drama autorice Beth Steel

Redateljica Saša Broz u osječkom HNK sprema hrvatsku praizvedbu predstave 'Dok zvijezde ne padnu'

"Dok zvijezde ne padnu"
Foto: Josip Grizbaher/HNK Osijek
1/2
VL
Autor
Narcisa Vekić / HNK u Osijeku
04.02.2026.
u 16:10

Predstava "Dok zvijezde ne padnu" autorice Beth Steel bit će premijerno izvedena 6. veljače u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, a režiju potpisuje Saša Broz

Iako je do premijere u petak, 6. veljače, u 20 sati ostalo još više od dva dana, redateljica Saša Broz uvjerena je u uspjeh projekta. Zadovoljno je to na današnjoj konferenciji za medije naglasila pred autorskom i glumačkom ekipom, predstavnicima medija i kazališta domaćina, u kojem prvi, ali nada se ne i zadnji puta surađuje.

Da je taj proces bio ugodan i lijep obostrano, potvrdio je i intendant Vladimir Ham, ne samo u svoje ime, nego i u ime svih koji su na predstavi radili, kako na sceni, tako i iza nje, u svim segmentima. Najbolje je to jamstvo, uvjeren je, da će i publika uživati. Veseli intendanta i činjenica da smo se među prvima u svijetu „domogli“ ovog „vrućeg“ teksta, čiju su aktualnost prepoznala mnoga kazališta diljem kugle zemaljske. S obzirom na to da se igra usporedo na svjetskim pozornicama, vrlo smo recentni, a i ovo je hrvatska praizvedba (u prijevodu Tomislava Kuzmanovića), uz osmijeh je napomenuo Ham.

Osim što je redateljici ovo prva suradnja s Osijekom, prvi puta u našem kazalištu i gradu je i scenografkinja Sara Haas, ali i autor videoprojekcija Rok Predin, a najslađi kamenčić ovog mozaika svakako je Rita Čabraja, koja u alternaciji s Kiarom Debeljak, tumači ulogu Sarah i prva joj je ovo kazališna uloga uopće.

Ravnatelj Drame Duško Modrinić dio je deseteročlanog ansambla, kojemu je zahvalio na angažmanu i trudu. Redateljica Broz došla je pripremljena, znala je što hoće, a glumcima to znatno olakšava rad.

Na te je njegove riječi redateljica „uzvratila“ istim, napomenuvši da su glumci bili pripremljeniji od nje, zahvaljujući čemu su tijekom procesa rada ideje stizale sa svih strana. Ne čudi, stoga, što je više puta naglasila da se veseli budućim suradnjama s osječkim HNK-om i da će iz Osijeka ponijeti predivne uspomene.

Njezin modus operandi je proces dovesti u gotovo dovršenu fazu i desetak dana prije premijere, jer tako stresa rješava sve, posebice glumce, kojima ostaje dovoljno vremena za pročišćenje do premijere. „Stisne“ ih u nekom drugom time lineu, nasmijala se redateljica Broz, dodavši da se glumci tako osjećaju sigurnijima. Sve je to jako ključno kod tekstovima poput ovoga koji žongliraju s brojnim žanrovima pa se stalno moraju emocionalno „prebacivati“, a to je vrlo zahtjevno i nerijetko sklizak teren.

"Dok zvijezde ne padnu"
Foto: Josip Grizbaher/HNK Osijek

S obzirom na to da je imala prigodu pogledati snimak jedne od engleskih inscenacija, one u National Theatru u Londonu, a koje su uglavnom bile rasprodane danima unaprijed, Saša je Broz ponosna jer ova osječka ni po čemu ne zaostaje. Zadovoljna je i vizualnim segmentom predstave, za koji su zaslužni scenografkinja Sara Haas i Rok Predin. Ne favorizira „zatvaranje“ scene glomaznim kulisama, često i „ulice“ makne. I ovaj se puta odlučila za minimalizam, što je dobilo posve novi kôd zahvaljujući Predinovim screenovima, koji su vrlo aktivni.

Jednako ugodno i lijepo i u kazalištu i u gradu bilo je Sari Haas, koja je pohvalu „poslala“ i na adrese svih koji su omogućili da proces neometano teče i da u konačnici izgleda ovako raskošno i filmski.

Jagodicom na torti nazvao je Duško Modrinić mladu debitanticu Ritu Čabraju, čiji su roditelji Ivana i Miroslav oboje prvaci Drame HNK-a u Osijeku. Dopalo ju je uistinu puno teksta, bilo joj je to teško, ali je uspjela i sretna je i ponosna zbog toga.

- Dođite na predstavu i zabavite se! – pozvala je Rita svoje sugrađane na jednu od izvedbi. Osim premijere i reprize, 6. i 7. veljače u 20 sati, slijedi Pretplata 3 – 19. veljače u 19 sati, te još dvije u danima koji slijede nakon toga, a također s početkom u 19 sati – u petak i subotu, 20. i 21. veljače.

Odabir glazbe redateljičina je zasluga, uz prilagodbu Ljudevita Laušina. Kostimografkinja je Mia Popovska, koreografkinja i autorica scenskog pokreta Nastasja Štefanić-Kralj, njezina suradnica je Matrina Terzić, oblikovatelj rasvjete je Aleksandar Čavlek. Suradnik za specijalne efekte je Domagoj Ivanković, a asistent redateljice Aljoša Čepl, koji u predstavi i glumi.
Osim Modrinića i Rite Čabraje, u predstavi glume i: Ivana Soldo Čabraja, Antonija Pintarić, Antonia Mrkonjić, Petra B. Blašković, Davor Panić, Mario Rade i Mateja Tustanovski.

kultura drama Saša Broz HNK Osijek kazalište predstava

