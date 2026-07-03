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Zaputite se na magično zvučno putovanje, audioknjige o Harryju Potteru stigle su na Spotify

imdb
VL
Autor
vecernji.hr
03.07.2026.
u 11:24

Sve knjige iz megapopularnog serijala o Harryju Potteru sada su dostupne kao audio knjige na streaming servisu Spotify Premium

Harry Potter pronašao je novi dom! Cjelokupni serijal audio knjiga o najpoznatijem čarobnjaku na svijetu sada je dostupan slušateljima Spotify Premium usluge diljem svijeta, zahvaljujući suradnji između Spotifyja i Pottermore Publishinga. Knjige su na ovaj popularni streaming servis stigle u srijedu, prvog srpnja, i to za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Australiji, Novom Zelandu i diljem Europe. 

Sedam audio knjiga sadrži naraciju legendarnog britanskog glumca Stephena Fryja na svim tržištima, dok je u Sjedinjenim Državama i Kanadi dostupna i verzija koju čita Jim Dale, dobitnik nagrade Grammy. Obojica naratora stekla su kultni status među obožavateljima zbog svojih jedinstvenih interpretacija likova i atmosfere.

"Ovo je kultni serijal knjiga, kojeg pripovijedaju dvije legende i vole generacije obožavatelja diljem svijeta. Oduševljeni smo što su ove knjige sada dostupne još široj publici na Spotifyju, dok nastavljamo povezivati čitatelje i obožavatelje s pričama koje vole te donositi više knjiga većem broju ljudi", izjavio je Duncan Bruce, direktor za partnerstva i licenciranje u Spotifyju, u službenoj objavi. Njegove riječi odražavaju ambiciju tvrtke da postane ključno mjesto ne samo za glazbu i podcaste, već i za audio knjige.

Ova nova ponuda integrirana je u postojeći sustav Spotifyja za slušanje audio knjiga koji Premium članovima omogućuje petnaest sati slušanja mjesečno u sklopu njihove pretplate. Za najzagriženije obožavatelje koji žele provesti više od petnaest sati u Hogwartsu, Spotify nudi mogućnost kupnje dodatnih sati slušanja.

Serijal o Harryju Potteru, koji je napisala J. K. Rowling, započeo je 1997. godine s knjigom "Harry Potter i Kamen mudraca", a nastavio se s naslovima "Harry Potter i Odaja tajni", "Harry Potter i Zatočenik Azkabana", "Harry Potter i Plameni pehar", "Harry Potter i Red feniksa", "Harry Potter i Princ miješane krvi" te "Harry Potter i Darovi smrti".

Dolazak Harryja Pottera na Spotify događa se u vrijeme obnovljenog interesa za franšizu, potaknutog najavom nadolazeće televizijske adaptacije u produkciji HBO-a. Nova serija, čija se premijera očekuje krajem godine, obećava vjerniji prikaz knjiga s više detalja nego što je to bilo moguće u osam filmova. 

*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
Spotify Audioknjige književnost knjige Harry Potter

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