Igrači bijesni jer Sony ukida fizičke igre: 'Više nikada neću kupiti PlayStation'

Sony Interactive Entertainment šokirao je gejmere diljem svijeta odlukom da od siječnja 2028. godine prestaje proizvodnja fizičkih diskova za sve nove igre koje izlaze na PlayStation konzolama. Nakon tog datuma, novi naslovi bit će dostupni isključivo u digitalnom obliku putem PlayStation Storea ili kao digitalni kodovi koje će moći kupiti u trgovinama.

U službenoj objavi, tvrtka je ovaj potez nazvala prirodnim smjerom i prilagodbom potrošačkim trendovima, navodeći kako preferencija igarača za digitalnim medijima značajno nadmašuje fizičke diskove. Analitičari smatraju kako je riječ o očekivanom potezu. Prema podacima tvrtke Ampere Analysis, udio digitalne prodaje igara porastao je s tek 13 posto pri lansiranju PlayStationa 4 na gotovo 80 posto tijekom 2025. godine.

Sony ističe da promjena neće utjecati na igre koje su već objavljene ili će biti izdane na diskovima prije 2028. godine i podsjeća da je prijelaz prema digitalnoj distribuciji započeo još 2020., predstavljanjem PlayStationa 5 u verziji bez optičkog pogona, no to nije umirilo strasti unutar zajednice koja ovo vidi kao kraj jedne ere.

Reakcije su gotovo jednoglasno negativne. Službeni PlayStation blog na kojem je vijest objavljena preplavljen je s više od tri tisuće komentara, društvene mreže i forumi poput Reddita postali su bojno polje. "Nikada više neću kupiti PlayStation", komentar je koji se neprestano ponavlja.

Ono što igračima kod potpunog prelaska na digitalne igre najviše smeta, jest da kupnjom fizičkog diska, igrač posjeduje predmet koji može posuditi prijatelju, preprodati ili ga jednostavno čuvati u svojoj kolekciji. S druge strane, kupnja digitalne igre, kako jasno stoji u PlayStationovim uvjetima korištenja, nije kupnja proizvoda, već "osobne licence za korištenje tog proizvoda". Ta licenca nije prenosiva i vezana je uz korisnički račun. "Molite se da vam nikad ne zabrane pristup računu", upozorava jedan korisnik na Redditu, "jer tada nestaje cijela vaša zbirka igara."

Sve to znači da će prestankom mogućnosti preprodaje i posuđivanja igara nestati bogato tržište rabljenih igara, kao i da jedna korporacija ima moć po volji mijenjati uvjete ili, u ekstremnim slučajevima, čak i ukloniti kupljeni sadržaj. Taj strah nije neosnovan; jer Sony je nedavno povukao kupljeni digitalni sadržaj, poput filmova, iz korisničkih biblioteka u nekoliko zemalja. Također, ova odluka će imati i katastrofalne posljedice za maloprodajne trgovine specijalizirane za videoigre. Poznavatelji gaming industrije sada smatraju gotovo sigurnim da će nadolazeća PlayStation 6 konzola biti isključivo digitalni uređaj bez čitača diskova.

Vijest o ukidanju fizičkih igara tek je posljednji u nizu udaraca za gaming zajednicu u kojoj već neko vrijeme vlada nezadovoljstvo. Cijene konzola poput PS5 nekoliko su puta rasle zbog nestašice komponenti potaknute potražnjom u sektoru umjetne inteligencije, a cijena dodatne memorije danas premašuje cijenu samih konzola od prije nekoliko godina. PlayStation pretplatničke usluge također su nedavno poskupjele, a sve to kod igrača stvara osjećaj da industrija neprestano cijedi sve više novca od svojih korisnika, dok im zauzvrat nudi sve manje.