Redatelj Park Chan-wook ispisuje povijest: Tvorac kultnog 'Oldboya' prvi je Korejac na čelu žirija u Cannesu

Južnokorejski filmski val, koji već godinama osvaja svjetsku publiku i kritiku, dosegnuo je novi, povijesni vrhunac. Redatelj Park Chan-wook, jedan od najistaknutijih autora suvremene kinematografije, imenovan je predsjednikom žirija nadolazećeg 79. izdanja Filmskog festivala u Cannesu, čime je postao prvi korejski filmaš u povijesti kojem je pripala ova prestižna čast, a vodit će ocjenjivački sud koji će odlučivati o Zlatnoj palmi, najvišem priznanju festivala.

Festival, koji svake godine na Azurnu obalu privuče više od 35 tisuća filmskih profesionalaca i zaljubljenika u sedmu umjetnost, održat će se od 12. do 23. svibnja 2026. godine, a izbor Parka Chan-wooka potvrđuje ne samo njegov autorski status, već i globalni utjecaj korejskog filma.

Odluku o imenovanju zajednički su objavili predsjednica festivala Iris Knobloch i umjetnički direktor Thierry Frémaux, ne skrivajući oduševljenje što će upravo ovaj vizualni virtuoz voditi žiri. U službenom priopćenju istaknuli su jedinstvenost njegova filmskog izričaja koji je, kako navode, obogatio svjetsku kinematografiju. "Inventivnost Parka Chan-wooka, njegova vizualna virtuoznost i sklonost hvatanju višestrukih impulsa žena i muškaraca s čudnim sudbinama podarili su suvremenoj kinematografiji neke uistinu nezaboravne trenutke", poručili su čelnici festivala. Njegov rad, često opisivan kao barokni, subverzivan i visceralni, prepoznat je po odvažnom pripovijedanju i beskompromisnoj moralnoj strogosti koja gledatelje ne ostavlja ravnodušnima.

Imenovanje južnokorejskog majstora filma nije samo priznanje njegovu individualnom talentu, već i snažna poruka o statusu kinematografije iz koje dolazi. Knobloch i Frémaux naglasili su da njegov izbor simbolizira duboku i dugogodišnju povezanost festivala s korejskim filmom. "Oduševljeni smo što možemo proslaviti njegov golemi talent i, šire gledano, kinematografiju zemlje koja je duboko angažirana u propitivanju našeg vremena", dodali su. Time je Park Chan-wook postao tek drugi azijski redatelj na čelu žirija u Cannesu u posljednjih dvadeset godina, nakon što je tu ulogu 2006. godine obnašao Wong Kar-wai, čime se dodatno podcrtava iznimnost ovog postignuća i otvara novo poglavlje u prepoznavanju azijskog filma na globalnoj sceni.

Sam redatelj vijest je dočekao s emotivnom izjavom u kojoj se osvrnuo na snagu filma kao univerzalnog jezika koji spaja ljude u vremenima podjela. "Biti zatvoren u dvorani radi gledanja filmova, a zatim ponovno zatvoren radi rasprave s članovima žirija – to dvostruko, dobrovoljno zatočeništvo je nešto što iščekujem s velikim nestrpljenjem", rekao je Park. U svojoj je poruci istaknuo važnost zajedničkog iskustva gledanja filma u mraku kino dvorane. "U ovom dobu uzajamne mržnje i podjela, vjerujem da je jednostavan čin okupljanja u kinu kako bismo zajedno gledali jedan film, dok nam se dah i otkucaji srca usklađuju, sam po sebi dirljiv i univerzalan izraz solidarnosti."

Imenovanje Parka Chan-wooka na čelo žirija za mnoge je logičan i gotovo neizbježan korak u njegovoj dugoj i plodnoj vezi s Cannesom. Taj se odnos počeo graditi još 2004. godine, kada je njegov, sada već kultni, triler osvete "Oldboy" šokirao i oduševio publiku na Croisetti te osvojio Grand Prix, drugu najvažniju nagradu festivala. Od tada, Park je postao redoviti gost i miljenik festivala, gotovo nikada ne odlazeći praznih ruku. Njegova vampirska drama "Thirst" 2009. godine ovjenčana je Nagradom žirija, dok je za elegantni noir triler "Decision to Leave" 2022. godine osvojio nagradu za najboljeg redatelja. Ne treba zaboraviti ni raskošni erotski triler "The Handmaiden" iz 2016., koji je također ostavio dubok trag na festivalu.

Svjetsku slavu Park Chan-wook stekao je svojom takozvanom "trilogijom osvete", koju uz spomenuti "Oldboy" čine i filmovi "Simpatija za gospodina Osvetu" (2002.) i "Simpatija za gospođu Osvetu" (2005.). Ovi filmovi definirali su ga kao autora koji se ne boji zaroniti u najmračnije kutke ljudske psihe, istražujući teme nasilja, morala i iskupljenja s jedinstvenim vizualnim stilom. Njegov komercijalni i kritički proboj u domovini dogodio se još 2000. godine s filmom "Joint Security Area", a njegov najnoviji uradak, mračna satira "No Other Choice", bio je u užem izboru za nominaciju za Oscara 2026. godine. Njegovo predsjedanje žirijem u Cannesu jamči da će se u konkurenciji cijeniti hrabri, atmosferični i beskompromisni filmovi, upravo onakvi kakve i sam stvara.



Potpuni program festivala bit će objavljen sredinom travnja.