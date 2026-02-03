Naši Portali
U ljubavi i kvizu sve je dopušteno

Koja se kraljica umotana u tepih ušuljala u odaje Julija Cezara, a koga je ljubio Robin Hood?

Rockmark
VL
Autor
Vecernji.hr
03.02.2026.
u 13:43

Ususret Danu zaljubljenih Rockmark predstavlja novo izdanje svojih već kultnih Pop Up kviz karata - ovaj put o ljubavi u pop-kulturi. Uz poznate ljubavne pjesme, filmove, knjige, slavne stvarne i fiktivne parove te druge ljubavne fenomene pop kulture, u pitanjima nisu zaboravljeni ni običaji, tradicija, poveznice i događaji sa svih strana svijeta

Za ljubav kažu da je najbolji osjećaj, ali je li slađa od pobjede? Ususret Danu zaljubljenih Rockmark predstavlja novo, jedanaesto izdanje svojih Pop Up kviz karata — spremno da kroz više od stotinu pitanja testira vaše znanje o ljubavi.

Novi serijal prigodnog naziva ne propitkuje kakvi ste u ljubavi već što o njoj znate, i to kroz 42 karte sa 114 pitanja koja variraju od općepoznatih informacija do trivija poznatih samo pravim romantičnim dušama. Koja je najpopularnija svjetska destinacija za vjenčanja, kako se zvala ljubav Robina Hooda, koja kraljica se prema legendi umotana u tepih ušuljala u odaje Julija Cezara…samo su neka od pitanja koja će provjeriti vaše kvizaško znanje o ljubavi i pop-kulturi.

Uz poznate ljubavne pjesme, filmove, knjige, slavne stvarne i fiktivne parove te druge ljubavne fenomene pop kulture, nisu zaboravljeni ni običaji, tradicija, poveznice i događaji sa svih strana svijeta.

Pop up kviz karte “Ljubav” jedanaesto su izdanje koje dolazi od Rockmarka, a za potpuno kvizaško iskustvo i zabavu novi špil može se miješati s postojećim — o serijama, glazbi, knjigama, filmovima, pop kulturi, novom valu, nogometu i sportu.

Namijenjene su svima: zabavne i poučne, idealne su za putovanja, tulume ili izolaciju, ali i kao priprema za prave kvizove. U ljubavi i kvizu sve je dopušteno, a igra je namijenjena za dva ili više igrača. 

