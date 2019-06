Vizura Vukovara nakon festivala ulične umjetnosti

Moto ovogodišnjeg VukovArta bio je koncept “Give Me 5” koji je Vukovaru donio pet novih murala koje su izradili svjetski umjetnici WD (Wild Drawing) iz Indonezije i neovisni belgijski slikar Mehsos, koji već dulje radi na temi “Životinje nas promatraju”. Po pročeljima je slikao i Thiago Mazza, jedan od nositelja brazilskog suvremenog muralizma, te njegov asistent David Arranhado iz Portugala, dok je Hrvatsku zastupao Lonac, akademski slikar koji je svojom majstorskom tehnikom spreja i fotorealističnim muralima stekao priznanje kako doma tako i u inozemstvu. Peta, ne i manje važna, je Zabou, francuska ulična umjetnica koja je izlagala i u galeriji Saatchi u Londonu.

Zanimljivim konceptom mijenja se vizualni identitet grada i čini ga ljepšim za život, a oslikana područja postaju i turistička atrakcija. Tako se Vukovar približava gradovima poput Berlina, Varšave ili Londona u kojima godinama postoje posebne turističke ture za razgledavanje murala. U sklopu VukovArt-a, održana je i panel-diskusiju na temu brendiranja kulture, a govorilo se o potencijalima i konkretnim mjerama u području kulturnog turizma. Sama ideja VukovArta počela je nakon što je jedini hrvatski 3D street art umjetnik Filip Mrvelj oslikao most preko Vuke 2016. Sljedeće godine organiziran je prvi Vukovart, koji se nastavio do danas i izrastao u tradicionalnu manifestaciju nakon koje je do sada u gradu 18 murala što je već zavidna brojka izložaka koje valja razgledati.

U ovdje prikazanu galeriju fotografija uvrstili smo i neke murale koji su u Vukovaru nastali prethodnih godina, a ovogodišnji, novi uraci su ‘Ris’ belgijskog slikara Mehsosa i ‘Ljubičaste perunike’, kojima je stambenoj zgradi dojam džungle podario Brazilac Thiago Mazza.