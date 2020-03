Pogledajte istaknute svjetske produkcije poznatih opera besplatno

OperaVision je online platforma koja promiče opernu umjetnost koristeći nove tehnologije, a financira se iz programa Europske komisije Kreativna Europa 2014. - 2020. U odgovoru na mjere kojima je zbog pandemije do daljnjega dokinuto održavanje javnih okupljanja te su obustavljena kulturna događanja, OperaVision je sredinom ožujka intenzivirala svoj program besplatnih streamova.

"Zahvaljujući financiranju Europske komisije i solidarnosti opernih kuća u svojemu članstvu, OperaVision najavljuje program za travanj posvećen Italiji, rodnome mjestu opere", priopćeno je. Dva puta tjedno OperaVision omogućit će besplatne streamove nekih od najpoznatijih svjetskih opera u izvedbi istaknutih ansambala, od Pekinga do Londona.

Prva će, 3. travnja, za besplatni stream biti dostupna opera "Alceste" Christopha Willibalda Glucka u izvedbi Teatro La Fenice iz Venecije. Operu će se na zahtjev moći pogledati do 2. listopada 2020. Ova produkcija se temelji na manje poznatoj talijanskoj verziji. Redatelj Pier Luigi Pizzi u fokus je stavio emocionalnu dramu Alcestina žrtvovanja.

OperaVision će od 7. travnja za streamanje učiniti dostupnom i operu "William Tell" Gioachina Rossinija, produkciju Rossini Opera Festivala iz Pesara, Italija.

Temeljena na legendi o švicarskom narodnom heroju, "Guillaume Tell" - što je originalni naziv opere - grandiozna je oda slobodi. Posljednja Rossinijeva opera, napisana na francuskome, ovdje je dostupna u produkciji iz 2013. čiju režiju potpisuje Graham Vick. Dirigent je Michele Mariotti, a izvode Orkestar i zbor Teatro Comunale di Bologna, dok su u glavnim ulogama solisti Nicola Alaimo, Juan Diego Florez i Marina Rebeka. Opera je za streamanje dostupna do 7. srpnja.

Opera "Così fan tutte" Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Royal Opera Housea, Covent Garden, London (dostupna od 10. travnja do 10. svibnja), obnova je iz 2010. produkcije Jonathana Millera iz 1995., a u glavnim su ulogama Stéphane Degout, Maria Bengtsson i Sir Thomas Allen.

U programu su i tri opere Giuseppea Verdija, "I due Foscari" (dostupna od 14. travnja do 14. listopada), te "Nabucco" (od 17. travnja do 16. listopada), obje produkcija Festivala Verdi iz Parme, te "Il trovatore", produkcija National Centre for the Performing Arts iz Pekinga u Kini, dostupna za besplatan stream od 21. travnja do 21. listopada.

