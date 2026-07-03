Zagrebački potres otkrio je brojne skrivene arheološke tajne. Pogledajte ih na jednom mjestu!

Izložba „Postpotresna arheologija Zagreba”, na kojoj su prvi put predstavljeni arheološki nalazi pronađeni tijekom obnove grada od posljedica potresa iz 2020. i koja otkriva bogatstvo njegovih dosad skrivenih povijesnih slojeva, otvorena je u četvrtak u Muzeju grada Zagreba.

Od stotina kilograma pronađenog materijala izloženi su najzanimljiviji primjerci i terenska dokumentacija istraživanja s 19 lokacija, među kojima su zagrebačka katedrala, franjevački samostan na Kaptolu, samostan karmelićana u Remetama, povijesne palače Gornjega grada te crkve u Stenjevcu, Markuševcu i Čučerju.

„Iako obnova još traje počinjemo rekapitulirati postignuća onoga što nazivam generacijskim poduhvatom obnove koji smo poduzeli zadnjih pet i pol godina”, rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek otvarajući izložbu.

Ocijenila je da je izložba postavljena tako da daje dobar uvid u složenost poduhvata obnove, svjedočeći da se paralelno sa zahtjevnim procesom objedinjavanja i pripreme dokumentacije, evaluacije, procjene i popisa šteta, izrade preliminarnih planova obnove odvijao jednako važan stručni dio što bi u normalnim okolnostima bio višegodišnji posao koji bi bio preduvjet da se počne razmišljati o obnovi.

Po njezinim riječima, putem Ministarstva obnovom je obuhvaćeno 511 zgrada, njih barem još 150 povijesnih financirano je kroz druge resore, a sve to kroz iznimno kratke rokove. „Maksimalno smo iskoristili sredstva i postigli najveće bogatstvo, a to je nevjerojatna sinergija projektanata, građevinara, izvođača i svih stručnjaka, konzervatora, restauratora, arheologa i povjesničara umjetnosti”, istaknula je Obuljen Koržinek. Kako je dodala, vrijeme je da se u Hrvatskoj i inozemstvu počnu dijeliti jedinstvena iskustva stečena u vrijeme krize.

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet rekao je da su potresi iz 2020. bili velika nevolja i zlo, ali i okidač za procese obnove koji se dugo ili u nekim slučajevima možda nikada ne bi dogodili, a za procese obnove povukli su i ogromna sredstva Europske unije.

Ustvrdio je da se zgrade sada ne vraćaju u prvobitno, nego u bolje stanje – bit će otpornije na potrese i infrastrukturno bolje opremljene. „Samo u gradskom portfelju čak je 207 zgrada javne i društvene namjene u procesu i pri kraju zahtjevnog procesa obnove”, napomenuo je.

„Obnova je bila okidač i da otkrijemo što se nalazi ispod oštećenih zgrada, a što se isto ne bi dogodilo da nije bilo potresa. Arheolozi, restauratori i konzervatori bili su u vremenskoj stisci da se zgrade što prije obnove, a istovremeno je trebalo što bolje istražiti arheološka nalazišta”, dodao je.

Arheolozi Muzeja grada Zagreba među prvima su nakon potresa izašli na teren, najprije su u zagrebačkoj katedrali sudjelovali u pronalaženju dijelova nadgrobne ploče biskupa Luke Baratina, a potom, uz konzervatore, restauratore i građevinske stručnjake, u istraživanjima na brojnim zaštićenim spomenicima koja svjedoče o razvoju Zagreba kroz stoljeća.

Pronašli su, među ostalim, ostatke drvenih vodovoda iz 15. stoljeća ispod Banskih dvora, jednom od prvih lokaliteta na kojem su bili angažirani, potom srednjovjekovnu smočnicu s keramičkim posudama s biljnim ostacima, sjemenke, koštice, zrna, te trgovačke pečate iz Engleske i Italije s kraja 16. stoljeća koji su se pričvršćivali na tekstil pripremljen za prodaju.

Autor izložbe Boris Mašić rekao je da je namjera izložbe bila pokazati što su zapravo konzervatori, arheolozi i restauratori radili tijekom obnove i koliko su tako veliki projekt odradili na najbolji mogući način.

Po njegovim riječima, izložen je samo mali dio nacrtne i fotografske dokumentacije, u determiniranju eksponata ukazuju na atribut onih pokretnih jer dio nepokretnih nalaza, posebno ostaci zidova, konzervirani su na mjestu nalaza, a budući zadatak je i njih prezentirati javnosti, ne samo na izložbama nego i na mjestima gdje su i pronađeni.

Ravnateljica Muzeja grada Zagreba Aleksandra Berberih Slana naglasila je da izložba pokazuje kako je sustav zaštite spomenika kulture u nadležnosti Ministarstva kulture brzo odreagirao pa su, među ostalima, arheolozi već 23. travnja 2020. počeli raditi u zagrebačkoj katedrali. „Koliko god nismo željeli ili očekivali potres arheolozima je on otvorio nove mogućnosti, a na izložbi se može saznati što su našli i što smo novo naučili”, dodala je.

Izložba, organizirana u suradnji Muzeja grada Zagreba i Gradskog ureda za kulturnu i prirodnu baštinu, bit će otvorena 20. rujna.