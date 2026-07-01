Nakon razlaza desetljeća, Nikola Žinić pokrenuo agenciju za brendove koji žele biti spremni na ono što dolazi

Jedan od najistaknutijih regionalnih stručnjaka za brending, Nikola Žinić, nakon više od tri desetljeća rada u industriji pokrenuo je 5068.agency, nastalu kao odgovor na promjene koje umjetna inteligencija, tehnologija i novi poslovni modeli donose kompanijama i brendovima.

Pod sloganom „Bringing brands to their next version“, 5068.agency pomaže kompanijama razvijati brendove koji mogu ostati relevantni i otporni u svijetu stalnih promjena.

„Živimo u vremenima u kojima se sve rapidno mijenja - način na koji tražimo informacije, donosimo odluke i gradimo povjerenje. Vjerujem da će budućnost pripasti i dati prednost brendovima koji imaju jasno definiranu svrhu, jedinstvenu poziciju i snažnu sposobnost prilagodbe promjenama“, izjavio je Nikola Žinić.

Za razliku od klasičnih agencijskih modela, 5068.agency okuplja multidisciplinarne, agilne timove formirane za potrebe svakog projekta, klijenta. Njihova ekspertiza i iskustvo obuhvaćaju područja strategije, kreativnosti, dizajna, komunikacija, umjetne inteligencije, tehnologije te poslovnog razvoja i pozicioniranja.

„Naša industrija ulazi u fazu u kojoj umjetna inteligencija postaje novi posrednik između brenda i korisnika, a zadatak 5068.agency je pomoći kompanijama da budu razumljive, relevantne i prepoznatljive i ljudima i strojevima. Ne gradimo brendove samo za današnje tržište. Pomažemo im da pronađu svoju sljedeću verziju i budu spremne za različite verzije budućnosti“ ističe Žinić.

5068.agency spaja strateško promišljanje i kreativnu izvedbu kako bi stvarala brendove, iskustva i komunikaciju osmišljene za različite scenarije budućnosti jer danas kreativnost ne nastaje samo iz razumijevanja ljudi. Nastaje na sjecištu ljudi, kulture i tehnologije, tamo gdje se mijenjaju ponašanja, nastaju nova očekivanja i otvaraju novi prostori za razvoj brendova.

„Naša uloga nije samo definirati strategiju, nego je pretočiti u ideje koje će pomoći kompanijama da ostanu prisutne i relevantne i kada se okolnosti promijene“, kaže Žinić svjestan činjenica kako umjetna inteligencija sve češće postaje prvi kontakt s brendom, interpretira informacije, daje preporuke i unaprijed oblikuje percepciju korisnika.

Povjerenje tek pokrenutoj 5068.agency već su ukazale kompanije i organizacije kao što su A1 Austria Group, Marodi, Bačelić, Špeceraj i SOS Dječje selo, pokazujući da tržište prepoznaje vrijednost strateškog i multidisciplinarnog pristupa razvoju brendova u vremenu značajnih promjena.