „Dvije Engleskinje i kontinent” (1971.), još jedna Truffautova adaptacija Rochéovog romana, prati dugotrajnu i složenu emotivno-umjetničku povezanost troje likova.

Motiv ménage à trois razrađuje i „Dona Flor i njena dva supruga” (1976.), osebujna priča o ljubavnom trokutu u kojem je jedan partner duh, „I tvoju mamu također” (2001.) prati adolescentsku seksualnu avanturu dvojice mladića sa zrelom ženom, „Sanjari” (2003.) smješta erotski trokut u kontekst pariških prosvjeda 1968. godine, a južnokorejska art drama „Žena je budućnost muškarca” (2004.) minimalistički prikazuje susret dvojice prijatelja i njihove bivše partnerice.

Evocirajući estetiku 60-ih, „Izmišljene ljubavi” (2010.) prati mladog Nicolasa u kojeg se istovremeno zaljubljuju 25-godišnja Marie i njegov vršnjak Francis, senzibilni homoseksualac. Na rasporedu je i „Ljubav” (2015.) Gaspara Noéa koji se referira na Godardov slavni prvijenac „Do posljednjeg daha”.

Ciklus će zaključiti melankonično romantični „Prošli životi” (2023.), prvi film kanadsko-korejske autorice Celine Song, opisan kao spoj filmova „Prije svitanja” i „Raspoloženi za ljubav”.