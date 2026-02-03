Naši Portali
Sram ih bilo

Na komemoraciji za Daru Vukić samo dvadesetak ljudi: glumci i pjevači nisu htjeli prekinuti probu?

Split: Održana komemoracija za glumicu Daru Vukić
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/10
Autor
Maja Pejković Kaćanski
03.02.2026.
u 15:44

Najdirljivija bila je prvakinja Drame HNK Split Nives Ivanković, kojoj je pokojna Dara bila ne samo kolegica iz ansambla nego i istinska prijateljica, a intendant je čak i zapjevao

U foyeru HNK Split upriličena je komemoracija za nedavno preminulu dramsku prvakinju Daru Vukić, od koje se v. d. intendanta Božo Župić, uz prigodni govor, neuobičajeno i posebno emotivno oprostio pjevajući Domjanićevu „Fala“.

S osobitim poštovanjem o jedinstvenoj umjetnici koja se glumačkim pozivom bavila do posljednjeg daha, ali nažalost nije doživjela premijeru filma „Koke“, u kojem je igrala u svojoj stotoj godini života, govorio je Igor Stanišić, predsjednik splitskog Gradskog vijeća.

– Dok bude Splita, znat će se za našu Daru Vukić koja nam je, uz ostalo, u nasljeđe ostavila veliku skromnost. Kad vam bude falila Dara Vukić, upalite „Velo misto“ i ona će biti tu, poručio je Stanišić.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban naglasio je kako su sve uloge Dare Vukić, koja je davne 1953. godine prvi put stala na pozornicu HNK Split, odisale brižnošću i pažnjom.

– Poštovana Daro, sada igrajte na nebeskim daskama. Pozdravite nam Gendu, Zdravku, Zoju, Dvornika, Čedu, vašeg sina u „Velom mistu“ i mnoge druge, kazao je župan.

Najdirljivija bila je prvakinja Drame HNK Split Nives Ivanković, kojoj je pokojna Dara bila ne samo kolegica iz ansambla nego i istinska prijateljica.

– Ne samo na sceni, nego i van nje nesebično je davala svjetlost. Uvijek je bila mlada. Živjela je svaki trenutak i uživala u njemu. Znala je reći: Kada umrem i ako ikada umrem... Draga Daro, niste umrli i nikada nećete, rekla je Nives Ivanković opraštajući se od glumice koja je ostvarila impresivan niz uloga u teatru, na filmu, u serijama...

Pretužna je činjenica da se na komemoraciji u foyeru pojavilo dvadesetak ljudi, od kojih, slovom i brojkom, svega par umjetnika. Gdje je dramski ansambl splitskog teatra, gdje su članovi Opere? Navodno su imali probe. U ovakvim slučajevima proba se prekida na pola sata. Gdje su gledatelji? Pogotovo „zahtjevna“ premijerna publika koja obožava taj status. Žalosno i jadno.

Ključne riječi
Nives Ivanković Blaženko Boban smrt komemoracija skandal HNK Split Dara Vukić

Komentara 1

Avatar Make my day
Make my day
16:48 03.02.2026.

Da to je tako, kad predugo živiš nema ti tko doći na sprovod jer su svi iz tvoje generacije već pokojni

