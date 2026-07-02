Festival u sjeni ustaških simbola: Krležina snažna umjetnost prkosi vandalima u centru Zagreba

S nesmanjenim entuzijazmom i, kako kaže njegov utemeljitelj Goran Matović, s gerilskim duhom, Zagreb je i ovoga ljeta postao velika pozornica posvećena Miroslavu Krleži.

Jubilarni, petnaesti po redu festival, koji traje do 7. srpnja, svečano je otvoren jedinstvenim kazališnim događajem - premijerom drame "Aretej". U režiji Aide Bukvić i dramaturgiji Gorana Matovića, ova "zagrebačka fantazija na pet lokacija" povela je publiku na nesvakidašnje putovanje kroz prostor i vrijeme. Počevši ispred ulaza u Tunel Grič, glumci predvođeni Lukom Sliškovićem u naslovnoj ulozi i Dijanom Vidušin, proveli su gledatelje kroz rimsku tamnicu povijesti u tunelu, Radićevu ulicu gdje je Krleža rođen, sve do Kamenitih vrata i dvorišta Gimnazije Tituša Brezovačkog. Ambijentalnim pristupom, posvećenim legendarnoj dubrovačkoj režiji Georgija Para, predstava je oživjela Krležinu tezu o vječnom vraćanju istog, gdje se mehanizmi nasilja i represije zrcale između trećeg i dvadesetog stoljeća, ostajući zastrašujuće aktualni.

Nažalost, dok se gradom širila Krležina provokativna i kritička misao, njegove ulice ponovno su postale poprište primitivnog vandalizma. Kao i prethodnih godina, plakati koji najavljuju festival, s vizualnim rješenjem svjetski priznatog dizajnera Mirka Ilića, oskvrnuti su u samom centru Zagreba. Preko Ilićevog dizajna, koji piščev portret tvori od zastava država u kojima je živio, nepoznati su počinitelji iscrtali kukaste križeve i ustaške simbole. Ovaj sramotni čin nije samo napad na umjetničko djelo, već i izravan napad na vrijednosti koje Krleža simbolizira - antifašizam, intelektualnu slobodu i beskompromisnu kritiku mračnih ideologija. Ta mračna strana grada, koja se periodično manifestira, služi kao bolan podsjetnik na ono protiv čega se Krleža borio čitavog života i potvrđuje nužnost ovakvog festivala.

Unatoč svemu, festival nastavlja s bogatim programom koji dokazuje piščevu neiscrpnu vitalnost. Publiku očekuje niz repriznih uspješnica i novih autorskih projekata. Dragan Despot ponovno ulazi u kožu Doktora u kultnoj monodrami "Na rubu pameti", dok Adam Končić oživljava "Balade Petrice Kerempuha" u predstavi "Ni med cvetjem ni pravice". Autorski projekt Jelene Miholjević i Saše Božića, "Glembajevi – proza", nudi inovativan pristup kanonskom djelu, pretvarajući čin čitanja u intenzivan izvedbeni događaj. Tu su i predstava "Doviđenja na nebu – Razgovori s Krležom" u režiji Ivana Planinića te autorski projekt samog Gorana Matovića, "Sjetite me se 2022.", intimno sjećanje na susrete s velikim piscem.

Festival se, kao i uvijek, širi izvan kazališnih dasaka. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, u sklopu događaja "Iz Autorova pera", na svjetlo dana iznose se vrijedni rukopisi iz Krležine ostavštine, slaveći dvadeset i pet godina otkad je arhiva otvorena javnosti. Studio Moderne galerije "Josip Račić" domaćin je izložbe "Krleža / Dijalozi", koja nastavlja propitivati odnos suvremenih umjetnika prema Krležinom djelu. Program uključuje i "Putovanje Krležinim zagrebačkim adresama", a dio festivala seli se i u Koprivnicu. Sve će kulminirati tradicionalnim "Doručkom kod Krleže" 7. srpnja u 7 sati ujutro u Gradskoj kavani, na sam dan i sat piščeva rođenja.