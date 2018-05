Seks-skandali i dugovi u povijest poslali kultni Interview

Nakon 50 godina postojanja prestao je izlaziti kultni Interview. Nije objavljen službeni razlog njegova gašenja, čak se i vijest probila do medija putem Twittera članova redakcije magazina koji je svojedobno pokrenuo Andy Warhol. Gotovo smo već navikli na to da veliki padaju praktično u blato pa je tako bilo i s Interviewom. Nedugo prije zatvaranja magazin su tužili donedavni urednik Fabien Baron i njegova supruga, stilistica Ludivine Poiblanc.

Šaputanja putem Twittera

Baron je ostavku na mjesto urednika podnio u travnju, dva mjeseca nakon što ga je redakcija deložirana iz prostora u newyorškom Sohou. Dotadašnji urednik Baron tužio je Interview zbog duga od 500.000 dolara, dok njegova supruga potražuje 66.000 dolara. A njih dvoje nisu jedini, navodno je lista vjerovnika poduža. Nije prošlo ni bez optužbi za seksualno zlostavljanje. Za to je optužen bivši kreativni direktor Karl Templer, koji je napustio magazin dva mjeseca nakon što je Boston Globe, odnosno njegova poznata grupa istraživačkih novinara Spotlight, objavila kako je na različite načine seksualno zlostavljao barem tri modela. Još se jedna stvar provlači kroz priču, takvi magazini rijetko na duže staze nadživljavaju svoje stvaratelje. Iako je industrija tiskanih medija u krizi, magazini poput Interviewa, pa i Playboya, trebali bi imati etabliranu i vjernu publiku. Pod uvjetom da zadrže svoj koncept i nakon što autor nestane sa scene. Andy Warhol imao je jasnu ideju kako raditi magazin koji treba očitavati ono što je cool i avangardno u svijetu umjetnosti na Manhattanu. Dosta je intervjua radio sam, na osoban način jer je sve aktere i poznavao. Često se magazin nazivao Andy Warhol InterVIEW, mogao je pitati što drugi nisu smjeli ni pomisliti.

I vlasnik milijarder digao ruke

Svoje obećanje da će u bližoj budućnosti Amerike svi imati 15 minuta slave, nastojao je pretočiti na naslovnicu Interviewa. Tamo se mogao naći svatko tko je Warholu bio dovoljno zanimljiv, a naslovnica je jamčila slavu. Sve je nadopunjeno naslovnicama s fotografijama supruga bogatih biznismena. Znan je to Warholov koncept u kojem se povezuje posao i umjetnost, u pravilu su bogati supružnici kupovali originale naslovnica i uobličavali ih u kućne ikone. No, Warhol je preminuo 1987. a magazin, očito, nije izdržao test vremena. Nekoliko je puta prolazio redizajn držeći se ipak osnovne konstrukcije. Ali, kada je počela ozbiljnija kriza, pretvorio se praktično u običan modni magazin u kojem se više nisu isticali sugovornici već fotografi, art direktori i stilisti. Nisu se ostvarile ni nade da bi Interview možda kupila tvrtka Penske Media koja je izdavač Rolling Stonea i Varietyja, a koja je dokapitalizirana s 200 milijuna dolara jednog saudijskog investicijskog fonda. Pa i zašto bi ako u njega više nije želio ulagati ni posljednji vlasnik, milijarder Peter Brant. Sada je praktično sve što ostaje nakon Interviewa komunikacija s Twittera u kojoj brojna publika izražava žaljenje. Pitanje je jedino jesu li na Interview mislili prije nego što se ugasio. U današnjem svijetu naslovnicu je u sekundi moguće promijeniti u nešto drugo, a slavni i njihovi supružnici svoje čari pokazuju na Instagramu. A više rijetko tko ima takav pristup pop-artu i društvu kao što je to imao Andy Warhol.