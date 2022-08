Predraga Raosa iz kuće iznijeli na nosilima, on tvrdi: "Sve mi namještaju"

Književnica Dora Jagić jučer je na Facebooku napisala objavu o svom kolegi Predragu Raosu, kojeg je navodno iz njegove kuće na Hvaru odvela socijalna služba u pratnji vatrogasaca i policajaca.

"Dragi ljudi,

Predrag Raos je čudak, ovo ili ono, neki ga mrze, neki baš suprotno, ali sredine nema. Veliki književnik itd. No to sad nije važno; Raos je ponajprije čovjek, i unatoč fizičkim boljkama i ekscentričnostima, posve pri zdravoj pameti. Čula sam da se zadnjih godina posve povukao u kuću na Hvaru i nije izlazio. Prijateljica mu je donosila hranu. Na neki način, pustinjak, ali dobrovoljni.

Zašto ovo pišem? Jer ovdje postoje ljudi koji mogu, ako vide kako, više saznati i provjeriti što se događa. Nažalost, nemam mnogo informacija, kao ni naša zajednička zgb prijateljica koja mi se maloprije obratila za pomoć. Što ću, sjetila sam se fejsa.

Naime, alarmirala me je da je danas Raosa netko neznan prijavio i provalili su mu u kuću socijalna služba, vatrogasci i policajci i odvukli nekuda - gdje? na nosilima i pokrivenoga plahtom. Izgleda da su mu oduzeli mobitel, jer se ne javlja na telefon. Nitko nema pravo to činiti, jer je on izabrao takav život. Pa i ako sustav na to gleda kao na "neuračunljivost", koja mu, moguće, kao proglas i pečat prijeti" napisala je Jagić.

Niz je ljudi zabrinutih za Raosovu dobrobit komentirao status, no nitko nije imao više informacija o događaju. No danas se sam Predrag Raos oglasio za Slobodnu Dalmaciju, rekavši kako su ga prisilno hospitalizirali te da sumnja kako mu je sve to "namjestio" jedan poznanik.

- Bolujem od kožne bolesti i godinama sam praktično u karanteni, ali mi ni medicinari ni policajci nisu podastrijeli nikakav dokument temeljem čega bi me prisilno hospitalizirali. Sve mi to "namješta" poznanik iz Varaždina, koji nad mnom hoće "preuzeti brigu" iako u životu funkcioniram normalno i imam pomoć dviju žena koje brinu o meni. Strah me je da mi se možda ne sprema oduzimanje poslovne sposobnosti, što bi onda imalo konkretne posljedice za mene i moju imovinu - kazao je Raos, koji se trenutno nalazi u KBC-u Split, za Slobodnu Dalmaciju.

Nagrađivani pisac i prevoditelj Predrag Raos iza sebe ima niz kontroverznih javnih istupa, a posebno je zapamćen incident kada je 2013. godine na konferenciji za novinare u Hrvatskom društvu pisaca vrijeđao okupljene, a zatim suzavcem poprskao tajnicu hrvatskog PEN centra. No, u javnosti se već dulje nije pojavljivao jer, prema vlastitim riječima, već godinama živi u izolaciji.