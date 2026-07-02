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u novom prostoru

Festival svjetske književnosti u Zagreb dovodi književne zvijezde, otkrivamo sve detalje

Zagreb: Predstavljanje programa 14. Festivala svjetske književnosti
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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VL
Autor
vecernji.hr
02.07.2026.
u 15:36

Četrrnaesto izdanje Festivala svjetske književnosti, koji će se održati od 5. do 9. rujna, seli se u novi prostor, HNK2 u Adžijinoj ulici, a manifestaciju će otvoriti palestinska autorica s berlinskom adresom Adania Shibli

U Knjižari Fraktura  održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen program četrnaestog izdanja Festivala svjetske književnosti, koji će se održati od 5. do 9. rujna. O nadolazećem festivalu, koji tradicionalno otvara novu kulturnu sezonu u Hrvatskoj, govorili su glavni urednik Frakture Seid Serdarević,  predstavnik HNK Mario Gigović i autor Damir Karakaš. 

Glavni program ovogodišnjeg izdanja seli se u novi prostor, HNK2 u Adžijinoj ulici, koji donosi drukčiji i življi ambijent uz dvije unutarnje pozornice (Main Hall i On Stage) te Garden Stage smješten u dvorišnoj kupoli s popratnom ugostiteljskom ponudom. Uz HNK2, festivalski sadržaji odvijat će se u Knjižari Fraktura te Galeriji Šira, a programi će trajati od 17 do 22 sata.

Na konferenciji je najavljen dolazak više od stotinu gostiju – pisaca, prevoditelja, moderatora i urednika – iz šesnaest zemalja svijeta. Neformalna tema ovogodišnjeg festivala jest pitanje izmještenosti pojedinca iz zajednice, a vizualno rješenje potpisuje Ivan Stanišić. 

Manifestaciju će otvoriti palestinska autorica s berlinskom adresom Adania Shibli. Među istaknutim inozemnim gostima izdvajaju se francuske književne zvijezde Kamel Daoud, Neige Sinno te Édouard Louis, čijim će gostovanjem festival biti zaključen. Publiku očekuju i susreti s Danielom Kehlmannom, Philippom Blomom, Annabelle Hirsch, Francescom Melandri, Oksanom Zabuško, Stefanom Hertmansom te brojnim drugim autorima, a svi programi s inozemnim gostima imat će osigurano simultano prevođenje.

Domaće i regionalne snage predstavljat će niz istaknutih imena. Svoja nova izdanja publici će približiti Maša Kolanović, Monika Herceg, Snježana Banović, Želimir Periš, Igor Štiks i drugi, dok će u Galeriji Šira 4. rujna biti otvorena izložba karikatura Damira Karakaša uz popratni razgovor o njegovoj monografiji. Poseban program bit će posvećen Slavenki Drakulić, predstavljanjem njezine knjige Zašto nisam naučila kuhati.

Festival nastavlja i s prepoznatljivim formatima poput Tribine Razotkrivanje, Pisac i njegov čitatelj te programom Kava s autorom koji će se svakodnevno oko podneva održavati u Knjižari Fraktura. Za mlađu publiku organizirane su književne matineje u suradnji sa zagrebačkim gimnazijama i školama, dok se u suradnji s Društvom hrvatskih književnih prevodilaca organizira tribina Prevođenje sa stilom.

Dnevne ulaznice za festival dostupne su u pretprodaji po cijeni od 9,99 eura, a ove su godine uvedeni i posebni paketi festivalskih ulaznica.

Ključne riječi
Damir Karakaš Fraktura Seid Serdarević Festival svjetske književnosti književnost knjige

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