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Građanin osvetnik

Armie Hammer likvidira migrante: Rasistički film snimljen u Zagrebu postao je svjetski skandal

storyeditor/2026-07-01/vigilante.jpeg
Foto: Arhiva VL
1/3
Autor
Milena Zajović
02.07.2026.
u 14:22

U državi koja je proživjela velika društvena previranja, vlastite migracije i brojne ratne tragedije, ovakav bi narativ mogao pasti na još bolniji teren nego u zemljama zapadne Europe

The Guardian, The Telegraph, Variety, Newsweek, Hollywood Reporter, Forbes... Gotovo da nema velikoga svjetskog medija koji ovih dana nije pisao o filmu "Građanin osvetnik" njemačko-kanadskog redatelja Uwea Bolla snimljenom u Zagrebu. Riječ je o filmu čiji je glavni glumac osramoćeni, za seksualno zlostavljanje optuženi Armie Hammer, u povratničkoj ulozi američkog bogatuna i bivšeg vojnika koji po Zagrebu likvidira migrante.

Opisan kao pravednik koji će naše žene zaštititi od štetnog utjecaja islama, on je svojevrsni apostol antimigrantskog MAGA radikalizma, smješten u neimenovanu europsku zemlju koja se već u prvim kadrovima prepoznaje kao Hrvatska. Potaknut slučajem nekažnjenog napada na jednu domaću ženu, on kreće u osvetnički put likvidacije optuženih migranata i njihovih obitelji, uključujući žene i djecu. Dok njegov krvavi trag privlači sve više medijske pozornosti, prije svega zbog ubojstava domaćih sudaca i policajaca koje smatra sudionicima u afirmaciji islamskog radikalizma, on građane Hrvatske, odnosno Europe, poziva da preuzmu stvari u svoje ruke i obračunaju se s neželjenim došljacima.

Poznavajući opus Uwea Bolla, godinama poznatoga kao "najgoreg redatelja na svijetu" koji je u krugovima gejmera i filmaša postigao kultni treš status, film sam počela gledati očekujući određeni ironijski odmak ili barem ozbiljniju pulp estetiku. "Građanin osvetnik", nažalost, ipak je otvoreno rasistički pamflet, čiju je neskrivenu antimigrantsku agendu potvrdio i jedan od producenata Vjekoslav Katušin, u nedavnom intervjuu za Večernji list.

– Prije nekoliko godina dogodilo se grupno silovanje 15-godišnje djevojke, u čemu je sudjelovalo i nekoliko migranata, a zbog toga nisu bili konkretno kažnjeni. Previše se toga događa u Njemačkoj, svakih 20 minuta netko biva uboden, u velikom su broju počinitelji takvih zločina migranti. Ovaj film ne sugerira da svatko izađe van pa radi što hoće, da bude nekakav Rambo ili nešto slično, ali se nešto mora učiniti – rekao je ovaj Hrvat s njemačkom adresom.

Zbog takvih poruka, brojni američki i europski desničari slave ga kao svojevrsni trijumf slobodne misli, što mu je na valu skandala priskrbilo i ugovor za globalnu distribuciju. Njegovu produkciju u Hrvatskoj predvodio je Boris Veličan, dugogodišnji Bollov suradnik kojeg se neki sjećaju i po šlatanju kipa Marije Jurić Zagorke u HRT-ovoj emisiji "Turistički vodič". Nakon uvida u materijal, Hrvatski audiovizualni centar odbio mu je dati porezne olakšice za snimanje "Građanina osvetnika", a Njemačka je, zbog straha od eskalacije nasilja, filmu uskratila oznaku prikladnosti za prikazivanje u kinima, što su autori prikazali kao cenzuru.

Na to se u skandal uključio Elon Musk, koji je film besplatno pustio na svojoj platformi X, nakon čega je ovaj relativno opskurni rad postao globalni fenomen s unosnim distribucijskim dealom, koji će mu omogućiti prikazivanje diljem svijeta. Porazno je što je to ujedno velika antireklama za Hrvatsku, koja nije samo prikazana kao nesigurna nego i temeljno oronula zemlja na civilizacijskom zalasku kojoj je jedini spas osvetnički poziv na oružje.

U državi koja je proživjela velika društvena previranja, vlastite migracije i brojne ratne tragedije, takav bi narativ mogao pasti na još bolniji teren nego u zemljama zapadne Europe, za čiju je publiku "Građanin osvetnik" očito napravljen. Ako bi netko nakon što ga vidi zaista posegnuo za oružjem, to ne bi bila samo odgovornost autora nego i svih koji su u njemu produkcijski sudjelovali, uključujući hrvatske kolege. A to je situacija kakvu do sada još nismo imali.

Ključne riječi
Elon Musk armie hammer Boris Veličan skandal film osveta migracije silovanje imigranti migranti Rasizam Nasilje Uwe Boll citizen vigilante građanin osvetnik

Komentara 3

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Avatar Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz
14:33 02.07.2026.

To je film po mjeri onih "narodnih reportera", onog Enimarka (ha ha), Alpeze itd.

Avatar dublin2
dublin2
14:36 02.07.2026.

A koliko tek ima katolika i izgradjenih crkava po Saudijskoj Arabiji,Kataru i ostalim zemljama ne zna im se broj !

Avatar dublin2
dublin2
14:30 02.07.2026.

vrh film !

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