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Veliki solo korak

Nakon razlaza desetljeća, Nikola Žinić pokrenuo agenciju za brendove koji žele biti spremni na ono što dolazi

Tatjana Bukvić
VL
Autor
Vecernji.hr
01.07.2026.
u 14:38

Njegova 5068.agency nastala je kao odgovor na promjene koje umjetna inteligencija, tehnologija i novi poslovni modeli donose kompanijama i brendovima. Nakon razlaza s Davorom Bruketom, Žinić pod sloganom „Bringing brands to their next version“ u svojoj novoj agenciji pomaže kompanijama razvijati brendove koji mogu ostati relevantni i otporni u svijetu stalnih promjena

Jedan od najistaknutijih regionalnih stručnjaka za brending, Nikola Žinić, nakon više od tri desetljeća rada u industriji pokrenuo je 5068.agency, nastalu kao odgovor na promjene koje umjetna inteligencija, tehnologija i novi poslovni modeli donose kompanijama i brendovima.

Pod sloganom „Bringing brands to their next version“, 5068.agency pomaže kompanijama razvijati brendove koji mogu ostati relevantni i otporni u svijetu stalnih promjena.

„Živimo u vremenima u kojima se sve rapidno mijenja - način na koji tražimo informacije, donosimo odluke i gradimo povjerenje. Vjerujem da će budućnost pripasti i dati prednost brendovima koji imaju jasno definiranu svrhu, jedinstvenu poziciju i snažnu sposobnost prilagodbe promjenama“, izjavio je Nikola Žinić.

Za razliku od klasičnih agencijskih modela, 5068.agency okuplja multidisciplinarne, agilne timove formirane za potrebe svakog projekta, klijenta. Njihova ekspertiza i iskustvo obuhvaćaju područja strategije, kreativnosti, dizajna, komunikacija, umjetne inteligencije, tehnologije te poslovnog razvoja i pozicioniranja.

„Naša industrija ulazi u fazu u kojoj umjetna inteligencija postaje novi posrednik između brenda i korisnika, a zadatak 5068.agency je pomoći kompanijama da budu razumljive, relevantne i prepoznatljive i ljudima i strojevima. Ne gradimo brendove samo za današnje tržište. Pomažemo im da pronađu svoju sljedeću verziju i budu spremne za različite verzije budućnosti“ ističe Žinić.

5068.agency spaja strateško promišljanje i kreativnu izvedbu kako bi stvarala brendove, iskustva i komunikaciju osmišljene za različite scenarije budućnosti jer danas kreativnost ne nastaje samo iz razumijevanja ljudi. Nastaje na sjecištu ljudi, kulture i tehnologije, tamo gdje se mijenjaju ponašanja, nastaju nova očekivanja i otvaraju novi prostori za razvoj brendova.

„Naša uloga nije samo definirati strategiju, nego je pretočiti u ideje koje će pomoći kompanijama da ostanu prisutne i relevantne i kada se okolnosti promijene“, kaže Žinić svjestan činjenica kako umjetna inteligencija sve češće postaje prvi kontakt s brendom, interpretira informacije, daje preporuke i unaprijed oblikuje percepciju korisnika.

Povjerenje tek pokrenutoj 5068.agency već su ukazale kompanije i organizacije kao što su A1 Austria Group, Marodi, Bačelić, Špeceraj i SOS Dječje selo, pokazujući da tržište prepoznaje vrijednost strateškog i multidisciplinarnog pristupa razvoju brendova u vremenu značajnih promjena.

Ključne riječi
brend dizajn 5068.agency agencija Nikola Žinić

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