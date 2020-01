Preminuo je Christopher Tolkien, sin slavnog autora "Gospodara prstenova"

Sin J.R.R. Tolkiena, Christopher Tolkien, preminuo je u 95-oj godini, objavilo je The Tolkien Society na Twitteru.

Tolkien, rođen u Leedsu 1924., bio je treći i najmlađi sin slavnog fantasy autora i njegove supruge Edith. Upravo je on zaslužan za mnoge od detaljnih karata Međuzemlja uz serijala "Gospodar prstenova", a život je posvetio uređivanju je i objavljivanju mnogih djela koja je J.R.R. Tolkien nakon svoje smrti 1973. ostavio svojoj obitelji u nasljeđe. U intervjuu za Guardian, Christopherov je sin otkrio kako je to bio izniman pothvat, rekavši: "Moj djed je producirao nevjerojatnu količinu materijala, od mitoloških priča o bogovima do povijesti ljudi koje je zvao Silmarili. To je bilo njegovo životno djelo, ali nikada nije vidjelo svjetlo dana za njegova života."

Christopheru tako možemo zahvaliti na knjigama "Silmarilion", "Nedovršene prpovijesti", "Beren i Luthien" i "Povijest Međuzemlja" koje su proširile i produbile svijet koji je stvorio J.R.R. Tolkien. Međutim, nikada nije bio sretan s onim što je nazivao komercijalizacijom djela njegova oca i bio je veoma kritičan prema filmovima o "Gospodaru prstenova".

- Od njegovih knjiga napravili su akcijski film za publiku od 15 do 25 godina. Tolkien je postao čudovišan, proždrla ga je njegova vlastita popularnost i apsurd našeg vremena. Komercijalizacija njegovih djela uništila je estetiku i filozofsko značenje njegova rada - izjavio je jednom prilikom.

Christopher Tolkien će, uza sav svoj predani rad na očevoj ostavštini, ostati zapamćen i kao uspješan prevoditelj, akademik i profesor engleskog jezika na Sveučilištu Oxford.