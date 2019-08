Rade najveće murale na svijetu, a sada će oslikati Zagreb

Umjetnički projekt OKOLO drugi se put održava u Zagrebu. Od 17. kolovoza do 1. rujna raznoraznim umjetničkim intervencijama brojnih domaćih i stranih umjetnika u urbanom prostoru umjetnost će izaći na ulice, među ljude i oživjeti svakodnevne sive gradske vizure. OKOLO nastaje u organizaciji Nas Dve, udruge koju čine Ana Mikin i Tina Kovačiček, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba. Ove će godine na projektu sudjelovati i francuski street art duo Ella&Pitr koji je širom svijeta postao poznat po nekima od najvećih svjetskih murala koji krase zidove i krovove zgrada.

Ella&Pitr ne vole doduše kad se njihov rad naziva “street artom”. – To nas podsjeća na neku vrstu mode. Draža nam je riječ “grafiti” ili samo “art” – tvrde njih dvoje odlučno.

Srušili vlastiti rekord

A osim što su i umjetničke srodne duše koje sve rade zajedno, Ella i Pitr su i ljubavni par koji se upoznao pukom srećom, kada su jednog dana naletjeli jedno na drugo dok su oboje, u isto vrijeme po zidovima svog rodnog grada Saint-Étiennea lijepili neke svoje crteže.

- Od tog prekrasnog dana 2007. godine zajedno se igramo i smijemo! Bila je to zaista sreća, što smo se upoznali, jer ne možemo zamisliti drukčiji način života. Naš je cilj svaki dan voljeti se, raditi i plesati zajedno. Iako, kad se ne slažemo, pomažu boksačke rukavice – smiju se Ella i Pitr, kojima očito više no odgovara provoditi sve vrijeme zajedno jer za jedan od gigantskih radova koje većinom slikaju treba i do mjesec dana rada.

Neko je vrijeme njihov mural “Lilith i Olaf” u Norveškoj držao rekord najvećeg oslikanog krova na svijetu, sve dok u lipnju ove godine nisu naslikali “Wake me up when it’s over” ili kako je od milja zovu “Najveću baku na svijetu” u Parizu koja se proteže na čak 25.000 kvadratnih metara. Iza svakog od njihovih nježnih, uspavanih divova stoji neka priča. “Lilith i Olaf” tako su nastali na festivalu ulične umjetnosti Nuart u norveškom Kleppu. Norveški kralj Olaf, kazali su im neki lokalci, prema legendi se rodio baš u blizini tog grada u 10. stoljeću i pomislili su kako bi bilo odlično nacrtati upravo njega. No ubrzo su saznali da je Olaf zapravo bio vrlo okrutan čovjek koji je ubijao i mučio sve one koji nisu htjeli prijeći na kršćanstvo.

– Nacrtali smo svoju viziju biblijske Lilith jer je ona bila prva žena koja se odbila podati muškarcu u ljubavi, a kralj Olaf bio je poznat po nasilju i okrutnosti. Na taj način htjeli smo stvoriti vezu između njih, Olaf je vrlo malen naspram Lilith i služi kao njena igračka – kažu nam, a mi, iako su nam to propustili spomenuti, možda iz skromnosti, doznajemo da su avioni koji polijeću iz norveškog Kleppa navodno malo prilagodili svoje rute kako bi prelijetali i putnicima pokazivali tu novu i neobičnu znamenitost svog grada.

Slikali ga padobranci

Postoji razlog, kažu nam, zašto njihovi bajkoviti divovi gotovo uvijek spavaju.

– Uvijek spavaju jer su umorni od sve te buke i zagađenja koje dolazi iz grada. Tako izgledaju i simpatičnije i ranjivije, stvaramo taj kontrast između njih i kaosa grada, a oni su ta “pauza” koju svi trebamo. Danas je sve tako ubrzano i užurbano, a ponekad moramo samo stati i sanjati – kažu nam i u šali dodaju kako zato oslikavaju krovove jer njihovim divovima treba neko tiho mjesto gdje im nitko neće smetati da se mogu dobro odmoriti.

– Krovove smo počeli oslikavati 2013. i svojega prvog diva ni mi sami nismo mogli vidjeti! Fotografirali su ga padobranci koji su skakali iz aviona jer je tada bilo vrlo teško nabaviti dron. Ali kad smo nabavili svoj dron, zrak je postao naše novo igralište, a mi uvijek tražimo nove tehnike i perspektive.

Zapravo, kada oslikavate krovove, stvar je u tome da to nitko ne može vidjeti s ulice. Slika može biti ogromna, ali je također i diskretna, a ako je ljudi žele vidjeti, mogu je naći na internetu ili Google mapsu. To je zanimljivo, dati ljudima izbor žele li vidjeti tvoj rad ili ne – govore nam Ella i Pitr koji su do sada proputovali cijeli svijet sa svojom umjetnošću. Najviše su ukrasili svoj rodni Saint-Étienne, ali na njihove radove možete naići i u Parizu, Mumbaiju, Chicagu, Rimu, Berlinu pa i Vukovaru! Prošle su godine, naime, sudjelovali na VukovArtu, festivalu ulične umjetnosti gdje sada s jedne zgrade prolaznike promatraju tri simpatična lika grohotom se smijući. A osim djetinjastih, šašavih i džombastih divova, Ella&Pitr rado stvaraju i jednu zahtjevnu i neobičnu vrstu ulične umjetnosti. Radi se o anamorfozama, optičkim iluzijama ili obmanjujućim crtežima, koje možete zaista vidjeti samo ako im se približite na pravoj udaljenosti i pod pravim kutom. Iako se obično takvi radovi slikaju uz pomoć projektora, njih dvoje to odlučno odbijaju te sve i dalje rade ručno, a svoje anamorfoze najviše vole slikati u napuštenim zgradama i pustim mjestima.

Na naše nagovaranje da nam odaju bar djelić onoga što nas čeka kada stignu u Zagreb i krenu u akciju, nisu nam ništa otkrili, ali to je zato što još uvijek ni sami ne znaju što će slikati.

– Ne možemo reći više jer moramo prvo doći tamo i vidjeti lokaciju! A onda ćemo prošetati gradom i tražiti ljude koji će nas inspirirati – zaključili su.