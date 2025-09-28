Serija koja je podijelila svijet - ili je remek-djelo ili blesavi crnjak bez smisla

Netflix je izbacio novi adut, kriminalističku dramu "Black Rabbit" koja je u kratkom roku postala tema žustrih rasprava. S Judeom Lawom i Jasonom Batemanom u glavnim ulogama, ova mračna priča o bratskoj odanosti i samouništenju ili će vas hipnotizirati ili naživcirati.

Radnja serije smještena je u srce noćnog života New Yorka i prati Jakea Friedkena (Jude Law), uglađenog vlasnika ekskluzivnog restorana i loungea "Black Rabbit". Jake je čovjek koji je stvorio pomno kontrolirani imidž, balansirajući na rubu bankrota dok pokušava održati privid sofisticiranosti i kontrole. Njegov svijet, izgrađen tajnama, počinje se urušavati iznenadnim povratkom njegova starijeg brata Vincea (Jason Bateman). Vince je hodajuća katastrofa – bivši ovisnik, prevarant i magnet za nevolje, koji se vraća u grad opterećen ogromnim dugom prema opasnom lokalnom kamataru Joeu Mancusu (Troy Kotsur).

"Black Rabbit" je od samog početka definiran kao studija toksičnog bratskog odnosa koji podsjeća na biblijsku priču o Kajinu i Abelu. Njihova veza je kompleksna mješavina ljubavi, zamjeranja i duboko ukorijenjene traume iz djetinjstva s ocem alkoholičarom. Serija vješto koristi retrospekcije, prikazujući ih ne samo u sadašnjosti, već i u djetinjstvu te kao mlade rock zvijezde u bendu po kojem je restoran dobio ime. Kako jedan od likova primjećuje, Vince je možda ovisnik, ali Jake je ovisan o svom bratu, neprestano mu pružajući nove prilike u nadi da će ovaj put biti drugačije, što ih obojicu vuče sve dublje u spiralu propasti.

Reakcije publike na Netflixovu seriju bile su pomiješane. Gledatelji su pohrlili gledati svih osam epizoda u jednom dahu, hvaleći je kao brutalno dobru i oduševljavajuću. Mnogi su istaknuli izvanredne izvedbe glavnog dvojca, opisujući Lawa i Batemana kao briljantne i fenomenalne. Intenzivna priča o bratskoj ljubavi i odanosti, čak i usred potpunog kaosa, ostavila je snažan dojam na velik dio publike, koja je seriju proglasila jednom od najboljih koje su u posljednje vrijeme pogledali.

S druge strane, serija nije za svakoga. Dio gledatelja i kritičara zamjerio joj je spor tempo, tvrdeći da se radnja previše oslanja na dijaloge i građenje atmosfere, a premalo na konkretnu akciju. Neki su se žalili na konfuznu radnju i nedovoljno razrađene motivacije likova, zbog čega su teško osjećali povezanost ili empatiju prema njima. Kritike su išle toliko daleko da su neki seriju nazvali praznim kalorijama i blesavim crnjakom koji ni vrhunski glumci ne mogu spasiti.

Bez obzira na to hoćete li je voljeti ili mrziti, jedno je sigurno – "Black Rabbit" je serija o kojoj se priča i koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.