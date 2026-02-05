Naši Portali
ARHITEKTONSKI OSCAR

Povijesni uspjeh: Tržnica u Gružu u finalu za najprestižniju europsku nagradu!

05.02.2026.
Projekt dubrovačke tržnice u Gružu, djelo arhitekata Dinka Peračića i Mirande Veljačić, ušao je u najuži izbor za nagradu Mies van der Rohe 2026. Hrvatska se tako našla u samom vrhu suvremene europske arhitekture, natječući se protiv projekata iz Belgije, Španjolske, Francuske i Slovenije

Hrvatska arhitektura ostvarila je izvanredan uspjeh na međunarodnoj sceni. Projekt Tržnice Gruž u Dubrovniku, koji potpisuju arhitekti Dinko Peračić i Miranda Veljačić, odabran je kao jedan od sedam finalista za Nagradu Europske unije za suvremenu arhitekturu – Mies van der Rohe Award.

Riječ je o najznačajnijem i najprestižnijem arhitektonskom priznanju u Europi, koje se dodjeljuje svake dvije godine projektima koji demonstriraju izvrsnost u konceptualnom, društvenom i tehničkom smislu, a često se naziva i "arhitektonskim Oscarom". Ulazak u samu završnicu potvrđuje da je dubrovački projekt prepoznat kao jedno od najvrjednijih novih ostvarenja na kontinentu.

Konkurencija u finalu je iznimno jaka, a odražava raznolikost i inovativnost suvremene europske arhitektonske prakse. Uz dubrovačku tržnicu, za glavnu nagradu natječu se još projekti iz Francuske, Belgije, Španjolske i Slovenije.

Projekt Tržnice Gruž ističe se inovativnim i elegantnim rješenjem natkrivanja otvorenog prostora tržnice, smještene uz povijesni ljetnikovac Gundulić iz 16. stoljeća. Umjesto masivne konstrukcije, arhitekti su dizajnirali lagani, prozračni krov sastavljen od velikih tekstilnih jedara koja se mogu pomicati i prilagođavati vremenskim uvjetima, štiteći od sunca i kiše. Time je stvoren prostor koji istovremeno poštuje povijesni kontekst i donosi suvremenu estetiku. Posebna vrijednost projekta leži u njegovoj polivalentnosti; zahvaljujući mobilnim stolovima, prostor se ujutro koristi kao tržnica, dok se navečer transformira u javni trg za koncerte, ljetno kino i druga društvena događanja, vraćajući život ovom važnom dijelu grada.

Put do finala bio je dug i selektivan. Od ukupno 410 nominiranih radova iz cijele Europe, međunarodni žiri pod predsjedanjem čileanskog arhitekta Smiljana Radića prvo je u siječnju odabrao uži izbor od 40 projekata. U tom prestižnom društvu našao se još jedan hrvatski projekt, Dvojna vila na Bukovcu u Zagrebu, rad arhitekata njiric+ arhitekti, što potvrđuje visoku kvalitetu domaće arhitektonske scene. Ipak, samo je Tržnica Gruž, koja je prethodno već osvojila Grand Prix 59. zagrebačkog salona arhitekture, uspjela proći u samu završnicu natjecanja.

Prije donošenja konačne odluke, članovi žirija posjetit će svih sedam finalista, uključujući i dva projekta u kategoriji "Emerging" za mlade arhitekte. Pobjednici će biti službeno proglašeni u travnju 2026. godine u finskom gradu Oulu, koji je te godine Europska prijestolnica kulture. Svečana dodjela nagrada, uz izložbe i debate, održat će se 11. i 12. svibnja 2026. u Barceloni, u legendarnom Mies van der Rohe paviljonu, simbolu moderne arhitekture po kojem nagrada nosi ime. Ulazak hrvatskog projekta u ovo finale već je sam po sebi golem uspjeh koji Dubrovnik i Hrvatsku ponovno stavlja na kartu arhitektonske izvrsnosti.

Kupnja

Pretplata

