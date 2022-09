Raos i dalje u teškom stanju. Susjedi: Nikoga ne pušta u kuću. Ne izlazi. Sve je puno smeća i smrdi

Zdravstveno stanje književnika i prevoditelja Predraga Raosa je bolje, stabiliziralo se, ali još je vrlo ozbiljno. U splitskom KBC-u doznajemo kako je doveden u vrlo lošem stanju, s teškom anemijom, kojoj se još ne zna uzrok.

Prisilna hospitalizacija književnika Predraga Raosa, o kojoj je javnost obavijestila pjesnikinja Dorta Jagić, uznemirila je njegove prijatelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost, osobito nakon što je objavljena njegova izjava kako sumnja da mu se cijeli slučaj namješta i to zbog imovine.

Više smo pokušali doznati u Hvaru, gdje Raos živi posljednjih godina i odakle su ga prisilno odveli.

Katastrofalni uvjeti

– Moguće je da se netko želi dokopati njegove kuće. Predrag Raos je, bez obzira na godine i osamljenički život kojim živi, čovjek britke pameti i ako on to kaže, onda je i meni sumnjivo. Grozan je način kako su ga odveli protiv njegove volje, nosili su ga, ali moram vam reći da se stvarno nešto moralo poduzeti. On živi zatvoren u kući otkako je počela korona, ne izlazi i nikoga ne pušta unutra. Nije lipo reć, ali oko kuće mu je sve puno smeća i smrdi – ispričali su nam Hvarani koje smo nazvali. Ne žele izlaziti u javnost s imenima jer poštuju Predraga Raosa, ali kažu da živi u groznim uvjetima.

– Ljudi koji su mu bliski nudili su mu da će mu naći ženu koja će mu povremeno doći i očistiti kuću, međutim za to nije htio ni čuti. Boji se zaraze. Nikog ne pušta u kuću, čak ni gospođu koja mu podiže mirovinu, kupuje namirnice, plaća račune. Znate, on je genijalac, a genijalci su često 'na svoju ruku' – govore u Hvaru.

– Treba biti optimist. Sada će mu liječnici pomoći, a sve ovo moglo bi dobro završiti ako bi on pristao na njegu kod kuće – zaključuju.

Njegova bliska prijateljica Sunčica Uhitil čula se s Raosom i potvrdila nam je kako je, kada je došao u bolnicu, imao tešku anemiju, zbog čega je primio nekoliko doza krvi. Kaže da je sada dobro.

– I dalje nema pristup svom mobitelu, za koji kaže da mu ga je oduzela socijalna služba, pa ga moramo zvati na broj odjela. Predrag mi je kazao da je sve to organizirao jedan znanac, koji se predstavio kao njegov rođak i dobar prijatelj te naveo socijalnu službu da mu s vatrogascima i policijom doslovno provale u dom. Navodno je o svemu obavijestio odvjetnike, a i ja sam kontaktirala pučku pravobraniteljicu i upozorila kako postoji mogućnost da taj takozvani dušebrižnik manipulira situacijom ne bi li ga prikazao kao neuračunljivu osobu i dokopao se njegove imovine – rekla nam je zabrinuta Sunčica Uhitil. Nevjerojatno je i sramotno, dodala je, što su ga na silu, vezanog i nemoćnog, odveli u bolnicu, a on je cijelo vrijeme, a i sada, potpuno priseban.

Može odlučivati

Koliko će još dugo Predrag Raos morati ostati u bolnici, ne zna se. S obzirom na to da ne smije davati odgovore o konkretnim slučajevima, splitski Centar za socijalnu skrb pitali smo što se događa kada osoba koja je prisilno hospitalizirana ozdravi. "Ako zdravstveno stanje korisnika bude zadovoljavajuće, odnosno kad ozdravi, samostalno odlučuje o tome gdje će živjeti", odgovorili su nam.