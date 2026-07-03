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Intrigantna izložba u Zadru

Kako nam je Hollywood prodao maglu: Mit o slobodi koji je stvorio najveću ovisnost modernog doba

Foto: Narodni muzej Zadar
1/5
VL
Autor
Hina
03.07.2026.
u 14:05

U Kneževoj palači traje izložba "Anatomija dima – retrospektiva jedne navike" koja otkriva kako je duhan tijekom stoljeća prerastao iz ritualnog simbola u globalni proizvod te kako su umjetnici, filmska industrija i oglašavanje sudjelovali u stvaranju njegova glamuroznog imidža. Postav okuplja vrijedna umjetnička djela, grafike, reklamne plakate, fotografije, lule, upaljače, tabakere i druge rijetke predmete

Izložba "Anatomija dima – retrospektiva jedne navike", jedan od najambicioznijih muzejskih projekata posljednjih godina, može se do rujna razgledati u Kneževoj palači u Zadru.

Riječ je o jedinstvenoj priči o umjetnosti, dizajnu, filmu, propagandi i društvenim promjenama koje su obilježile više od pet stoljeća povijesti duhana.

Projekt je nastao u suradnji Narodnog muzeja Zadar, kolekcionara Darija Marenića i vanjskih suradnika, a realiziran je na temelju odabranih predmeta iz Kolekcije Marenić, jedne od sadržajno najvrjednijih privatnih kolekcija u Hrvatskoj.

Kolekcionar Dario Marenić više od dva desetljeća sustavno je prikupljao više od 10.000 umjetnina, povijesnih predmeta i kolekcionarskih rariteta, raspoređenih u 21 zbirnu cjelinu. 

Zbirka obuhvaća slike, skulpture, grafike, reklamne plakate, fotografije, razglednice, knjige, uporabne predmete i brojne druge artefakte koji svjedoče o razvoju umjetnosti, dizajna i vizualne kulture u nekoliko stoljeća.

Kako su izvijestili iz Narodnog muzeja, izložba vodi posjetitelje na fascinantno putovanje kroz više od pet stoljeća povijesti duhana – od svetih obreda pretkolumbovske Amerike, gdje je dim imao ritualnu i duhovnu ulogu, preko europskih kraljevskih dvorova i građanskih salona, sve do suvremenog doba u kojem su marketing i popularna kultura oblikovali jednu od najprepoznatljivijih navika modernog društva.

Izložba otkriva kako je duhan tijekom stoljeća prerastao iz ritualnog simbola u globalni proizvod te kako su umjetnici, filmska industrija i oglašavanje sudjelovali u stvaranju njegova glamuroznog imidža. 

"Narodni muzej Zadar kontinuirano nastoji publici predstavljati izložbene projekte koji otvaraju nove perspektive u razumijevanju kulturne baštine i vizualne kulture. "Anatomija dima – retrospektiva jedne navike" upravo je takav projekt. Kroz iznimno vrijednu Kolekciju Marenić posjetiteljima predstavljamo jedinstvenu zbirku koja nadilazi okvire privatnog kolekcionarstva i otvaramo dijalog o umjetnosti, društvu, dizajnu, marketingu i svakodnevici", ističe ravnatelj Narodnog muzeja Zadar Marin Ćurković.

Dodaje da „Anatomija dima“ ipak nije izložba o pušenju, ona je analiza načina na koji su umjetnost, propaganda, psihologija i tržište desetljećima oblikovali naše navike, identitete i poimanje slobode.

Posebno mjesto zauzima priča o pioniru odnosa s javnošću Edwardu Bernaysu i njegovoj glasovitoj kampanji "Baklje slobode", kojom je cigareta pretvorena u simbol emancipacije, stila i društvenog prestiža, dok je Hollywood taj mit dodatno učvrstio kroz filmske zvijezde i popularnu kulturu.

Izložba istodobno propituje kako su se isti mehanizmi nastavili razvijati i u suvremenom društvu, od elektroničkih cigareta do digitalnog marketinga i novih oblika vizualne komunikacije, završavajući jasnom porukom o štetnosti pušenja i važnosti kritičkog promišljanja utjecaja reklame na svakodnevni život.

Postav okuplja vrijedna umjetnička djela, grafike, reklamne plakate, fotografije, lule, upaljače, tabakere i druge rijetke predmete, među kojima su i radovi povezani s velikanima svjetske umjetnosti poput Pabla Picassa, Paula Cézannea, Joana Miróa, Salvadora Dalíja, Andyja Warhola i Keitha Haringa, uz djela brojnih drugih hrvatskih i međunarodnih autora.

Ključne riječi
Dario Marenić dim izložba pušenje Kneževa palača Narodni muzej Zadar

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