Preminuo veliki hrvatski glumac Božidar Smiljanić

Glumački velikan Božidar Smiljanić preminuo je noćas u 82. godini u bolnici u zagrebačkoj Dubravi. Vijest o njegovoj smrti na Facebooku je objavio njegov sin Mitja Smiljanić.

- Agonija nije bila preduga. Trajala je od 28. ožujka do jutros u 3.05 sati. Danas, 7. travnja preminuo je moj otac.ovo je video koji je prikazan na Filmskom festivalu u Puli prošle godine, gdje je dobio nagradu za životno djelo. Počivaj u miru tata - napisao je Mitja Smiljanić.

Božidar Smiljanić bio je epizodni glumac čije smo lice dobro pamtili. prvu filmsku ulogu ostvario je još 1951. u "Sinjem galebu" Branka Bauera, a nakon toga nanizao je 80 filmskih i preko 100 kazališnih uloga. Najpoznatiji je bio kao Pukovnik Tugliusi u "Kapelskim kresovima", a gledali smo ga i u "Bitki na Neretvi", "Kozari", te serijama "Velo misto", "Putovanje u Vučjak", "Odmori se, zaslužio si", "Larin izbor" i mnogim drugima. Ipak, najveću slavu doživio je posljednjih godina uspješnim ulogama u filmovima "Houston imamo problem" Žige Virca i "ustav RH" Rajka Grlića. Posljednja fimska uloga bila mu je ove godine u velikom kino hitu "Osmi povjerenik".

Božidar Smiljanić, za prijatelje Darko, bio je iznimno vedar i duhovit čovjek. Dobro raspoloženje nije ga napuštalo ni posljednjih godina. Ugradili su mu pacemaker, a zbog dijabetesa je ostao bez obje noge. No, nastavio je glumiti, ali i pisati knjige.

- Imam pacemaker, pet stentova, a i odrezali su mi obje noge, da ne mogu nikom pobjeći. No, dobri duh Zagreba ostao je živjeti u meni. Nikad mi nije dosadno - rekao nam je Darko kada smo ga prije dvije godine posjetili u zagrebačkoj Dubravi, gdje je živio s petom suprugom, 24 godine mlađom glumicom Mirjanom Sinožić. Pričao nam je o svoom životu i ulogama, od kojih je posebno bio ponosan na "Houston imamo problem", za koji je nagrađen na Slovenskom filmskom festivalu.

- Kad su me Slovenci nagradili za ulogu u tom filmu, na platnu je pisalo Ivan Pavić alias Božidar Smiljanić. Nije bilo drugog načina i to je Žiga Virc odlično napravio. Da se razumijemo, u filmu nije bilo ni jedne riječi pisanog teksta, pa smo Branka Selić, koja je glumila moju kćer, i ja dobili samo priču u kojoj je pisalo tko smo i u kojem smo odnosu. Sve ostalo smo improvizirali pred kamerama. Zaista neobično, ali i vrlo korisno iskustvo. Općenito, kamera ne voli glumu jer se to vidi. Ili jeste taj lik ili niste, nema druge. Tu je bilo apsolutno poistovjećivanje s Ivanom Pavićem. Po reakcijama ljudi, to mi je i uspjelo - ispričao nam je tada Smiljanić, za kojeg su mnogi gledatelji bili uvjereni da je on zaista Ivan pavić, koji je otišao u Ameriku i radio njihov nuklearni program.

Osim glumom, Smiljanić se bavio i jezikom. Diplomirao je kod profesora Bratoljuba Klaića, nakon čije smrti je i izdao knjigu njegovih rukopisa.

Božidar Smiljanić dobio je brojne nagrade za svoj rad, a posebno valja izdvojiti nagradu 'Fabijan Šovagović', koju dobivaju glumci čije je djelo ostavilo trajan trag u povijesti hrvatskog filma. A on je definitivno ostavio veliki trag u domaćem filmu!